Honduras confirma oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia

La Cancillería aseguró que la salida de Honduras fue una decisión soberana y conforme al derecho internacional. (FOTO: Cancillería Honduras)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras confirmó oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), luego de que Honduras, Nicaragua y El Salvador denunciaran el convenio constitutivo del organismo regional, dejando sin respaldo jurídico a la institución encargada de resolver controversias entre Estados centroamericanos.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la Cancillería hondureña explicó que la Corte perdió su personalidad jurídica internacional tras la salida escalonada de los Estados miembros que sostenían el convenio constitutivo del tribunal regional.

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Según el documento oficial, Nicaragua denunció el convenio el 18 de marzo de 2025, Honduras el 29 de abril de 2026 y El Salvador el 20 de mayo de 2026, situación que dejó sin vigencia el instrumento jurídico que daba vida a la Corte Centroamericana de Justicia.

“La Corte ha quedado desprovista de su instrumento jurídico constitutivo, produciendo en consecuencia el cese de sus funciones y la pérdida de su personalidad jurídica internacional”, señala parte del comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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El cierre de la CCJ abre incertidumbre sobre el futuro de la integración regional.(FOTO: Cancillería Honduras)

El Gobierno hondureño reiteró además que su salida de la CCJ fue una “decisión soberana y conforme al derecho internacional”, asegurando que el proceso se realizó respetando las normas y procedimientos establecidos en los tratados regionales y multilaterales.

En el comunicado, Honduras también sostuvo que el acuerdo de sede suscrito entre Nicaragua y la Corte Centroamericana “ha perdido igualmente su objeto, eficacia y razón de ser”, debido a que el organismo regional al que brindaba soporte institucional dejó de existir jurídicamente.

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Asimismo, la Cancillería hondureña pidió que cualquier medida adoptada por Nicaragua respecto a ciudadanos hondureños vinculados a la Corte sea ejecutada con respeto a sus derechos y garantías fundamentales.

“Sin perjuicio de ello, el Estado hondureño insta que toda medida adoptada por Nicaragua respecto de ciudadanos hondureños que se desempeñaban en una institución regional se ejecute con trato digno, comunicación oficial, garantías consulares, respeto a sus documentos, bienes y familias”, añade el documento.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó además que Honduras ya coordina junto a las instancias correspondientes el proceso de cierre ordenado, liquidación de personal y gestión administrativa de la Corte Centroamericana de Justicia, asegurando que todas las acciones se realizarán bajo criterios de transparencia y apego al derecho internacional.

La Corte Centroamericana de Justicia tenía su sede en Managua, Nicaragua.(FOTO: Cancillería Honduras)

La Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, Nicaragua, fue creada como parte del proceso de integración regional impulsado por los países centroamericanos y funcionaba como un órgano jurisdiccional encargado de resolver disputas entre Estados y emitir opiniones consultivas sobre temas regionales.

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Durante años, la CCJ fue considerada uno de los principales instrumentos jurídicos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Sin embargo, en la última década enfrentó múltiples cuestionamientos relacionados con su efectividad, alcance jurídico y tensiones políticas entre gobiernos de la región.

Analistas consideran que el retiro de los países miembros refleja el debilitamiento de varios mecanismos regionales centroamericanos y evidencia las crecientes diferencias políticas entre los Estados de la región.

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La Cancillería hondureña concluyó que continuará gestionando las acciones diplomáticas y administrativas necesarias “en coordinación con los demás Estados involucrados”, con el objetivo de garantizar un proceso “transparente, ordenado y jurídicamente fundamentado”.

El cierre de la Corte Centroamericana de Justicia representa uno de los cambios más importantes dentro de la estructura jurídica regional en los últimos años y deja incertidumbre sobre el futuro de los mecanismos de integración y resolución de conflictos en Centroamérica.

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