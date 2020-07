Los cuentos de Facundo Arana: “Caraj...”

Facundo Arana (Foto: Mario Sar / Teleshow)

Ni empieces a leer esto. Soy un relato de paso, un escrito que será borrado antes de que termines. Un fake de aalllllgo. Un conjunto de palabras escritas al voleo a la espera de la idiota inspiración, que no llegará. Nada peor que darte cuenta de que las palabras no toman vuelo y que la pista se te acaba. Carajo. Si al menos él pensara por un segundo en mi destino en vez de teclear como un desaforado. ¡¿Para qué escribe como si el sueño fuera a venir más rápido así?!

Deberían multar por escribir al bulto; por agrupar palabras al cuete.

¡Piensa en tantas cosas a la vez que ni siquiera puedo ordenar un pensamiento rápido! Familia, perro, casa, vacaciones, cuentas, montaña, viaje, colores, músicas, fotos recuerdos, imágenes vocesrostros ruidoscartasrisaspaisajesamigosasadoríostíamaríamarestablas risascosasagesbuttonsFridaPatsyCocaconhielosaxosurf ¡¡PurmabastaaAAAAAAAAA!!

¡¡¡¿Quién le dijo que escribiera un libro?!!!

¿De que se ríe...?

¿Será posible?

Carajo. Soy un relato que no será. Es como haber nacido y muy pronto darte cuenta de que justo en esta reencarnación, la cagaste. ¡Carajo! ¡¡¡Carajo!!!

¡¡¡¡Tecleaá con ganaaaaasss!!!! ¡¡éfivjwef´ckwmfc30vifm s´flkmvSDFVSDFSOMARF=QEK!!

Carajo.

Carajo...

Se encimaron la hora, el aire acondicionado y los fantasmas. El ritmo de la respiración es mi agonía. No es justo... ¡Yo vine muerto de alegría! ¡¡¡Vine muerto de ganas!!! ¿Vine muerto...? ¡¡Carajo!!

Carajo. No quiero compartir mi destino con esa película. Ni con ese noticiero. ¡¡Con ese tampoco!! No. ¡¡No!! Ni con ese juego patético de adivinen la palabra y llamen ahora... ¡No! ¡¡Cambiá!! ¡¿Qué me importa su escote?! No... ¡¡Apagá la tele!!

¡¡Carajo!!

Tengo sueño. ¿Seguís leyendo esto...?

Carajo.

