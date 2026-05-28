Secuestro, ejecución fallida y un sobreviviente: condenaron a 13 años de prisión al coautor de una balacera en Rosario

La víctima fue secuestrada en la intersección de avenida 27 de Febrero y José M Rosa, trasladada en un Peugeot 208 y abandonada en Julio Vanzo al 8000 tras recibir 13 disparos

Un hombre fue secuestrado en plena vía pública en Rosario, trasladado por la fuerza hasta una zona alejada del punto de captura y acribillado con 13 disparos de una pistola 9mm. Sobrevivió. Casi un año después, uno de los responsables del ataque recibió su condena.

Este último martes 26 de mayo, el juez Gonzalo López Quintana homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Jeremías Zuchi a 13 años y 4 meses de prisión por su participación como coautor en los hechos. La calificación legal abarcó privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, en concurso real con intento de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La resolución se dictó en el Centro de Justicia Penal de la ciudad.

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Según la reconstrucción de la fiscal Carla Ranciari, el operativo comenzó en la intersección de avenida 27 de Febrero y José M. Rosa, donde Axel S. —ya imputado en la causa— y un conductor aún no identificado llegaron a bordo de un Peugeot 208 y privaron de su libertad a la víctima, identificada como Iván A. El móvil del ataque, de acuerdo con la acusación, estaría ligado a disputas vinculadas con la banda de Claudio “Morocho” Mansilla.

Desde ese primer punto, Iván A. fue obligado a permanecer dentro del auto y trasladado hasta calle 1740 al 2800. Allí, dos hombres se sumaron al operativo. Uno de ellos fue Zuchi, quien tomó asiento en la parte trasera del vehículo, junto a la víctima. Lo que siguió, según la fiscalía, fue una combinación de amenazas con arma de fuego y golpes para reducir al mínimo cualquier posibilidad de resistencia.

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El trayecto terminó en Julio Vanzo al 8000, en la zona oeste de la ciudad. Fue allí donde Iván A. fue obligado a bajar del auto y recibió los 13 disparos. Pese a la gravedad de las heridas, logró sobrevivir. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, donde recibió atención médica y fue intervenido quirúrgicamente.

El proceso que derivó en la condena de Zuchi avanzó por la vía del juicio abreviado, un mecanismo por el cual el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos a cambio de una pena acordada con la fiscalía. La causa continúa abierta respecto de los demás partícipes, incluido el conductor del Peugeot 208, cuya identidad permanece sin determinar.

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Atacaron a tiros un supermercado chino en Rosario: mataron a un vecino que estaba en la puerta y dejaron una nota mafiosa

Agentes del Cuerpo Guardia Infantería perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (X: @elTresTV)

Un hombre de 81 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba sentado al lado de la puerta de un supermercado chino, que fue atacado a tiros en la tarde-noche de este miércoles en la zona oeste de Rosario. Los gatilleros dejaron una nota mafiosa que fue secuestrada en la escena por la Policía.

De acuerdo a los primeros datos recolectados por Infobae, Roberto Ferrari murió en el acto por uno de los balazos perpetrados por los delincuentes, que rápidamente se dieron a la fuga. En primer término, agentes del Cuerpo Guardia Infantería llegaron a la escena y perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, que realiza las pericias.

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El hombre agregó que Ferrari vivía “al lado de donde lo mataron”. “Era un amigo de toda la vida. Nacimos acá”, amplió.

El fiscal Franco Miatello también se acercó al lugar del homicidio y tomó contacto con el personal que entrevistó a vecinos y relevó cámaras de videovigilancia de toda la zona.

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Los agentes luego aprehendieron a cuatro sospechosos. El fiscal libró una serie de medidas para tratar de establecer si tienen conexión con la balacera fatal.