Crimen y Justicia

“No, mirá lo que hice”: la frase del conductor tras el choque fatal en el que murió una familia en San Vicente

Una testigo aseguró que Leandro Panetta se agarraba la cabeza y repetía esa frase tras el impacto. Mientras el joven de 28 años continúa detenido, su defensa incorporó al expediente un dato que apunta a la “escasa visibilidad” y la falta de iluminación en la ruta

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San Vicente choque familia - Portada
Así quedaron los dos vehículos tras el choque

El choque fatal ocurrido el fin de semana pasado sobre la ruta provincial N°6, en San Vicente, dejó cinco muertos y a un joven detenido. Se trata de Leandro Panetta, de 28 años, quien manejaba la camioneta Amarok que embistió desde atrás al Peugeot 207 en el que viajaba una familia. “No, mirá lo que hice”, aseguró haberlo escuchado decir una de las testigos que asistió a las víctimas tras el impacto.

Luego de que el acusado se negara a declarar, su defensa incorporó al expediente un dato que apunta a que en la zona del impacto había “escasa visibilidad”. En las últimas horas, el penalista Miguel Ángel Molina asumió la representación legal de Panetta, imputado por el delito de homicidio culposo agravado, tipificado por la conducción de un vehículo automotor con culpa temeraria y exceso de velocidad.

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En diálogo con Infobae, Molina indicó que una oficial que participó en el procedimiento dejó asentado que “la zona presenta escasa visibilidad, carente de iluminación artificial suficiente”. Además, indicó que al momento del arribo policial no había “luminarias públicas en funcionamiento”.

Sin embargo, una de las testigos que presenció el accidente contradijo esa versión. “Visibilidad había. En una de las fotos, en la puerta de la camioneta se ve el sol y el auto es blanco. Es imposible que haya poca visibilidad”, sostuvo Micaela Cramer en comunicación con este medio. Además, aportó imágenes tomadas por ella misma tras el choque, que se publican a continuación.

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San Vicente choque
“La ruta en sí no está iluminada, pero visibilidad había”, sostuvo Micaela

“Han dicho que la ruta tiene pozos. No es así: la ruta está buena. Puede ser que no esté iluminada, pero visibilidad había. El auto era blanco. Si hubiese sido negro y había poca visibilidad, ahí te creo. Pero no fue el caso”, sumó.

Sobre el momento del accidente, la mujer recordó: “La camioneta pasó a toda velocidad al lado nuestro y, a lo lejos, vimos la polvareda, que fue la parte del impacto”. Además, indicó que ella y su pareja se detuvieron para asistir a las víctimas: “Mi pareja iba manejando, frenó y me bajé directamente para ir al Peugeot a ver si alguien necesitaba ayuda. Prendí la linterna del celular, pero no porque no se veía en la ruta, sino porque adentro del vehículo estaba todo compactado”.

La testigo describió que al llegar al Peugeot encontraron a los ocupantes gravemente heridos: “La señora que iba adelante tenía un bebé en un costado del brazo. Le grité a mi pareja: ‘Amor, hay un bebé’. Él se subió encima del capó del auto y, con ayuda de un bombero de civil, lograron sacarlo y entregarlo a la ambulancia que llegó poco después”.

Y añadió: “La nena era quien estaba en peores condiciones. La rueda trasera del Peugeot había quedado enroscada sobre su cuerpo”.

San Vicente choque
Las marcas que quedaron en el asfalto producto del choque

La testigo además relató que tras el choque Panetta permaneció sentado sobre el pasto, en estado de shock. “Se bajó de la camioneta agarrándose la cabeza, mirando la trompa de la camioneta y el auto. En ningún momento se acercó al vehículo para ver si había alguien vivo. Solamente decía: ‘No, mirá lo que hice’”, aseguró.

Después nos avisaron que el bebé había fallecido. Fue horrible. Desde entonces empezamos a buscar apoyo psicológico porque nos afectó muchísimo. Tenemos un bebé de cuatro meses y no podíamos dejar de pensar que podríamos haber sido nosotros”, dijo.

Micael también mencionó que la camioneta Amarok de Panetta tenía numerosas multas, entre ellas infracciones por exceso de velocidad y cruces de semáforo en rojo. “Tenía once multas. Una de las multas detallaba que iba a ciento cincuenta kilómetros por hora en una zona de máximo ciento veinte”, precisó.

En paralelo, este martes se conoció el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor de la Amarok. De acuerdo con el certificado médico del hospital de San Vicente, que todavía debe ser confirmado por peritos judiciales, Panetta no tenía alcohol en sangre al momento del accidente.

San Vicente choque alcoholemia
Panetta no tenía alcohol en sangre al momento del accidente.

Por el momento, Panetta permanece detenido en la Comisaría Primera de San Vicente. Su situación procesal podría modificarse conforme avancen los estudios técnicos y las declaraciones testimoniales.

Consultados al respecto, desde su defensa se mostraron prudentes: “Acabamos de asumir la representación legal y estamos estudiando el expediente. Es prematuro hacer cualquier tipo de valoración”, señalaron.

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