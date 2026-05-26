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Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Carlos Gardel 2026

El evento, organizado por CAPIF y transmitido por TNT y HBO Max, refleja la diversidad de la producción musical del país. Los primeros ganadores: Milo J, Nathy Peluso y Charly García

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Vista cercana de dos manos sosteniendo un trofeo plateado con la efigie de Carlos Gardel y una base negra que dice 'Premios Gardel'
La ceremonia de los Premios Gardel 2026 celebra la música argentina con 53 categorías que reflejan diversidad de géneros y estilos (RSFOTOS)

La edición 2026 de los Premios Gardel, organizada por CAPIF, volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música argentina en una noche que combinó expectativa, shows en vivo y reconocimientos a la excelencia artística. La ceremonia se realizó el martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max, en el marco de la Temporada de Premios de ambos canales. La jornada comenzó con la entrega de algunos galardones en una primera gala por la tarde, para luego dar paso a la tradicional ceremonia nocturna que revelaría los premios más codiciados.

En la presente edición, los Premios Gardel 2026 presentaron 53 categorías, reflejando la diversidad de géneros y propuestas que hoy caracterizan a la música argentina. Entre los artistas con más nominaciones se encuentran Milo J, Nathy Peluso, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, quienes compiten en las principales ternas. En la conducción estarán Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi, reforzando la apuesta del evento por figuras reconocidas del ámbito musical y mediático.

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Antes del inicio de la gala central, ya se conocían los primeros ganadores. Milo J se alzó con el premio a la Mejor canción de folklore por “Niño” y la canción “Luciérnagas” (junto a Silvio Rodríguez) fue reconocida como Mejor canción de autor. Además, “Bajo de la piel” (con dirección de Teresa Carril) ganó como Mejor videoclip corto y el álbum “La vida era más corta” de Milo J ya sumaba varios premios en la jornada. Nathy Peluso fue premiada por “Malportada” en la categoría Mejor álbum artista tropical/cumbia, mientras que Ca7riel & Paco Amoroso obtuvieron la estatuilla a Mejor canción pop rock con “#Tetas”. Entre las colaboraciones internacionales, “In the City” de Charly García & Sting también fue reconocida en Mejor canción de rock y Mejor colaboración.

Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Carlos Gardel 2026

Álbum del Año

  • Latinaje – Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

  • “Advertencia” – Babasónicos
  • “Niño” – Milo J
  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
  • “Con Otra” – Cazzu
  • “Favorita” – Angela Torres
  • “El gordo” – Marilina Bertoldi
  • “Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo
  • “Fresh” – Trueno
  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del Año

  • “In the City” – Charly García & Sting
  • “Niño” – Milo J
  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
  • “Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso
  • “A tres días de la tierra” – Eruca Sativa

Ingeniería de Grabación

  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Mirarse en otros ojos – La Ferni
  • Décimas – Maggie Cullen
  • Fuera de lugar – Liliana Herrero
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
  • El retorno – Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
  • Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
  • Novela – Fito Páez

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
  • Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

  • Cuerpo – Olivia Wald
  • Detalles – Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • No me olvides – Angela Torres
  • El Verdadero – Juan Ingaramo
  • Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
  • Malportada – Nathy Peluso (GANADORA)
  • La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
  • Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

  • The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)
  • La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
  • Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Gamurgatrónica – Ruben Rada
  • Querida Yo – Yami Safdie
  • Vivir Así – Barbarita Palacios
  • Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
  • Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

  • Tucumano Soy – Juan Falú
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Rompecabezas – Ulises Bueno
  • Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
  • Que sed – Luck Ra
  • En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • Okupas – Little Boogie & Stereo
  • Bhavilonia – Bhavi
  • Culto III – Neo Pistea
  • Gauchos – Veeyam
  • EUB Deluxe – Trueno
  • Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)
  • Tomás Sainz – Tomás Sainz
  • New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
  • Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
  • Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)
  • Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
  • Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
  • El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

  • Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
  • Latinaje – Cazzu
  • Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos
  • Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
  • Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

Mejor Álbum de Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf
  • El Regreso – Tan Bionica
  • Los lobos – Estelares
  • Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
  • Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • Alfonsina y el mal – Señor Flavio
  • La Respuesta – Leonchalon
  • Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
  • A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

