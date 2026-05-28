Guatemala

¿Cuántos guatemaltecos migrarían si tuvieran los recursos y cuáles son sus destinos preferidos?

Un reciente informe reveló que los deseos de salir del país están asociados principalmente con ingresos insuficientes, búsqueda de empleo y oportunidades en el extranjero

Guardar
Google icon
Silueta de una mujer caminando de espaldas en el interior de un aeropuerto, tirando de una maleta de mano, con un avión y el cielo anaranjado al fondo.
Razones económicas, como bajos salarios y falta de empleo, lideran la intención de migrar en Guatemala con el 37% de las respuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La más reciente encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, en colaboración con la firma CID Gallup, publicada en mayo de 2026, muestra entre sus análisis, la disposición de la población guatemalteca a migrar si contara con los recursos necesarios, así como los países que elegirían como destino.

Según el citado estudio, el 27% de los guatemaltecos considera “muy probable” dejar el país si tuviera los medios económicos para hacerlo y un 16% lo ve “algo probable”.

PUBLICIDAD

En contraste, el 14% considera “poco probable” migrar, mientras que el 42% afirma que no lo haría bajo ninguna circunstancia. Estos porcentajes reflejan que más de cuatro de cada diez guatemaltecos mantienen abierta la opción de emigrar si las condiciones económicas se lo permitieran.

No obstante, los resultados muestran una leve disminución en la intención de migrar respecto a inicios de 2026, cuando la proporción de quienes decían que “nada probable” emigrarían llegó a 49%. Sin embargo, la disposición a migrar se mantiene relevante, especialmente en ciertos grupos de la población.

PUBLICIDAD

Infografía con datos de encuesta sobre migración en Guatemala, resaltando que el 43% de guatemaltecos considera emigrar. Un hombre con mochila mira una puerta abierta.
Una encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup de mayo de 2026 revela que el 43% de los guatemaltecos considera viable emigrar del país si contara con los medios económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes piensan emigrar?

El deseo de migrar es más alto entre quienes residen en el área metropolitana, donde el 32% respondió que sería “muy probable” que emigrara si tuviera los recursos.

La tendencia es similar entre los jóvenes de 25 a 39 años, con un 32%, y entre los de 18 a 24 años, donde el 28% manifestó esta intención. El porcentaje baja a 21% entre las personas de 40 años o más.

El nivel educativo influye de manera notable: el 36% de quienes tienen educación superior consideran “muy probable” migrar, frente al 29% con secundaria y el 22% con primaria. Además, la percepción sobre la situación económica del hogar juega un papel importante.

El 28% de quienes perciben que su situación es “peor” que antes ven la migración como una alternativa real, mientras que solo el 19% de quienes consideran que su situación es “mejor” comparten ese sentimiento.

Primer plano de un joven de unos 24 años arrodillado, organizando ropa en una maleta negra abierta en el suelo, con artículos de tocador visibles en la tapa.
Los jóvenes entre 18 y 39 años y quienes tienen educación universitaria muestran mayor disposición a emigrar en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A dónde migrarían los guatemaltecos?

De igual manera, entre quienes consideran probable la migración, el destino preferido es Estados Unidos, que concentra el 55% de las menciones en el mes de mayo de 2026.

Por su parte, Canadá ocupa el segundo lugar con el 15%, seguido de España con el 12%.

Al mismo tiempo es importante destacar que la preferencia por EE. UU. ha sido constante en los últimos años, aunque ha disminuido respecto a 2024, cuando alcanzó el 76%.

Canadá y España ocupan el segundo y tercer lugar en intención migratoria de guatemaltecos, con un 15% y 12% respectivamente. (Cortesía: Instituto Guatemalteco de Migración)
Canadá y España ocupan el segundo y tercer lugar en intención migratoria de guatemaltecos, con un 15% y 12% respectivamente. (Cortesía: Instituto Guatemalteco de Migración)

De igual manera, las razones principales para considerar la migración siguen estando vinculadas a factores económicos.

El 37% menciona la mala situación económica, incluyendo bajos salarios y falta de empleo, como la motivación principal. Mientras que, el 30% busca mejores salarios o trabajos.

Otros factores relevantes son el deseo de escapar del crimen y la violencia (8%), la percepción de falta de oportunidades en el país (8%) y la intención de reunirse con familiares en el extranjero (7%).

Por último, el interés por estudiar o acceder a una mejor educación motiva al 6% de los encuestados, mientras que solo un 2% menciona la atención médica como factor clave.

Temas Relacionados

Migración GuatemalaEstados UnidosEncuestas SocialesMotivaciones EconómicasGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

La encuestadora internacional coloca al mandatario entre los líderes más apoyados del continente. Los datos revelan tendencias inéditas y marcan un hito en la historia política regional

87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

Reforma a la ley de partidos políticos en República Dominicana avanza con nuevas exigencias para candidaturas

El proyecto aprobado establece mayores filtros para quienes deseen postularse a cargos, introduce pruebas de integridad y fortalece la capacidad de supervisión de la autoridad electoral y de los propios partidos

Reforma a la ley de partidos políticos en República Dominicana avanza con nuevas exigencias para candidaturas

Capturan en Guatemala al presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera

Agentes policiales aprehenden a un hombre de 36 años, sospechoso de la muerte de una adolescente tras una investigación que incluyó análisis de cámaras y decomiso de evidencias clave

Capturan en Guatemala al presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera

Comisión legislativa inicia análisis de la primera modificación al presupuesto 2026 con ajustes millonarios y recursos para obras en el caribe costarricense

Hacienda y Contraloría defendieron ante diputados cambios en ingresos, recortes y nuevas asignaciones presupuestarias; destacan financiamiento para infraestructura vial y correcciones por omisiones detectadas en el plan original

Comisión legislativa inicia análisis de la primera modificación al presupuesto 2026 con ajustes millonarios y recursos para obras en el caribe costarricense

Condenan en El Salvador a una falsa doctora por atender pacientes y recetar medicamentos usando identidad ajena

Autoridades judiciales confirman la sentencia contra una mujer que suplantó a una médica registrada, recetó fármacos y falsificó documentos en un consultorio no autorizado

Condenan en El Salvador a una falsa doctora por atender pacientes y recetar medicamentos usando identidad ajena

TECNO

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

Steam Deck OLED recibe un aumento de precio inesperado en la web oficial

Por qué la IA de Google destaca en todo pero falla en deletrear su propio nombre

Transmiten un partido de fútbol usando solo cámaras de iPhone 17 Pro y Pro Max: este fue el resultado

Apple prepara una función que bloqueará el iPhone al detectar un robo

ENTRETENIMIENTO

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial

‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla

Los fondos iraníes bloqueados complican negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Francia y Noruega sellaron un acuerdo de defensa que incorpora a Oslo al plan de disuasión nuclear francés