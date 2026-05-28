Honduras

Honduras confirma oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional confirmó el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), luego de que Honduras, Nicaragua y El Salvador denunciaran el convenio constitutivo del organismo regional, dejando sin respaldo jurídico a la institución encargada de resolver controversias entre Estados centroamericanos.

Guardar
Google icon
La Cancillería aseguró que la salida de Honduras fue una decisión soberana y conforme al derecho internacional. (FOTO: Cancillería Honduras)
La Cancillería aseguró que la salida de Honduras fue una decisión soberana y conforme al derecho internacional. (FOTO: Cancillería Honduras)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras confirmó oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), luego de que Honduras, Nicaragua y El Salvador denunciaran el convenio constitutivo del organismo regional, dejando sin respaldo jurídico a la institución encargada de resolver controversias entre Estados centroamericanos.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la Cancillería hondureña explicó que la Corte perdió su personalidad jurídica internacional tras la salida escalonada de los Estados miembros que sostenían el convenio constitutivo del tribunal regional.

PUBLICIDAD

Según el documento oficial, Nicaragua denunció el convenio el 18 de marzo de 2025, Honduras el 29 de abril de 2026 y El Salvador el 20 de mayo de 2026, situación que dejó sin vigencia el instrumento jurídico que daba vida a la Corte Centroamericana de Justicia.

“La Corte ha quedado desprovista de su instrumento jurídico constitutivo, produciendo en consecuencia el cese de sus funciones y la pérdida de su personalidad jurídica internacional”, señala parte del comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

PUBLICIDAD

El cierre de la CCJ abre incertidumbre sobre el futuro de la integración regional.(FOTO: Cancillería Honduras)
El cierre de la CCJ abre incertidumbre sobre el futuro de la integración regional.(FOTO: Cancillería Honduras)

El Gobierno hondureño reiteró además que su salida de la CCJ fue una “decisión soberana y conforme al derecho internacional”, asegurando que el proceso se realizó respetando las normas y procedimientos establecidos en los tratados regionales y multilaterales.

En el comunicado, Honduras también sostuvo que el acuerdo de sede suscrito entre Nicaragua y la Corte Centroamericana “ha perdido igualmente su objeto, eficacia y razón de ser”, debido a que el organismo regional al que brindaba soporte institucional dejó de existir jurídicamente.

Asimismo, la Cancillería hondureña pidió que cualquier medida adoptada por Nicaragua respecto a ciudadanos hondureños vinculados a la Corte sea ejecutada con respeto a sus derechos y garantías fundamentales.

“Sin perjuicio de ello, el Estado hondureño insta que toda medida adoptada por Nicaragua respecto de ciudadanos hondureños que se desempeñaban en una institución regional se ejecute con trato digno, comunicación oficial, garantías consulares, respeto a sus documentos, bienes y familias”, añade el documento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó además que Honduras ya coordina junto a las instancias correspondientes el proceso de cierre ordenado, liquidación de personal y gestión administrativa de la Corte Centroamericana de Justicia, asegurando que todas las acciones se realizarán bajo criterios de transparencia y apego al derecho internacional.

La Corte Centroamericana de Justicia tenía su sede en Managua, Nicaragua.(FOTO: Cancillería Honduras)
La Corte Centroamericana de Justicia tenía su sede en Managua, Nicaragua.(FOTO: Cancillería Honduras)

La Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, Nicaragua, fue creada como parte del proceso de integración regional impulsado por los países centroamericanos y funcionaba como un órgano jurisdiccional encargado de resolver disputas entre Estados y emitir opiniones consultivas sobre temas regionales.

Durante años, la CCJ fue considerada uno de los principales instrumentos jurídicos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Sin embargo, en la última década enfrentó múltiples cuestionamientos relacionados con su efectividad, alcance jurídico y tensiones políticas entre gobiernos de la región.

Analistas consideran que el retiro de los países miembros refleja el debilitamiento de varios mecanismos regionales centroamericanos y evidencia las crecientes diferencias políticas entre los Estados de la región.

La Cancillería hondureña concluyó que continuará gestionando las acciones diplomáticas y administrativas necesarias “en coordinación con los demás Estados involucrados”, con el objetivo de garantizar un proceso “transparente, ordenado y jurídicamente fundamentado”.

El cierre de la Corte Centroamericana de Justicia representa uno de los cambios más importantes dentro de la estructura jurídica regional en los últimos años y deja incertidumbre sobre el futuro de los mecanismos de integración y resolución de conflictos en Centroamérica.

Temas Relacionados

Corte Centroamericana de JusticiaCCJCancillería de Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

La encuestadora internacional coloca al mandatario entre los líderes más apoyados del continente. Los datos revelan tendencias inéditas y marcan un hito en la historia política regional

87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

Reforma a la ley de partidos políticos en República Dominicana avanza con nuevas exigencias para candidaturas

El proyecto aprobado establece mayores filtros para quienes deseen postularse a cargos, introduce pruebas de integridad y fortalece la capacidad de supervisión de la autoridad electoral y de los propios partidos

Reforma a la ley de partidos políticos en República Dominicana avanza con nuevas exigencias para candidaturas

Capturan en Guatemala al presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera

Agentes policiales aprehenden a un hombre de 36 años, sospechoso de la muerte de una adolescente tras una investigación que incluyó análisis de cámaras y decomiso de evidencias clave

Capturan en Guatemala al presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera

Comisión legislativa inicia análisis de la primera modificación al presupuesto 2026 con ajustes millonarios y recursos para obras en el caribe costarricense

Hacienda y Contraloría defendieron ante diputados cambios en ingresos, recortes y nuevas asignaciones presupuestarias; destacan financiamiento para infraestructura vial y correcciones por omisiones detectadas en el plan original

Comisión legislativa inicia análisis de la primera modificación al presupuesto 2026 con ajustes millonarios y recursos para obras en el caribe costarricense

Condenan en El Salvador a una falsa doctora por atender pacientes y recetar medicamentos usando identidad ajena

Autoridades judiciales confirman la sentencia contra una mujer que suplantó a una médica registrada, recetó fármacos y falsificó documentos en un consultorio no autorizado

Condenan en El Salvador a una falsa doctora por atender pacientes y recetar medicamentos usando identidad ajena

TECNO

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

Steam Deck OLED recibe un aumento de precio inesperado en la web oficial

Por qué la IA de Google destaca en todo pero falla en deletrear su propio nombre

Transmiten un partido de fútbol usando solo cámaras de iPhone 17 Pro y Pro Max: este fue el resultado

Apple prepara una función que bloqueará el iPhone al detectar un robo

ENTRETENIMIENTO

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial

‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla

Los fondos iraníes bloqueados complican negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Francia y Noruega sellaron un acuerdo de defensa que incorpora a Oslo al plan de disuasión nuclear francés