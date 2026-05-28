Hallaron muerto a un chofer de aplicación en un camino rural de Rosario

La zona donde hallaron la escena del chofer de aplicación sin vida junto a su vehículo en un camino rural (Fuente: Rosario3)

Este miércoles por la tarde, encontraron sin vida a un chofer de aplicación junto a su auto. El hallazgo ocurrió en un camino rural y poco iluminado cerca de las 17.30 en las afueras de Rosario, en Cabín 9. El caso quedó bajo investigación como una muerte de causa dudosa. En la zona trabajaba personal del Comando Radioeléctrico y de comisarías con jurisdicción.

Según Rosario3, la Policía recibió inicialmente el aviso de un vehículo abandonado y comenzó a localizar al titular por la patente. Una patrulla fue al domicilio del propietario y halló al hijo de la víctima, quien explicó que ambos trabajaban como conductores de aplicación. Según detalló Rosario3, hasta el momento no surgieron signos de violencia.

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Como el hombre no respondía las llamadas, los agentes trasladaron al joven al lugar en el Camino Límite del Municipio para reconocer el vehículo. Al llegar, identificó el cuerpo de su padre junto al automóvil. Los investigadores no descartan ninguna línea de trabajo y los peritos recolectarán la información y los elementos necesarios que permitan establecer cómo ocurrió la muerte y las circunstancias previas al fatal apisodio.

El incremento de hechos violentos que afectan a conductores de aplicaciones pone en jaque la seguridad de los trabajadores, quienes reiteran sus pedidos para más controles. Por parte de la empresa, la aplicación mantiene en su sección de seguridad la promesa de colaboración con fuerzas policiales y la disponibilidad de seguros de responsabilidad civil y accidentes personales para todos los viajes.

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La política de seguridad de las aplicaciones de transporte en Argentina incluye una serie de herramientas tecnológicas y protocolos pensados para proteger tanto a conductores como a pasajeros antes, durante y después de cada viaje. Entre las funciones disponibles figuran: verificación de identidad de usuarios, posibilidad de compartir en tiempo real el recorrido con contactos de confianza y la integración de un botón de emergencia, que conecta de forma directa con servicios policiales o de asistencia. Además ofrece canales de denuncia las 24 horas para reportar incidentes.

Otro chofer en Rosario fue hallado sin vida

El episodio se produce poco después de otro hecho violento que involucró a un trabajador del sector en Rosario. El 14 de marzo, Juan Carlos Baini, de 57 años, fue asesinado a balazos en el barrio Las Flores. Según el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Franco Tassini dispuso medidas reservadas para reconstruir la mecánica y la motivación del ataque.

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Hallaron muerto a un chofer de aplicación en un camino rural de Cabín 9

Voceros señalaron que el 911 recibió llamados por una persona tirada en la calle. Personal policial encontró al hombre boca abajo, con múltiples heridas en la espalda, y médicos del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) confirmaron que eran lesiones de arma de fuego. Finalmente, las autoridades constataron la muertes en el lugar donde la víctima fue asesinada.

La causa avanzó con tareas de campo, análisis de comunicaciones y recolección de datos que permitieron reconstruir la mecánica del crimen y determinar responsabilidades. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el asesinato se encuadra como un homicidio criminis causa, es decir, cometido para garantizar la impunidad de un robo.

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Los investigadores consideran que los autores solicitaron un viaje a través de la aplicación y, cerca del destino, asaltaron a Baini. Se presume que la víctima, quien era prefecto retirado, portaba un arma y que los agresores, al advertirlo, le dispararon antes de huir con algunas de sus pertenencias.

Detuvieron a tres personas que quedaron a disposición de la Justicia, mientras la pesquisa continúa enfocada en determinar la participación de cada uno en el hecho y esclarecer el móvil del ataque. Durante los allanamientos, la Policía de Investigaciones secuestró 23 teléfonos celulares, una escopeta y municiones de distintos calibres, elementos que serán peritados para establecer su relación con el homicidio.

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