Acá el tiempo se ralenta para contar que Candece tiene una gran cicatriz en la espalda: tres tajos hechos por una leona cuando era pequeña. En el desparramo, Candece es herida mientras su madre muere en el ataque defendiendo salvajemente a su hija con un cuchillo con el que hiere profundamente al animal en las costillas. La leona la mata, pero no a Candece. A ella le lamió las heridas. Los animales a veces hacen eso. Y luego de comer se recostó junto a ella, que no lloraba. Solo la miraba. Candece no conoce esta parte de su historia. No la recuerda. A ella la encontraron dos días después del ataque, a unos 50 metros del cadáver de su madre, ya devorado hasta los huesos por la leona y por aves de rapiña. Nadie supo nunca por qué Candece no había caído presa de las hienas, de las mismas aves, o incluso de algún león.