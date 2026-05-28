Del penal errado al gol del desahogo: la montaña rusa de Maxi Salas en el duelo entre River Plate y Blooming por la Sudamericana

A los 11 minutos del partido entre River Plate y Blooming por la sexta fecha del Grupo H de la CONMEBOL Sudamericana, Maximiliano Salas tuvo en sus pies la chance de poner en ventaja al equipo de Eduardo Coudet en el Estadio Monumental. El delantero ejecutó el penal con un zurdazo fuerte y cruzado, pero la pelota golpeó de lleno en el palo y recorrió toda la línea del arco sin ingresar.

La jugada quedó envuelta en polémica desde su origen. El árbitro sancionó la infracción tras un contacto de Marc Enoumba sobre Tomás Galván dentro del área que generó la discusión de la visita. Pese a la duda inicial, el VAR decidió no intervenir y el atacante se dispuso a efectuar el disparo desde los 12 pasos.

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Tras rebotar en el palo, el balón recorrió la línea del arco de lado a lado y se perdió por el lateral opuesto. Salas, ex jugador de Racing, quedó lamentándose en el campo. Tras eso, tuvo la oportunidad de redimirse con un cabezazo luego de un gran centro de Juan Cruz Meza desde la banda derecha, pero el arquero Gustavo Almada voló para evitar la caída de su valla.

Salas fue reprobado por el público (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de algunas intervenciones con la pelota, Salas recibió murmullos por parte del público del elenco de Núñez. Incluso, cuando finalizó la primera mitad, se escucharon silbidos bajando desde las tribunas. Vale recordar que el delantero fue titular debido a las bajas de Sebastián Driussi y Facundo Colidio, quienes eran los habituales elegidos por Coudet para encabezar la zona ofensiva del conjunto millonario.

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Sin embargo, en el inicio del complemento, el delantero llegó al gol. Luego de una buena gestión de Lucas Martínez Quarta desde el fondo, Salas recibió el balón dentro del área. Rápidamente, se perfiló y sacó un remate que venció la resistencia del arquero del conjunto boliviano. Este fue el séptimo tanto del artillero con la camiseta de La Banda en 35 partidos. Tras eso, vio la tarjeta amarilla.

*El 1-0 de River con definición de Salas

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A los 68 minutos, River tuvo otro penal cuando le cometieron una infracción dentro del área a Joaquín Freitas. Salas se acercó al punto para intentar hacerse cargo de la ejecución nuevamente, pero Fausto Vera tomó la pelota con el aval de Martínez Quarta. Pese a que el juez fue a revisar la jugada en la cabina, mantuvo su decisión y el volante con pasado en Argentinos Juniors lo cambió por gol.

La actuación de Salas terminó a 15 minutos del final del juego. El Chacho decidió mandar a la cancha al delantero con raíces nigerianas Jonathan Spiff en reemplazo del oriundo de Curuzú Cuatiá, una ciudad ubicada en la provincia de Corrientes.

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En el trayecto hacia el banco de suplentes, algunos hinchas ubicados en la platea San Martín del estadio Monumental reconocieron con aplausos a Salas.

A poco del final, el juvenil Lucas Silva estiró la ventaja con un potente remate desde afuera del área y marcó su primer gol con la camiseta de River. Con el 3-0, el Millonario se quedó con el primer lugar del grupo.

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