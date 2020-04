Me llevó un rato averiguar la dirección del pequeño Fabián. Vivía hacia la esquina de Uriburu y Las Heras. Y averigüé el teléfono. Llamé. Pero no ya como el desdichado cuarentenoso, sino como el periodista que iba a buscar la historia. Me atendió una joven mujer que escuchó en silencio el relato de lo que había pasado. No me interrumpió ni una vez. Mi oficio de escuchar los silencios mientras hablo me decía que ahí había algo. Al terminar de hablar, ella me invitó a tomar un café a la confitería del Pilar. En Las Heras y Junín. Fui, pensando que ahí iba a conocer al pequeño Fabián con su madre inteligente que no invita al hogar a un desconocido, por más periodista que sea.