República Dominicana

República Dominicana regula el uso de celulares en escuelas en todos los niveles educativos

La disposición oficial establece restricciones diferenciadas para dispositivos móviles según el ciclo académico, obliga a instituciones públicas y privadas a adaptar sus reglamentos internos y busca promover entornos seguros y responsables en las aulas

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Plano trasero de un niño con uniforme escolar azul, viendo su teléfono móvil en un aula con otros estudiantes, pupitres y una pizarra verde.
El Ministerio de Educación de República Dominicana prohibió el uso de celulares en el Nivel Inicial de todos los centros educativos públicos y privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de República Dominicana implementó un cambio normativo que establece la prohibición total de celulares en el Nivel Inicial, restricciones en Primaria y un uso regulado y supervisado en Secundaria, aplicable a todos los centros educativos públicos y privados del país.

La disposición, formalizada este miércoles mediante la Orden Departamental 011-2026, fue anunciada por el ministro Luis Miguel De Camps como parte de una estrategia nacional para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito digital.

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Según el MINERD, la prohibición absoluta de teléfonos móviles en el Nivel Inicial busca proteger el desarrollo temprano de los niños y evitar distracciones o exposiciones innecesarias a la tecnología en edades tempranas. “Establecemos pautas claras por niveles: prohibición total en el Nivel Inicial para proteger el desarrollo temprano”, afirmó De Camps al dar a conocer la nueva política.

En el caso de la Educación Primaria, la normativa introduce restricciones específicas: el uso de celulares y otros dispositivos estará limitado y sujeto a condiciones previamente definidas por cada institución, siempre integradas en los manuales de convivencia escolar.

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El objetivo, según el ministerio, es reducir la exposición a pantallas y fomentar la participación activa en clase, reforzando dinámicas presenciales y el desarrollo de habilidades sociales.

El Ministerio de Educación, encabezado por Luis Miguel De Camps, impulsa nuevas medidas para fortalecer el bienestar digital en las aulas. (Cortesía: Distrito Educativo 10-03 de la República Dominicana)
El Ministerio de Educación, encabezado por Luis Miguel De Camps, impulsa nuevas medidas para fortalecer el bienestar digital en las aulas. (Cortesía: Distrito Educativo 10-03 de la República Dominicana)

Para la Educación Secundaria, la ordenanza establece un uso regulado y supervisado de los dispositivos móviles, con criterios pedagógicos definidos por cada centro educativo y bajo constante monitoreo del personal docente. El Minerd remarcó que la tecnología debe usarse como herramienta de apoyo al aprendizaje, evitando que interfiera en la atención, la convivencia y el ambiente escolar.

“La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención”, expresó De Camps a través de su cuenta oficial en X, al tiempo que insistió en la importancia de “priorizar siempre el bienestar integral de los estudiantes”.

Protección de la privacidad y prevención de la violencia digital en las escuelas

Además de estas disposiciones, la normativa obliga a cada centro a desarrollar protocolos internos para el uso de dispositivos, en consulta con docentes, familias y estudiantes. Tales protocolos deberán formar parte de los manuales de convivencia y ajustarse a los lineamientos nacionales, garantizando la aplicación efectiva de la política en todos los niveles.

La Orden Departamental 011-2026 también incorpora medidas para proteger la privacidad y los datos personales dentro de la comunidad educativa. Queda prohibida la grabación o difusión de imágenes, videos o audios de estudiantes, docentes y personal administrativo sin consentimiento expreso, y se establecen acciones preventivas contra el ciberacoso y otras formas de violencia digital.

La norma prohíbe la grabación y difusión de imágenes, videos o audios sin consentimiento y promueve la privacidad de toda la comunidad educativa. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
La norma prohíbe la grabación y difusión de imágenes, videos o audios sin consentimiento y promueve la privacidad de toda la comunidad educativa. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El MINERD aclaró que existen excepciones para estudiantes con necesidades educativas especiales, quienes podrán utilizar herramientas tecnológicas como apoyo a su aprendizaje o accesibilidad, siempre bajo supervisión y siguiendo los protocolos establecidos.

La nueva normativa forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la convivencia digital responsable y preparar a los estudiantes para los retos de la tecnología y la inteligencia artificial, sin dejar de lado la formación ética y humana.

El ministerio anunció que la política irá acompañada de programas de capacitación para docentes, personal administrativo y familias en el uso responsable de la tecnología y la protección de datos.

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