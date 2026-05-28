Crimen y Justicia

Secuestro, ejecución fallida y un sobreviviente: condenaron a 13 años de prisión al coautor de una balacera en Rosario

Jeremías Zuchi reconoció su responsabilidad en el hecho contra Iván A., ocurrido en zona oeste de la ciudad en mayo de 2025 y vinculado, según la fiscalía, a disputas con la banda de Claudio “Morocho” Mansilla

Guardar
Google icon
La víctima fue secuestrada en la intersección de avenida 27 de Febrero y José M Rosa, trasladada en un Peugeot 208 y abandonada en Julio Vanzo al 8000 tras recibir 13 disparos
La víctima fue secuestrada en la intersección de avenida 27 de Febrero y José M Rosa, trasladada en un Peugeot 208 y abandonada en Julio Vanzo al 8000 tras recibir 13 disparos

Un hombre fue secuestrado en plena vía pública en Rosario, trasladado por la fuerza hasta una zona alejada del punto de captura y acribillado con 13 disparos de una pistola 9mm. Sobrevivió. Casi un año después, uno de los responsables del ataque recibió su condena.

Este último martes 26 de mayo, el juez Gonzalo López Quintana homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Jeremías Zuchi a 13 años y 4 meses de prisión por su participación como coautor en los hechos. La calificación legal abarcó privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, en concurso real con intento de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La resolución se dictó en el Centro de Justicia Penal de la ciudad.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción de la fiscal Carla Ranciari, el operativo comenzó en la intersección de avenida 27 de Febrero y José M. Rosa, donde Axel S. —ya imputado en la causa— y un conductor aún no identificado llegaron a bordo de un Peugeot 208 y privaron de su libertad a la víctima, identificada como Iván A. El móvil del ataque, de acuerdo con la acusación, estaría ligado a disputas vinculadas con la banda de Claudio “Morocho” Mansilla.

Desde ese primer punto, Iván A. fue obligado a permanecer dentro del auto y trasladado hasta calle 1740 al 2800. Allí, dos hombres se sumaron al operativo. Uno de ellos fue Zuchi, quien tomó asiento en la parte trasera del vehículo, junto a la víctima. Lo que siguió, según la fiscalía, fue una combinación de amenazas con arma de fuego y golpes para reducir al mínimo cualquier posibilidad de resistencia.

PUBLICIDAD

El trayecto terminó en Julio Vanzo al 8000, en la zona oeste de la ciudad. Fue allí donde Iván A. fue obligado a bajar del auto y recibió los 13 disparos. Pese a la gravedad de las heridas, logró sobrevivir. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, donde recibió atención médica y fue intervenido quirúrgicamente.

El proceso que derivó en la condena de Zuchi avanzó por la vía del juicio abreviado, un mecanismo por el cual el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos a cambio de una pena acordada con la fiscalía. La causa continúa abierta respecto de los demás partícipes, incluido el conductor del Peugeot 208, cuya identidad permanece sin determinar.

Atacaron a tiros un supermercado chino en Rosario: mataron a un vecino que estaba en la puerta y dejaron una nota mafiosa

Ataque supermercado chino en Rosario
Agentes del Cuerpo Guardia Infantería perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (X: @elTresTV)

Un hombre de 81 años fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba sentado al lado de la puerta de un supermercado chino, que fue atacado a tiros en la tarde-noche de este miércoles en la zona oeste de Rosario. Los gatilleros dejaron una nota mafiosa que fue secuestrada en la escena por la Policía.

De acuerdo a los primeros datos recolectados por Infobae, Roberto Ferrari murió en el acto por uno de los balazos perpetrados por los delincuentes, que rápidamente se dieron a la fuga. En primer término, agentes del Cuerpo Guardia Infantería llegaron a la escena y perimetraron el lugar hasta la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, que realiza las pericias.

El hombre agregó que Ferrari vivía “al lado de donde lo mataron”. “Era un amigo de toda la vida. Nacimos acá”, amplió.

El fiscal Franco Miatello también se acercó al lugar del homicidio y tomó contacto con el personal que entrevistó a vecinos y relevó cámaras de videovigilancia de toda la zona.

Los agentes luego aprehendieron a cuatro sospechosos. El fiscal libró una serie de medidas para tratar de establecer si tienen conexión con la balacera fatal.

Temas Relacionados

RosarioSecuestrosIntento de homicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron muerto a un chofer de aplicación en un camino rural de Rosario

Un conductor fue encontrado sin vida junto a su auto en una zona poco transitada de las afueras de Rosario. La investigación judicial busca esclarecer el origen del fallecimiento

Hallaron muerto a un chofer de aplicación en un camino rural de Rosario

Condenaron a dos hombres por transportar más de 280 kilos de marihuana en un auto que atropelló y mató a una maestra jardinera

El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó 7 años de prisión para el conductor del vehículo con el cargamento y 4 años para su cómplice, quien manejaba el “coche puntero”, tras un hecho ocurrido en Santo Tomé en mayo de 2024

Condenaron a dos hombres por transportar más de 280 kilos de marihuana en un auto que atropelló y mató a una maestra jardinera

La desaparición de Agostina Vega: por qué se cree que hubo más involucrados y la versión del empleado municipal detenido

Nada se sabe del paradero de la adolescente de 14 años desde la noche del sábado, cuando salió de su casa en Córdoba y fue vista por última vez junto a un hombre que hoy está bajo arresto

La desaparición de Agostina Vega: por qué se cree que hubo más involucrados y la versión del empleado municipal detenido

Atacaron a tiros un supermercado chino en Rosario: mataron a un vecino que estaba en la puerta y dejaron una nota mafiosa

El asesinato ocurrió este miércoles en la zona oeste de la ciudad, cuando la víctima, de 81 años, estaba al lado del ingreso del local ubicado en Sanguinetti al 5300. La Policía encontró un papel con un mensaje para un recluso de la cárcel de Piñero

Atacaron a tiros un supermercado chino en Rosario: mataron a un vecino que estaba en la puerta y dejaron una nota mafiosa

Exceso de velocidad y semáforos en rojo: las 12 multas de la Amarok involucrada en el choque fatal de San Vicente

La camioneta que conducía Leandro Panetta acumulaba infracciones en provincia de Buenos Aires y CABA. La defensa del joven aseguró que “la usaba muy poco” y que el vehículo era compartido por la familia

Exceso de velocidad y semáforos en rojo: las 12 multas de la Amarok involucrada en el choque fatal de San Vicente

DEPORTES

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

Del penal errado al gol del desahogo: la montaña rusa de Maxi Salas en el duelo entre River Plate y Blooming por la Sudamericana

River Plate goleó 3-0 a Blooming y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

‘Amarga Navidad’ se estrena en América latina: qué dijo la crítica internacional de la nueva película de Almodóvar

Ministerio de Educación de Costa Rica admite rezagos en Matemáticas y Español tras pruebas diagnósticas: “Los avances no son tan grandes como esperamos”

Honduras: Sequía obliga a Copeco ampliar Alerta Verde a 75 municipios del país

“Irresponsables”: el decisivo papel de empresarios y medios en el ascenso nazi