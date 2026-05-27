Deportes

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará prolongar su invicto en el plano internacional en su compromiso ante el conjunto boliviano. Desde las 21.30, por ESPN

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Horario y dónde ver River Plate-Blooming:

El partido se podrá ver por ESPN y la plataforma de streaming Disney+

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 21.30

Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami): 20.30

Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua: 19.30

México y Guatemala: 18.30

España: 2.30 (jueves 28 de mayo)

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

10:15 hsHoy

El Millonario y el conjunto boliviano se verán las caras este miércoles 27 de mayo, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Roverto Pérez, mientras que sus asistentes serán Stephen Atoche y Alberth Alarcón. El encargado del VAR será Ulises Mereles y el del AVAR será Héctor Balbuena.

10:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Blooming, correspondiente a la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

blooming vs river plate
River Plate cerrará su participación en la fase de grupos ante Blooming (@RiverPlate)

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