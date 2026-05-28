Crimen y Justicia

Hallaron muerto a un chofer de aplicación en un camino rural de Rosario

Un conductor fue encontrado sin vida junto a su auto en una zona poco transitada de las afueras de Rosario. La investigación judicial busca esclarecer el origen del fallecimiento

Guardar
Google icon
La zona donde hallaron la escena del chofer de aplicación sin vida junto a su vehículo en un camino rural (Fuente: Rosario3)
La zona donde hallaron la escena del chofer de aplicación sin vida junto a su vehículo en un camino rural (Fuente: Rosario3)

Este miércoles por la tarde, encontraron sin vida a un chofer de aplicación junto a su auto. El hallazgo ocurrió en un camino rural y poco iluminado cerca de las 17.30 en las afueras de Rosario, en Cabín 9. El caso quedó bajo investigación como una muerte de causa dudosa. En la zona trabajaba personal del Comando Radioeléctrico y de comisarías con jurisdicción.

Según Rosario3, la Policía recibió inicialmente el aviso de un vehículo abandonado y comenzó a localizar al titular por la patente. Una patrulla fue al domicilio del propietario y halló al hijo de la víctima, quien explicó que ambos trabajaban como conductores de aplicación. Según detalló Rosario3, hasta el momento no surgieron signos de violencia.

PUBLICIDAD

Como el hombre no respondía las llamadas, los agentes trasladaron al joven al lugar en el Camino Límite del Municipio para reconocer el vehículo. Al llegar, identificó el cuerpo de su padre junto al automóvil. Los investigadores no descartan ninguna línea de trabajo y los peritos recolectarán la información y los elementos necesarios que permitan establecer cómo ocurrió la muerte y las circunstancias previas al fatal apisodio.

El incremento de hechos violentos que afectan a conductores de aplicaciones pone en jaque la seguridad de los trabajadores, quienes reiteran sus pedidos para más controles. Por parte de la empresa, la aplicación mantiene en su sección de seguridad la promesa de colaboración con fuerzas policiales y la disponibilidad de seguros de responsabilidad civil y accidentes personales para todos los viajes.

PUBLICIDAD

La política de seguridad de las aplicaciones de transporte en Argentina incluye una serie de herramientas tecnológicas y protocolos pensados para proteger tanto a conductores como a pasajeros antes, durante y después de cada viaje. Entre las funciones disponibles figuran: verificación de identidad de usuarios, posibilidad de compartir en tiempo real el recorrido con contactos de confianza y la integración de un botón de emergencia, que conecta de forma directa con servicios policiales o de asistencia. Además ofrece canales de denuncia las 24 horas para reportar incidentes.

Otro chofer en Rosario fue hallado sin vida

El episodio se produce poco después de otro hecho violento que involucró a un trabajador del sector en Rosario. El 14 de marzo, Juan Carlos Baini, de 57 años, fue asesinado a balazos en el barrio Las Flores. Según el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Franco Tassini dispuso medidas reservadas para reconstruir la mecánica y la motivación del ataque.

Una camioneta negra de la Policía de Santa Fe con luces azules encendidas bloquea una calle residencial arbolada en un día nublado; un oficial camina por la vereda junto a edificios
Hallaron muerto a un chofer de aplicación en un camino rural de Cabín 9

Voceros señalaron que el 911 recibió llamados por una persona tirada en la calle. Personal policial encontró al hombre boca abajo, con múltiples heridas en la espalda, y médicos del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) confirmaron que eran lesiones de arma de fuego. Finalmente, las autoridades constataron la muertes en el lugar donde la víctima fue asesinada.

La causa avanzó con tareas de campo, análisis de comunicaciones y recolección de datos que permitieron reconstruir la mecánica del crimen y determinar responsabilidades. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el asesinato se encuadra como un homicidio criminis causa, es decir, cometido para garantizar la impunidad de un robo.

Los investigadores consideran que los autores solicitaron un viaje a través de la aplicación y, cerca del destino, asaltaron a Baini. Se presume que la víctima, quien era prefecto retirado, portaba un arma y que los agresores, al advertirlo, le dispararon antes de huir con algunas de sus pertenencias.

