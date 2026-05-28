El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Franco Colapinto, sorprendido por la cantidad de regalos

Franco Colapinto cumplió 23 años este miércoles. El piloto argentino de Fórmula 1 recibió regalos, mensajes y hasta se sorprendió por los presentes en un día especial también para su escudería, Alpine, que anunció su acuerdo estratégico y comercial con una marca de moda de lujo.

Entre los obsequios hubo flores, juguetes y otras sorpresas que llevaron al piloto bonaerense a bromear con que no iba a tener lugar en la valija para poder guardarlos. Luego del evento con su team, el pilarense regresó a Enstone junto al francés y el asesor ejecutivo de la escuadra gala, Flavio Briatore.

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El compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, le dio una mini torta y subió un video en sus historias de Instagram. En la grabación se ve al corredor argentino soplar una vela sobre una porción mientras su compañero, de 30 años, le habla en español. “Buen cumpleaños, vamos”, se escuchó decir al francés durante el breve saludo a Franco, mientras los dos aparecieron sentados en los asientos traseros de un vehículo.

En tanto que la cuenta oficial de Fórmula 1 también lo felicitó con un mensaje que recordó su “grandioso fin de semana” en Canadá, donde logró su mejor resultado en la categoría con un 6° puesto tras una carrera áspera. “De fuerza en fuerza en 2026... ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños, Franco Colapinto”, escribió el campeonato.

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Pierre Gasly le regaló una mini torta a Franco Colapinto

La Máxima en sus redes también jugó con la visita de Lionel Messi a Franco Colapinto en los boxes del circuito de Miami, antes de la carrera principal disputada el domingo 3 de mayo. “Llamaremos a eso otra asistencia para Lionel Messi...”, afirmó la F1, teniendo en cuenta que, desde el encuentro con el capitán de la selección argentina de fútbol, el corredor de Alpine logró sus mejores dos resultados en la categoría siendo séptimo en el evento estadounidense y sexto este domingo en Canadá.

La felicitación de F1 estuvo acompañada por una ilustración que repasó hitos del argentino, como su exposición en Buenos Aires a bordo de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, un encuentro con Lionel Messi en Miami y el dato de que es el “primer argentino en la Fórmula 1 tras 23 años”.

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En otra publicación en Instagram, la cuenta oficial de la F1 sumó: “Franco cumple años después de su mejor Gran Premio. Mucho que celebrar. Te deseamos un día maravilloso”, junto con una imagen que incluyó referencias a objetos personales del piloto y a esos momentos destacados.

La Fòrmula 1 hizo un video en el que jugó a una "asistencia" de Lionel Messi para el buen momento de Franco Colapinto

Desde temprano, Colapinto recibió dedicatorias de distintas cuentas vinculadas a su carrera. Alpine publicó: “Feliz cumpleaños, Franco Colapinto. Nuestro 43 hoy cumple 23”, mientras Williams lo saludó con un “Feliz cumpleaños, Franco”, y su ex jefe James Vowles también lo felicitó.

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También lo saludó Maia Reficco, su novia, con un collage de fotos en redes sociales y el mensaje: “Que los cumplas feliz”, junto a imágenes de una salida en París frente a la Torre Eiffel.

Tras el Gran Premio de Canadá, donde Franco Colapinto sumó ocho puntos, el argentino volverá a las pistas el fin de semana del 7 de junio en el marco del histórico Gran Premio de Mónaco.

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