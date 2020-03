Pasé a ese mundo por un rato. Ni largo ni corto en cuanto a tiempo; en ese mundo el tiempo no se mide. No hay tiempo. Ese mundo... El de las almas que han dejado el cuerpo. Claro, no era en el cielo. Es acá mismo, pero resulta difícil de explicar. No son dimensiones, ni continuum, ni nada de eso. No se explica tampoco con cuestiones cuánticas, ni siquiera con la fe de ninguna religión. Nos es vedado a nuestros ojos, a nuestro conocimiento, a nuestras posibilidades. Escapa a nuestra comprensión. Escapa a nuestra lógica...