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Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

La exvedette quedó en la definición con Zunino y al final terminó siendo la vencedora. Su festejo. Las palabras que le dedicó Santiago del Moro

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La exvedette quedó en la definición con Zunino y al final terminó siendo la vencedora (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La alegría de Yanina Zilli desbordó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada tras consagrarse ganadora de un auto 0 km. Apenas colocó la llave ganadora en el cofre, exclamó: “¡Es mío! Gracias Santi y gracias a Telefe”. El festejo fue inmediato: sus compañeros la abrazaron y acompañaron hasta el vehículo, mientras la actriz celebró tocando bocina y recibió la felicitación de Santiago del Moro.

El premio, que obtuvo frente a Zunino en la definición, tuvo para Zilli un significado especial ligado a sus prioridades familiares y personales. Lejos de ser solo un logro material, el nuevo auto representa para la exvedette un episodio de reivindicación personal y afectiva.

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La exvedette contó cómo por qué es especial el premio que ganó (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Durante la transmisión, compartió que su hijo le insistía desde hacía tiempo en que cambiara su auto: “Yo soy ahorrativa. Mi hijo me decía ‘mamá, vos no podés andar con ese auto”. Zilli explicó que, a pesar de tener “un auto lindo”, prefería no gastar en uno nuevo por su costumbre de ahorrar y priorizar otros gastos, como viajar a visitar a su hija que vive en el exterior.

La decisión de no cambiar el auto antes de entrar a la casa estuvo influida por el deseo de aprovechar la oportunidad que le brindó el programa. “Antes de venir, dije: ‘Tranquila, voy a hacer esto que tantas ganas tenía de hacer y esta oportunidad que me daba Telefe, vos y toda tu producción de venir acá’”, relató. Al ganar el premio, se dirigió a su hijo con alegría. “Santino, ya voy a tener un auto automático. Yo tenía con los cambios. Primera, segunda, de reversa, mami, todo”, lanzó, divertida.

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yanina zilli
El festejo de Yanina Zilli cuando el auto en Gran Hermano Generación Dorada (Gran Hermano, Telefe)

Yanina Zilli recordó que su camino para ingresar a Gran Hermano Generación Dorada fue tan común como el de cualquier participante. Relató que su hija Ornella, desde Miami, la ayudó a grabar el video de audición. “Le dije: ‘Quiero entrar a Gran Hermano’. Cuando te vi, Santiago, que el último día dijiste: ‘Va a entrar gente por ahí un poco conocida’, la llamé a Ornella y le dije: ‘Bueno, ahora cuando viaje, haceme el video’”. Yanina contó que la producción del video incluyó discusiones familiares: “Me peleaba porque me decía: ‘No, así no lo hago más, dejame’. Con cosas de hija, peleando. Hasta que me dijo: ‘Bueno, bueno, pará, tranquila’”.

Finalmente, envió el video y aguardó la respuesta con natural expectativa: “Hice el casting, lo mandé como cualquier persona, como una más. Entonces dije: ‘Por ahí me llaman, por ahí no’. Y tuve esta oportunidad”.

El momento en el que Yanina Zilli encendió el auto 0km que ganó en Gran Hermano
El momento en el que Yanina Zilli encendió el auto 0km que ganó en Gran Hermano

El desenlace se vivió en vivo, con la adrenalina del juego y la complicidad de todos los participantes. Cuando la llave funcionó, Yanina Zilli no dudó en gritar su alegría, mientras Santiago del Moro destacaba el lugar que ocupa la actriz: “Ella se anotó al casting como cualquier persona y puso su casting en las redes, lo mandó”. El conductor también celebró el premio: “Ese auto es espectacular y una vez que te subís en un auto automático, no hay con qué darle, es otra cosa”.

Los compañeros de Zilli la rodearon y la acompañaron hasta el vehículo, que encendió entre bocinazos y sonrisas. “El auto era secundario y en este momento gracias”, expresó Zilli, emocionada, rodeada por el afecto de quienes compartieron la experiencia dentro de la casa.

En medio de la celebración, Yanina Zilli reiteró su agradecimiento: “Gracias Santi y gracias a Telefe”. El momento fue celebrado tanto dentro de la casa como por la audiencia, que acompañó el desenlace con aplausos y mensajes en redes sociales. En cada gesto, la exvedette dejó claro que el auto, más allá de su valor material, simboliza la recompensa a una elección personal de priorizar el esfuerzo familiar por sobre el consumo inmediato.

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