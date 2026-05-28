Costa Rica

Asilo de ancianos en Costa Rica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ: “No hay nada que esconder, ni nada que temer”

La institución investigada por presuntos maltratos a adultos mayores aseguró que colaborará “absolutamente en todo” con las autoridades judiciales y negó categóricamente las acusaciones sobre sedación, castigos y malas condiciones contra los residentes

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El Hogar Manos de Jesús afirmó que las acusaciones sobre “cuartos de castigo” y malos tratos son falsas. Crédito: CR HOY
El Hogar Manos de Jesús afirmó que las acusaciones sobre “cuartos de castigo” y malos tratos son falsas. Crédito: CR HOY

El Hogar Manos de Jesús, ubicado en Guadalupe de Cartago y allanado días atrás por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debido a denuncias de aparentes maltratos contra adultos mayores, emitió un amplio pronunciamiento público en el que rechaza las acusaciones y asegura que mantendrá total apertura con las autoridades.

La institución, que desde hace más de tres décadas atiende adultos mayores en condición de abandono y vulnerabilidad social, afirmó que las versiones divulgadas sobre supuestas prácticas de sedación no consentida, castigos y restricciones alimentarias son “temerarias y maliciosas”.

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El caso generó una fuerte conmoción nacional luego de que agentes del OIJ, junto con la Fiscalía, el Ministerio de Salud, Cruz Roja y otras instituciones, realizaran un operativo en el centro como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con maltrato, condiciones inadecuadas y posibles irregularidades administrativas.

Durante los allanamientos fueron detenidas varias personas vinculadas con la administración y operación del hogar, mientras las autoridades recaban pruebas y testimonios sobre las condiciones en las que permanecían decenas de residentes.

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Las diligencias judiciales incluyeron detenciones de entre cuatro y cinco personas, entre ellas encargados, cuidadores y personal administrativo del asilo. Crédito: CR HOY
Las diligencias judiciales incluyeron detenciones de entre cuatro y cinco personas, entre ellas encargados, cuidadores y personal administrativo del asilo. Crédito: CR HOY

En el comunicado difundido, el Hogar Manos de Jesús defendió su trayectoria y aseguró que nació hace 34 años con el objetivo de atender a personas adultas mayores “en condiciones de abandono absoluto, pobreza extrema, indigencia y vulnerabilidad social”.

“La institución no es una empresa privada de cuido ni un servicio residencial comercial”, señaló el documento, donde además indicaron que muchos de los residentes fueron remitidos por el propio Estado mediante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

La organización sostuvo que el proceso judicial ha provocado un “profundo golpe moral” y lamentó que, según afirman, se hayan presentado hipótesis preliminares como si fueran hechos comprobados.

“Rechazamos categóricamente las afirmaciones temerarias y maliciosas que se han divulgado sobre nuestra operación diaria”, indicó el pronunciamiento.

Además, aseguraron que las acusaciones sobre supuestos “cuartos de castigo” y sedaciones son completamente falsas y ofensivas para el personal que trabaja en el centro.

Las investigaciones judiciales comenzaron tras denuncias que apuntaban a aparentes agresiones físicas y psicológicas contra residentes, además de posibles restricciones alimentarias y otras condiciones irregulares.

Incluso, el fiscal general Carlo Díaz aseguró públicamente que entre los hechos investigados figuran aparentes sedaciones para mantener tranquilos a algunos adultos mayores y supuestos racionamientos de comida y líquidos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es la investigación sobre el fallecimiento de algunos residentes, situación que el OIJ busca esclarecer para determinar si existió alguna conducta delictiva.

Las investigaciones incluyen aparentes irregularidades relacionadas con alimentación, trato a residentes y posibles sedaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las investigaciones incluyen aparentes irregularidades relacionadas con alimentación, trato a residentes y posibles sedaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a ello, el Hogar Manos de Jesús insistió en que colaborará plenamente con las diligencias judiciales y aseguró que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación requerida.

No hay nada que esconder, ni nada que temer”, afirmó el centro en el comunicado.

La institución también indicó que sus libros contables, bitácoras médicas y registros relacionados con subsidios públicos están abiertos para revisión por parte del Ministerio Público y del OIJ.

El caso ha provocado un intenso debate público sobre las condiciones de algunos centros de atención para adultos mayores en Costa Rica y sobre la supervisión estatal en hogares que reciben subsidios públicos.

Las autoridades judiciales continúan recopilando evidencia, entrevistando testigos y revisando permisos de funcionamiento del lugar mientras avanzan las investigaciones.

Entretanto, el Hogar Manos de Jesús aseguró que seguirá operando para garantizar el cuidado de los adultos mayores que permanecen en el centro.

“El cuidado, la alimentación, la atención médica y, sobre todo, el amor hacia nuestros adultos mayores no se detendrán ni un solo segundo”, concluyó el comunicado.

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