Desesperado, despechado, me fui de viaje lejos. Lejos es lejos. A Oriente. Y no quise volver por mucho tiempo. Pasé por Asia, toda Europa; viví cuanta vida pudiera. Tuve varios trabajos hasta que con los años me cansé, y volví. No me dejé ver. Empecé de cero. Y joven todavía, me hice policía. Directo. Contador de aventuras insólitas, todas ellas ciertas, a chicos que no habían salido nunca de Lomas. Conocí a Vica, y ahí fuimos. Y fuimos, y fuiiiimos. Y se fue. Ya expliqué el porqué. Y de la poli me echaron. Un caso no resuelto, y el responsable de no resolver... afuera: yo. Listo. Y ayer me llama la vieja y me dice que en el diario está el aviso de su muerte. Se me rompe el corazón. No como hubiera creído, por el tiempo que hacía que no la veía. Pero con un dolor profundo, lejos, en el fondo del pecho...