  • Juegue Kuelgue – El Kuelgue
  • Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
  • Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
  • Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)
  • Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
  • En vivo volumen I – Cindy Cats
  • Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • Trinar(La flor) – Nadia Larcher
  • 89 – Flor Paz
  • Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
  • Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
  • Hasta que aclare – Eva y Nadia
  • Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos
  • Artificio – Indios
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa
  • El club de la pelea I – Airbag
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
  • Vandalos – Bandalos Chinos
  • 4EVER – K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)
  • Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
  • Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADORA)
  • Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
  • Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
  • Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

  • Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
  • Solo – Pipi Piazzolla
  • La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Deseo – Mistol Team
  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR)
  • X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

  • EMPA Orquesta de Tango – EMPA
  • Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
  • Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
  • Hotcore – Taichu
  • En el Ciber – Benito Cerati
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Tanya – Juana Rozas

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca (GANADOR)
  • Ceremonia – 1915
  • Instantáneo – Viva Elástico
  • Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Vive – Claudio Marciello
  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

  • Gotti B – Tiago PZK
  • Quimera – Maria Becerra
  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J
  • Saturación pop – Ysy A
  • Lamba – FMK

Mejor Arte

  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseño: Maxi Anselmo)
  • Doga – Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros)
  • Novela – Fito Páez (Diseño: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

Mejor Canción de Autor

  • “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez (GANADORA)
  • “Hielo Fino” – Silvina Moreno
  • “Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo

Mejor Canción de Folklore

  • “Décimas” – Maggie Cullen
  • “Puño y letra - Puentes Ep.01” – Duratierra y Eli Suárez
  • “Niño” – Milo J
  • “El amor es un viento que regresa” – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

  • “Cadenas” – Acru
  • “Fresh” – Trueno (GANADOR)
  • “Gil” – Milo J y Trueno
  • “Retirada” – Milo J
  • “PVSL” – Paulo Londra

Mejor Canción de Rock

  • “El gordo” – Marilina Bertoldi
  • “In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)
  • “Volarte” – Eruca Sativa
  • “Pensando en Ella” – Dante Spinetta
  • “Advertencia” – Babasónicos
  • “Aliados en un viaje” – Divididos

Mejor Canción de Tango

  • “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
  • “La Guitarra” – Melingo & Fito Páez
  • “Nada” – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

  • “Fanático (en vivo)” – Lali
  • “Inocente” – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
  • “La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso
  • “Sábado” – Cindy Cats
  • “La Taleñita” – Milo J & Campedrinos

Mejor Canción Pop Rock

  • “33” – Lali & Dillom
  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
  • “Barry Lindo” – El Kuelgue
  • “Tus Cosas (Ft. Airbag)” – Tan Bionica
  • “Desastres Fabulosos” – Conociendo Rusia & Jorge Drexler

Mejor Canción Tropical / Cumbia

  • “Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
  • “Con Otra” – Cazzu
  • “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
  • “Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva
  • “Echar de Menos” – Ke Personajes
  • “Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

  • “Sin cadenas” – Paulo Londra
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “Olimpo” – Milo J
  • “Cruz” – Trueno & Feid
  • “Historia” – Ramma

Mejor Colaboración

  • “Loco un poco” – Turf & Lali
  • “Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda!
  • “Campera de cuero” – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
  • “Jangadero” – Milo J & Mercedes Sosa
  • “Mi Vida” – Tan Bionica & Andrés Calamaro
  • “In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)
  • “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa
  • Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

  • María Wolff
  • Blair
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mia Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti

Mejor Videoclip Corto

  • “El gordo” – Marilina Bertoldi
  • “Bajo De La Piel” – Milo J (GANADOR)
  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
  • “In the City” – Charly García & Sting
  • “Advertencia” – Babasónicos

Mejor Videoclip Largo

  • Todo Es Folklore – Los Tabaleros
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali
  • Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos

Productor del Año

  • Nico Cotton
  • Evlay (GANADOR)
  • Gustavo Santaolalla
  • Cachorro López
  • Marilina Bertoldi
  • Tatool
  • Mauro De Tommaso
  • Milo J
  • Santiago Alvarado

Noticia en desarrollo...

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