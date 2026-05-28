Teleshow

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La gala del miércoles terminó con una placa multitudinaria y el debut de los flamantes participantes en el confesionario

Guardar
Google icon
Gran Hermano Generación Dorada vivió su primera nominación con los nuevos participantes, generando una placa récord de diez nominados (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa días de máxima tensión y reacomodamiento tras la entrada de los nuevos participantes y la salida de figuras fuertes como Eduardo Carrera y Lola Tomaszeuski. La 13° gala de nominación, celebrada el miércoles 27 de mayo, marcó un punto de inflexión en el juego: por primera vez, los nuevos jugadores que ingresaron en el repechaje pasaron por el confesionario y dejaron su voto, sumando un condimento extra a la convivencia y generando una placa de nominados récord, con diez participantes al borde de la eliminación.

La lista final de la semana quedó integrada por Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos (todos ellos ya en placa por sanción), y por Cinzia Francischiello, Tati Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gladys La Bomba Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro, elegidos por los votos de la casa. La particularidad de esta nominación es que, durante las primeras 24 horas, la votación será positiva: el público podrá elegir a los jugadores que quiere que continúen en competencia, y luego la placa pasará a la modalidad negativa hasta la gala de eliminación del lunes 1 de junio. Esto implica que los menos votados bajarán de la placa y el destino final quedará en manos de los televidentes.

PUBLICIDAD

Por 24 horas, el público podrá votar de forma positiva para elegir a los concursantes que continuarán en la competencia de Gran Hermano
Por 24 horas, el público podrá votar de forma positiva para elegir a los concursantes que continuarán en la competencia de Gran Hermano

El clima dentro de la casa se volvió eléctrico. La primera votación de los recién llegados puso a prueba las nuevas alianzas y dejó en evidencia que los grupos históricos siguen teniendo peso a la hora de definir estrategias. Los jugadores que llevan más tiempo dentro de la casa armaron su propio “fandom” y, en las primeras horas, los nuevos se encontraron en una posición vulnerable. Sin embargo, como ya se vio en ediciones anteriores, las reglas del juego pueden cambiar de un momento a otro, y la instancia de voto positivo puede revertir cualquier tendencia.

La gala también estuvo marcada por la polémica. En redes sociales, los seguidores del programa denunciaron la existencia de un posible complot contra Titi, del que habrían participado Charlotte Caniggia, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli, entre otros. Según trascendió, se habría acordado votar en bloque para sacar a “la dueña”, apodo que le adjudicaron a Titi. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, Gran Hermano no sancionó ni debatió la situación, lo que generó enojo y sospechas entre los fanáticos.

PUBLICIDAD

El supuesto complot contra Titi generó polémica en redes, aunque Gran Hermano no sancionó ni debatió la maniobra en esta oportunidad
El supuesto complot contra Titi generó polémica en redes, aunque Gran Hermano no sancionó ni debatió la maniobra en esta oportunidad

Santiago del Moro explicó que en esta temporada el complot solo se sancionaría si era muy evidente, ya que el alto número de participantes dificulta el control absoluto de todas las conversaciones. No obstante, en el pasado sí se penalizó a concursantes cuando las estrategias quedaron expuestas de manera explícita, lo que dejó la puerta abierta a futuros castigos si las pruebas resultan irrefutables.

La noche también tuvo espacio para la tensión individual. En pleno vivo, la voz del reality sorprendió al señalar a uno de los nuevos participantes, Leandro Nigro, por su escasa participación en el juego: “Considero que ya tuviste tiempo suficiente para adaptarte a mi casa. Sin embargo, quiero ser totalmente franco con vos: no te veo jugar”. Gran Hermano fue directo y le ofreció abandonar la casa en ese mismo instante: “Si te sentís incómodo, no apto para este juego o advertiste que esto es demasiado grande, te ofrezco la opción de irte por la puerta giratoria”. Nigro, incómodo, rechazó la propuesta y prometió involucrarse más: “Obvio que no me voy a ir. Te entiendo y lo voy a tomar y lo voy a tener en cuenta. Sí, obvio, voy a jugar”.

El resultado fue una placa multitudinaria, con diez participantes en riesgo y un escenario de máxima incertidumbre de cara a la próxima gala. Afuera, las encuestas y los comentarios en redes muestran una competencia pareja y sin un claro favorito para abandonar la casa, alimentando la expectativa sobre una definición que promete ser explosiva.

Temas Relacionados

GHGran HermanoGran Hermano Generación DoradaPlacaNominacionesNominadosPlaca de nominados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

El disco reinventa el rol de la artista en la música urbana al acercarla a debates sobre autenticidad, visibilidad y poder, todo a través de feats y símbolos que redefinen sus límites creativos

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

La joven artista de Villa Mercedes volvió al escenario del ciclo de Guido Kaczka con una interpretación que no solo conquistó al jurado. El abrazo inolvidable junto al artista

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

La llegada de la modelo sueca al país trajo risas, anécdotas y sorpresas gastronómicas, desde su fanatismo por el dulce de leche hasta un cumpleaños bien argento

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

La exvedette quedó en la definición con Zunino y al final terminó siendo la vencedora. Su festejo. Las palabras que le dedicó Santiago del Moro

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

Daniela Celis y Nick Sícaro derritieron las redes con una foto a puro amor: “Cosita”

La pareja del momento volvió a convertirse en tendencia tras compartir una imagen que rebosa cariño y confianza

Daniela Celis y Nick Sícaro derritieron las redes con una foto a puro amor: “Cosita”

DEPORTES

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

Del penal errado al gol del desahogo: la montaña rusa de Maxi Salas en el duelo entre River Plate y Blooming por la Sudamericana

River Plate goleó 3-0 a Blooming y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

Daniela Celis y Nick Sícaro derritieron las redes con una foto a puro amor: “Cosita”

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

‘Amarga Navidad’ se estrena en América latina: qué dijo la crítica internacional de la nueva película de Almodóvar

Ministerio de Educación de Costa Rica admite rezagos en Matemáticas y Español tras pruebas diagnósticas: “Los avances no son tan grandes como esperamos”

Honduras: Sequía obliga a Copeco ampliar Alerta Verde a 75 municipios del país

“Irresponsables”: el decisivo papel de empresarios y medios en el ascenso nazi