Detuvieron a tres personas que quedaron a disposición de la Justicia, mientras la pesquisa continúa enfocada en determinar la participación de cada uno en el hecho y esclarecer el móvil del ataque. Durante los allanamientos, la Policía de Investigaciones secuestró 23 teléfonos celulares, una escopeta y municiones de distintos calibres, elementos que serán peritados para establecer su relación con el homicidio.

Temas Relacionados

Rosariochofer de aplicacióninvestigación judicialhomicidioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La desaparición de Agostina Vega: por qué se cree que hubo más involucrados y la versión del empleado municipal detenido

Nada se sabe del paradero de la adolescente de 14 años desde la noche del sábado, cuando salió de su casa en Córdoba y fue vista por última vez junto a un hombre que hoy está bajo arresto

La desaparición de Agostina Vega: por qué se cree que hubo más involucrados y la versión del empleado municipal detenido

Atacaron a tiros un supermercado chino en Rosario: mataron a un vecino que estaba en la puerta y dejaron una nota mafiosa

El asesinato ocurrió este miércoles en la zona oeste de la ciudad, cuando la víctima, de 81 años, estaba al lado del ingreso del local ubicado en Sanguinetti al 5300. La Policía encontró un papel con un mensaje para un recluso de la cárcel de Piñero

Atacaron a tiros un supermercado chino en Rosario: mataron a un vecino que estaba en la puerta y dejaron una nota mafiosa

Exceso de velocidad y semáforos en rojo: las 12 multas de la Amarok involucrada en el choque fatal de San Vicente

La camioneta que conducía Leandro Panetta acumulaba infracciones en provincia de Buenos Aires y CABA. La defensa del joven aseguró que “la usaba muy poco” y que el vehículo era compartido por la familia

Exceso de velocidad y semáforos en rojo: las 12 multas de la Amarok involucrada en el choque fatal de San Vicente

Del Potro habló por primera vez tras el robo en su casa de Tandil: “Cosas valiosas en lo emocional no pudieron ser recuperadas”

Luego de la detención de los sospechosos, el ex tenista agradeció el trabajo de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. Además, lamentó la pérdida de objetos personales y recuerdos familiares de gran valor emocional

Del Potro habló por primera vez tras el robo en su casa de Tandil: “Cosas valiosas en lo emocional no pudieron ser recuperadas”

Investigan la muerte de un hombre en el Hospital Durand luego de que una paciente psiquiátrica le desconectara el respirador

El episodio ocurrió el viernes 22 de mayo en el área de terapia intermedia del centro de salud porteño. Trabajadores denunciaron fallas de seguridad y falta de personal. El Durand inició actuaciones sumariales

Investigan la muerte de un hombre en el Hospital Durand luego de que una paciente psiquiátrica le desconectara el respirador

DEPORTES

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

Del penal errado al gol del desahogo: la montaña rusa de Maxi Salas en el duelo entre River Plate y Blooming por la Sudamericana

River Plate goleó 3-0 a Blooming y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

La lesión que dejó a Facundo Colidio afuera del último partido de River Plate antes del parate por el Mundial

TELESHOW

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

Daniela Celis y Nick Sícaro derritieron las redes con una foto a puro amor: “Cosita”

Martín Cirio recordó su conflicto con la China Suárez y reveló por qué prefiere el estilo de Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

“Irresponsables”: el decisivo papel de empresarios y medios en el ascenso nazi

“Irresponsables”: el decisivo papel de empresarios y medios en el ascenso nazi

El gobierno de Panamá refuerza la seguridad fronteriza con graduación de 324 nuevos oficiales

Panamá aprueba ley de sustancia económica aplicable a multinacionales domiciliadas en su territorio

Desmantelan laboratorio que clonaba identidades para fraudes electrónicos en República Dominicana

Concedieron amparo y reactivaron el embargo sobre finca valuada en USD 5 millones vinculada a Giammattei en Guatemala