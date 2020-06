—Mire, señor... No soy más que aquel a quien se le asignó una tarea, y menuda sorpresa me llevo al verlo aquí. Mis preguntas son las que se me ocurren. Y no le pregunto por qué aparece una cara idéntica a la suya en esos dibujos a lo largo del tiempo, ni me pregunto por qué no me sorprende lo que hace un rato me hubiera parecido absolutamente imposible. Esas cosas pasan. Le pregunto lo primero que se me viene a la cabeza.