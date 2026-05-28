Deportes

Del penal errado al gol del desahogo: la montaña rusa de Maxi Salas en el duelo entre River Plate y Blooming por la Sudamericana

El delantero estrelló la pelota en el palo y la gente del Millonario le expresó su malestar. Luego se reivindicó

Guardar
Google icon

A los 11 minutos del partido entre River Plate y Blooming por la sexta fecha del Grupo H de la CONMEBOL Sudamericana, Maximiliano Salas tuvo en sus pies la chance de poner en ventaja al equipo de Eduardo Coudet en el Estadio Monumental. El delantero ejecutó el penal con un zurdazo fuerte y cruzado, pero la pelota golpeó de lleno en el palo y recorrió toda la línea del arco sin ingresar.

La jugada quedó envuelta en polémica desde su origen. El árbitro sancionó la infracción tras un contacto de Marc Enoumba sobre Tomás Galván dentro del área que generó la discusión de la visita. Pese a la duda inicial, el VAR decidió no intervenir y el atacante se dispuso a efectuar el disparo desde los 12 pasos.

PUBLICIDAD

Tras rebotar en el palo, el balón recorrió la línea del arco de lado a lado y se perdió por el lateral opuesto. Salas, ex jugador de Racing, quedó lamentándose en el campo. Tras eso, tuvo la oportunidad de redimirse con un cabezazo luego de un gran centro de Juan Cruz Meza desde la banda derecha, pero el arquero Gustavo Almada voló para evitar la caída de su valla.

Salas fue reprobado por el público (REUTERS/Agustin Marcarian)
Salas fue reprobado por el público (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de algunas intervenciones con la pelota, Salas recibió murmullos por parte del público del elenco de Núñez. Incluso, cuando finalizó la primera mitad, se escucharon silbidos bajando desde las tribunas. Vale recordar que el delantero fue titular debido a las bajas de Sebastián Driussi y Facundo Colidio, quienes eran los habituales elegidos por Coudet para encabezar la zona ofensiva del conjunto millonario.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en el inicio del complemento, el delantero llegó al gol. Luego de una buena gestión de Lucas Martínez Quarta desde el fondo, Salas recibió el balón dentro del área. Rápidamente, se perfiló y sacó un remate que venció la resistencia del arquero del conjunto boliviano. Este fue el séptimo tanto del artillero con la camiseta de La Banda en 35 partidos. Tras eso, vio la tarjeta amarilla.

*El 1-0 de River con definición de Salas

A los 68 minutos, River tuvo otro penal cuando le cometieron una infracción dentro del área a Joaquín Freitas. Salas se acercó al punto para intentar hacerse cargo de la ejecución nuevamente, pero Fausto Vera tomó la pelota con el aval de Martínez Quarta. Pese a que el juez fue a revisar la jugada en la cabina, mantuvo su decisión y el volante con pasado en Argentinos Juniors lo cambió por gol.

La actuación de Salas terminó a 15 minutos del final del juego. El Chacho decidió mandar a la cancha al delantero con raíces nigerianas Jonathan Spiff en reemplazo del oriundo de Curuzú Cuatiá, una ciudad ubicada en la provincia de Corrientes.

En el trayecto hacia el banco de suplentes, algunos hinchas ubicados en la platea San Martín del estadio Monumental reconocieron con aplausos a Salas.

A poco del final, el juvenil Lucas Silva estiró la ventaja con un potente remate desde afuera del área y marcó su primer gol con la camiseta de River. Con el 3-0, el Millonario se quedó con el primer lugar del grupo.

Temas Relacionados

Maxi SalasRiver PlateBloomingCopa Sudamericanadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate golea a Blooming en el Monumental por la Copa Sudamericana

El Millonario prolonga su invicto en el plano internacional con goles de Salas, Fausto Vera, de penal, y Lucas Silva. El ex delantero de Racing falló una pena máxima. Televisa ESPN

River Plate golea a Blooming en el Monumental por la Copa Sudamericana

La lesión que dejó a Facundo Colidio afuera del último partido de River Plate antes del parate por el Mundial

El delantero quedó desafectado del duelo con Blooming por la Copa Sudamericana

La lesión que dejó a Facundo Colidio afuera del último partido de River Plate antes del parate por el Mundial

Dos autos chocaron de frente en una duna en el Desafío Ruta 40: los candidatos que abandonaron

Lucas Moraes y Joao Ferreira se accidentaron en una trepada de arena. El brasileño se retiró y el portugués perdió el liderazgo. También desertó Carlos Sainz. Los detalles

Dos autos chocaron de frente en una duna en el Desafío Ruta 40: los candidatos que abandonaron

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

The Athletic describe un plantel con base europea y apuestas recientes, pero con dudas sobre la confiabilidad atrás cuando suba la exigencia, en especial por la salud de piezas clave y la necesidad de bajar errores

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

Empujones, insultos y tarjetas: el fuerte cruce entre Di María y Sornoza que eclipsó el duelo Independiente del Valle-Rosario Central

Un entredicho que había comenzado con una falta fabricada por el Fideo derivó en un tumulto generalizado al final de la primera etapa del duelo por el liderazgo del Grupo H de la Libertadores

Empujones, insultos y tarjetas: el fuerte cruce entre Di María y Sornoza que eclipsó el duelo Independiente del Valle-Rosario Central

DEPORTES

River Plate golea a Blooming en el Monumental por la Copa Sudamericana

River Plate golea a Blooming en el Monumental por la Copa Sudamericana

La lesión que dejó a Facundo Colidio afuera del último partido de River Plate antes del parate por el Mundial

Dos autos chocaron de frente en una duna en el Desafío Ruta 40: los candidatos que abandonaron

El punto frágil que atraviesa a Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y que la lista de Pochettino deja expuesto

Empujones, insultos y tarjetas: el fuerte cruce entre Di María y Sornoza que eclipsó el duelo Independiente del Valle-Rosario Central

TELESHOW

Gisela Bernal enfrenta un duro golpe: la Justicia habría ordenado su desalojo de la casa en Palermo

Gisela Bernal enfrenta un duro golpe: la Justicia habría ordenado su desalojo de la casa en Palermo

La emoción de Wanda Nara y Evangelina Anderson al acompañar a sus hijas en su muestra de baile: “Orgullosa”

Ximena Capristo, a corazón abierto: “A los 6 meses mi papá nos dejó y le hice la cruz cuando habló mal de mi vieja”

Marta Fort compartió su nuevo método de entrenamiento y causó impacto en redes: “Probando ejercicios”

Nazarena Vélez recordó con humor el incómodo momento de pareja que vivió: “La culpé a la perra”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Mulino entrega el pabellón a la selección panameña previo al Mundial de la FIFA 2026

El presidente Mulino entrega el pabellón a la selección panameña previo al Mundial de la FIFA 2026

Apastepeque: la espectacular Laguna de aguas turquesas que tienes que ver para creer en El Salvador

El sector aguacatero de Guatemala proyecta sumar a su producción unas 20 mil toneladas para 2028

Colegio de Médicos detecta alteración de certificados para justificar ausencias laborales en Costa Rica

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla