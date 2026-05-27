River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Blooming, correspondiente a la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El Millonario y el conjunto boliviano se verán las caras este miércoles 27 de mayo, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Roverto Pérez, mientras que sus asistentes serán Stephen Atoche y Alberth Alarcón. El encargado del VAR será Ulises Mereles y el del AVAR será Héctor Balbuena.

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