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La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

El disco reinventa el rol de la artista en la música urbana al acercarla a debates sobre autenticidad, visibilidad y poder, todo a través de feats y símbolos que redefinen sus límites creativos

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A tres años de su último álbum, este miércoles, La Joaqui presentó su nuevo álbum, ELECTRA, compuesto por once canciones que exploran la sensualidad, la oscuridad y la transformación de la joven a través de una propuesta experimental y una identidad visual destacada. El proyecto reunió colaboraciones con artistas como Six Sex y Ángela Torres, y refuerza el posicionamiento de la cantante en la escena musical urbana.

En este trabajo, La Joaqui despliega un entorno marcado por lo nocturno, lo industrial y lo provocador. El álbum actúa como una expansión estética, sustentada en videoclips cargados de simbolismo, teatralidad y performance.

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El disco destaca por colaboraciones con figuras relevantes del género urbano, como Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P. Cada uno imprime matices particulares y enriquece la propuesta artística del álbum.

En la previa de su estreno, la cantante mostró su ansiedad a través de sus stories de Instagram. Fue así como la joven también compartió un análisis de ELECTRA. En su publicación, La Joaqui planteó que la sexualidad es un ámbito donde coexisten poder y vulnerabilidad. Además, retomó ideas de un filósofo francés sobre el cuerpo como espacio político, especialmente en lo que concierne a mujeres e identidades feminizadas.

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La Joaqui mostró los outfits que usó a lo largo de la grabación de su álbum
La Joaqui mostró los outfits que usó a lo largo de la grabación de su álbum (Instagram)

La artista sostiene que el cuerpo puede entenderse tanto como lugar de opresión como de resistencia, dependiendo de cómo se viven la sexualidad y las relaciones sociales. La cultura digital potencia estas dinámicas, colocando temas como el deseo, la emancipación y la representación corporal en primer plano.

El álbum también explora la idea de marginalidad y el “fetichismo de la marginalidad”, mostrando cómo la sociedad a menudo consume estos relatos como espectáculo, pero sanciona a quienes logran superarlos.

Cada pieza visual está alineada con el lenguaje de la cultura digital y las tendencias contemporáneas en moda y consumo visual. La narrativa refuerza la transformación personal y la multiplicidad de identidades, invitando a sumergirse en atmósferas intensas y contrastes sensoriales.

La Joaqui mostró los outfits que usó a lo largo de la grabación de su álbum
La Joaqui compartió con sus seguidores los looks que utilizó a lo largo del rodaje de Electra (Instagram)

ELECTRA fusiona géneros como el RKT, el neo-perreo y el corrido tumbado con sonidos electrónicos y un universo visual propio. La Joaqui propone una narrativa que aborda el poder, la marginalidad y las emociones extremas, articulando cada canción en torno a símbolos culturales y digitales, acompañada de colaboraciones claves y sencillos que exploran registros emocionales y conceptuales nuevos en su carrera.

Los sencillos “JAMÓN” y “PALETA” establecieron el tono desafiante y experimental de esta etapa en La Joaqui. El primero funcionó como carta de presentación provocadora; mientras que el segundo, junto a Six Sex, aportó una dimensión más oscura y arriesgada en el sonido.

La llegada de “Fingía”, en colaboración con Ángela Torres, supuso un cambio de ritmo. La canción aborda el desamor y la vulnerabilidad emocional, destacando por la conexión entre ambas voces y convirtiéndose en un himno melancólico para quienes atraviesan rupturas.

La Joaqui sentada en un sofá plateado, con cabello rubio largo, flequillo, lencería negra y una chaqueta oscura sobre los hombros
La Joaqui posa con un conjunto de lencería negra y una chaqueta de cuero sobre un sofá plateado, mirando hacia un lado durante una reciente sesión de fotos.

El videoclip de “Fingía” enfatiza esa carga emocional, mostrando a La Joaqui y Torres en diferentes papeles dentro de una misma relación. El relato visual recorre desde el desgaste afectivo hasta una conexión genuina, sumando fuerza a la estética intensa y moderna del proyecto.

Al respecto de este feat, días atrás, la artista compartió la portada del sencillo y abrió su corazón ante miles de seguidores. “Que me des la oportunidad de hacer música con vos, que sos la voz más hermosa de nuestro hoy, le pone una curita a esa herida profunda de mi corazón de todas las veces que me dijeron que mi música no es música”, escribió, revelando el dolor que le provocaron las críticas a lo largo de su carrera.

En respuesta, Ángela Torres no tardó en replicar el mensaje en su propio perfil, agregando una foto inédita de ambas abrazadas y sonrientes durante el rodaje del videoclip. En su declaración, la actriz y cantante destacó la autenticidad y resiliencia de La Joaqui: “Lo que te hace grande es que siempre sos vos misma. Te admiro porque tu arte nace de tu verdad, de una historia valiente que te hizo la mujer increíble que sos hoy”.

La visión conceptual y colaborativa de “ELECTRA” consolida el compromiso de La Joaqui con una mirada singular, donde sensualidad, oscuridad y transformación son ejes de una exploración artística sostenida.

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