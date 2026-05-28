El Salvador

El Salvador: Exalcaldesa de Soyapango enfrentará juicio por desobediencia y actos arbitrarios

El proceso fue abierto luego de que una jueza determinara que existieron omisiones al acatar sentencias laborales, tras varias denuncias sobre despidos y falta de pago a empleados municipales en 2021 y 2022

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Primer plano de las manos de una mujer esposadas, vestida con una camiseta blanca de manga corta, mostrando las esposas metálicas.
La exalcaldesa de Soyapango enfrentará juicio penal por actos arbitrarios y desobediencia, según Centros Judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia M., enfrentará juicio tras la decisión tomada por el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, que resolvió enviarla a vista pública por actos arbitrarios y desobediencia en modalidad continuada, según información publicada este miércoles por Centros Judiciales.

Los hechos por los que se procesará a la exfuncionaria ocurrieron durante los años 2021 y 2022, periodo en que estuvo al frente de la municipalidad.

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De acuerdo con la información proporcionada por Centros Judiciales, la acusación se basa en el presunto incumplimiento de resoluciones emitidas por distintos Juzgados de lo Laboral de San Salvador, que ordenaron la reinstalación de empleados municipales separados de sus cargos. Las resoluciones judiciales también establecían el pago de salarios y prestaciones que los afectados dejaron de percibir. La exedil, según la acusación, habría recibido notificación expresa de estas órdenes, sin presentar una justificación legal para su falta de cumplimiento.

Pintura en acuarela de una persona con cabello recogido, usando una mascarilla quirúrgica azul y una camiseta blanca, sentada frente a una pared de ladrillo.
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango envió a la exalcaldesa a vista pública por hechos registrados entre 2021 y 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fiscal señala que, entre 2021 y 2022, varias personas que se desempeñaban en la alcaldía de Soyapango fueron destituidas de sus cargos. Estos empleados, amparados por la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), interpusieron recursos legales, y los tribunales laborales fallaron a su favor. Centros Judiciales informó que, pese a las sentencias, la entonces funcionaria omitió ejecutar las órdenes judiciales, lo que derivó en la apertura de procesos penales por desobediencia.

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En cuanto al delito de actos arbitrarios, el Ministerio Público sostiene que Nercy Patricia M. habría autorizado despidos sin respetar el procedimiento que establece la LCAM. Según la documentación judicial, al menos cuatro empleados municipales resultaron directamente perjudicados por estas decisiones, en diferentes momentos.

La acusación fiscal considera que la omisión sistemática de las órdenes constituye un patrón de conducta, lo que llevó a calificar los delitos como continuados. “Las resoluciones judiciales fueron notificadas a la exalcaldesa y no existe constancia de cumplimiento”, señala el expediente del caso citado por Centros Judiciales.

Fiscalía sostiene que acusada ignoró fallos laborales y ordenó despidos sin respetar la ley

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la exalcaldesa de Soyapango deberá enfrentar la etapa de juicio. La FGR menciona que se le acusa de actos arbitrarios y desobediencia, realizó despidos injustificados de varios empleados municipales saltándose los procedimientos legales. Según la postura fiscal, las personas afectadas ganaron demandas laborales que ordenaban su reinstalación y el pago de salarios; sin embargo, la exfuncionaria hizo caso omiso, incurriendo en el delito de desobediencia.

La acusación contra exedil se basa en el incumplimiento de sentencias laborales que ordenaban reinstalar y pagar salarios a empleados municipales despedidos. (Cortesía: Fiscalía General de la República El Salvador)
La acusación contra exedil se basa en el incumplimiento de sentencias laborales que ordenaban reinstalar y pagar salarios a empleados municipales despedidos. (Cortesía: Fiscalía General de la República El Salvador)

La exalcaldesa de Soyapango fue destituida de su cargo en diciembre de 2022.

El proceso judicial avanza hacia la etapa de juicio, donde la FGR se propone sustentar la acusación con documentación administrativa, testimonios de los exempleados y las resoluciones laborales que fueron presuntamente desobedecidas. Centros Judiciales subraya que la vista pública permitirá a las partes presentar pruebas y argumentos, en tanto el tribunal está llamado a resolver sobre la responsabilidad penal de la exfuncionaria por los cargos señalados.

El caso se inscribe dentro de los procesos por presuntas irregularidades administrativas al interior de gobiernos locales, un fenómeno que ha generado atención en la opinión pública salvadoreña.

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