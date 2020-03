Tres días al pie de las cruces. La gente está débil ya. No se han movido de este lugar. Tampoco yo. No comprendo por qué tanta devoción por aquel del centro. Me cansé ya de golpearlos. Dos de ellos están muertos. El otro masculla cosas en ese idioma que no entiendo. Veo al centurión acercarse. Lo atravesaría con mi lanza, pero ya no tengo ganas. Solo quiero ir a dormir un año. Se acerca al oído y murmura como mis muertos: “Dale fin a esto, Hastati”.