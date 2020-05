“Todo nos queda grande. Hasta las preguntas que parecen tener respuesta simple”, dice el chico, sin dejar de mirar al patio. Y sigue: “Por momentos quiero vivir mi vida como con la edad que tengo, pero esa voz no para de dictarme cosas. Al principio me daba miedo... Después, la misma voz me calmó. Dijo que le gustaba sembrar misterio, y que yo me iba a olvidar rápidamente de lo ocurrido, que además no iba a tener importancia más que para su alma buena y más traviesa de lo que todos creían”.