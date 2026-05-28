¿Cuántos guatemaltecos migrarían si tuvieran los recursos y cuáles son sus destinos preferidos?

Razones económicas, como bajos salarios y falta de empleo, lideran la intención de migrar en Guatemala con el 37% de las respuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La más reciente encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, en colaboración con la firma CID Gallup, publicada en mayo de 2026, muestra entre sus análisis, la disposición de la población guatemalteca a migrar si contara con los recursos necesarios, así como los países que elegirían como destino.

Según el citado estudio, el 27% de los guatemaltecos considera “muy probable” dejar el país si tuviera los medios económicos para hacerlo y un 16% lo ve “algo probable”.

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En contraste, el 14% considera “poco probable” migrar, mientras que el 42% afirma que no lo haría bajo ninguna circunstancia. Estos porcentajes reflejan que más de cuatro de cada diez guatemaltecos mantienen abierta la opción de emigrar si las condiciones económicas se lo permitieran.

No obstante, los resultados muestran una leve disminución en la intención de migrar respecto a inicios de 2026, cuando la proporción de quienes decían que “nada probable” emigrarían llegó a 49%. Sin embargo, la disposición a migrar se mantiene relevante, especialmente en ciertos grupos de la población.

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Una encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup de mayo de 2026 revela que el 43% de los guatemaltecos considera viable emigrar del país si contara con los medios económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes piensan emigrar?

El deseo de migrar es más alto entre quienes residen en el área metropolitana, donde el 32% respondió que sería “muy probable” que emigrara si tuviera los recursos.

La tendencia es similar entre los jóvenes de 25 a 39 años, con un 32%, y entre los de 18 a 24 años, donde el 28% manifestó esta intención. El porcentaje baja a 21% entre las personas de 40 años o más.

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El nivel educativo influye de manera notable: el 36% de quienes tienen educación superior consideran “muy probable” migrar, frente al 29% con secundaria y el 22% con primaria. Además, la percepción sobre la situación económica del hogar juega un papel importante.

El 28% de quienes perciben que su situación es “peor” que antes ven la migración como una alternativa real, mientras que solo el 19% de quienes consideran que su situación es “mejor” comparten ese sentimiento.

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Los jóvenes entre 18 y 39 años y quienes tienen educación universitaria muestran mayor disposición a emigrar en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A dónde migrarían los guatemaltecos?

De igual manera, entre quienes consideran probable la migración, el destino preferido es Estados Unidos, que concentra el 55% de las menciones en el mes de mayo de 2026.

Por su parte, Canadá ocupa el segundo lugar con el 15%, seguido de España con el 12%.

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Al mismo tiempo es importante destacar que la preferencia por EE. UU. ha sido constante en los últimos años, aunque ha disminuido respecto a 2024, cuando alcanzó el 76%.

Canadá y España ocupan el segundo y tercer lugar en intención migratoria de guatemaltecos, con un 15% y 12% respectivamente. (Cortesía: Instituto Guatemalteco de Migración)

De igual manera, las razones principales para considerar la migración siguen estando vinculadas a factores económicos.

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El 37% menciona la mala situación económica, incluyendo bajos salarios y falta de empleo, como la motivación principal. Mientras que, el 30% busca mejores salarios o trabajos.

Otros factores relevantes son el deseo de escapar del crimen y la violencia (8%), la percepción de falta de oportunidades en el país (8%) y la intención de reunirse con familiares en el extranjero (7%).

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Por último, el interés por estudiar o acceder a una mejor educación motiva al 6% de los encuestados, mientras que solo un 2% menciona la atención médica como factor clave.