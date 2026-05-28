Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

La Sueca, como llama el exfutbolista a su esposa, es parte de la producción que muestra el día a día de la familia (Video: El Anti 9/ Vestuario Stream)

Maxi López vuelve a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas y del ruido mediático más clásico. El exfutbolista acaba de lanzar El Anti 9, un reality documental que retrata su regreso definitivo a la Argentina, la adaptación familiar y el desafío de una vida más saludable y auténtica. El ciclo, que puede verse en el canal de YouTube de Vestuario Stream, propone mostrar el día a día del exdelantero junto a su esposa Daniela Christiansson y sus hijos, en la intimidad de una mudanza internacional que marca el inicio de una nueva etapa.

La serie tiene como uno de sus ejes centrales la vida familiar y el proceso de adaptación de Daniela, que dejó Suiza para instalarse en Buenos Aires con los hijos menores del matrimonio. El primer capítulo muestra el momento en que la modelo llega al país y, entre cajas y muebles, confiesa: “Nos vamos a juntar todos aquí en Argentina. O sea, para Maxi va a ser la primera vez que tiene sus cinco hijos juntos. Hay mucha emoción”. Maxi, por su parte, se muestra conmovido por la posibilidad de reunir a toda su familia bajo un mismo techo: “La verdad que es un sueño hecho realidad poderlos juntar a todos y vivir de nuevo en Argentina todos juntos”.

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Daniela Christiansson destacó el dulce de leche, los helados y el asado como sus sabores favoritos de la gastronomía argentina

La mudanza, lejos de ser solo un hecho logístico, se transforma en el escenario desde donde se despliegan las historias personales, las complicidades y los desafíos cotidianos. Maxi asume el rol de organizador, aunque reconoce que la que realmente decide es Daniela: “Maxi se hace el que decide acá, pero la realidad es que recién la conocimos a Dani y la que decide es ella. O sea, lo que dice ella queda así”, relata una de las integrantes del equipo de redes.

La cámara sigue a la familia mientras se instala en la nueva casa, acomoda a los chicos en sus habitaciones y enfrenta el “quilombo” de cada mudanza. Entre cajas, risas y gestos de cansancio, Maxi y Daniela celebran la posibilidad de estar finalmente juntos, aunque la sueca confiesa que todavía no conoce mucho del país y que la adaptación lleva tiempo.

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Daniela Christiansson asume un rol central en la organización familiar y aporta su perspectiva extranjera a la convivencia

En medio de la mudanza y la adaptación, Daniela Christiansson también compartió qué es lo que más le gusta de la vida en Argentina, especialmente en relación a la comida. “Descubrí el dulce de leche de acá y eso es una cosa que me encanta. Las frutillas rojas, la crema, los helados, todo, todo”, confesó, entre risas, en uno de los momentos más distendidos del reality. Además, reveló que para su cumpleaños solo pidió un asado, demostrando cómo, poco a poco, va adoptando las tradiciones y los sabores locales.

El reality no se queda solo en la intimidad familiar, sino que muestra la faceta más humana y vulnerable del exfutbolista. En los primeros días, coincidiendo con el cumpleaños de Daniela, Maxi olvida comprar la torta y recurre a su amiga Maru Botana para que lo salve. La pastelera responde al pedido con simpatía y termina como invitada especial en la casa, compartiendo consejos, anécdotas y recetas. Maru, entre risas, le recuerda a Maxi que hace años figuraba como parte de las cuentas familiares y le promete un recetario fácil para que pueda mimar a Daniela y a los chicos en esta etapa de adaptación.

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Maru Botana sorprendió en el cumpleaños de Daniela Christiansson al preparar la torta y compartir recetas para la familia López

La presencia de Maru Botana no es la única sorpresa. El reality suma también a una nutricionista, Delfina, que llega para ayudar a Maxi en su objetivo de recuperar hábitos saludables. La consulta se convierte en una escena divertida, donde el exdelantero confiesa sus debilidades culinarias (las medialunas, los alfajores y la milanesa frita, entre otros placeres argentinos) y se enfrenta a la balanza con resignación y humor. La nutricionista le arma un plan de alimentación y entrenamiento, y lo desafía a dejar la fritura y controlar las porciones. Maxi, entre chistes y promesas de cambio, reconoce: “Estoy al horno. Tengo que mejorar mucho”.

La serie pone el foco en el cambio físico y mental de Maxi, pero también en la convivencia diaria, los pequeños logros y las caídas. Daniela Christiansson asume un rol protagónico en la dinámica familiar, colaborando en la organización de la casa y en la crianza de los niños, pero también acompañando el proceso de cambio de su pareja. La relación entre ambos se muestra cercana, con gestos de ternura y complicidad, y el reality no oculta los momentos de cansancio o las dificultades de la adaptación.

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Una nutricionista diseñó un plan para que Maxi López mejore sus hábitos alimenticios y recupere una vida saludable

La propuesta de El Anti 9 es mostrar a un Maxi López auténtico, relajado y lejos de la imagen distante que a veces proyectaba en el mundo del fútbol. El reality mezcla escenas de entrenamiento, peleas con la balanza, debates sobre comida saludable y momentos de ocio con los hijos. El propio Maxi anticipa en el trailer: “La meta es poder llegar a ser el Maxi del Barça o lo más parecido. Tengo ganas, tengo equipo y los tengo a ustedes que son mi chance. En definitiva, quiero que me acompañen a ser un nuevo generador de memes. Y acá es donde empieza todo”.

La participación de Daniela Christiansson es uno de los atractivos del programa. La modelo se muestra activa en la mudanza, elige la comida del cumpleaños, organiza la casa y acompaña a Maxi en el proceso de adaptación, aportando su mirada extranjera, su sentido del humor y su capacidad para contener a la familia en un momento de cambio. La cámara la sigue en escenas cotidianas, como cuando celebra su cumpleaños con un asado, disfruta de la preparación de la torta de Maru Botana o se ocupa de los más chicos.

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