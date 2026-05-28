9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

Eduardo Coudet se presentó ante los medios en el Estadio Más Monumental con la victoria fresca —River Plate goleó 3-0 a Blooming de Bolivia y se clasificó primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana— pero con la derrota del domingo todavía abierta. El técnico llegó a la sala de prensa con el semblante tenso, las palabras medidas y la guardia alta. La final perdida ante Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba —una remontada de 3-2 que le costó el título del Torneo Apertura 2026— no era un tema que pudiera dejarse afuera.

“Obviamente después del partido, tristeza. Hubiese sido espectacular poder coronar”, abrió el DT, antes de que las preguntas lo empujaran a un terreno más incómodo. “Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Llegamos con bastantes dificultades, no es excusa, pero es la realidad”.

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El clima de la conferencia cambió cuando un periodista le recriminó autocrítica por la demora en los cambios durante la final. La respuesta de Coudet fue directa y sin concesiones: “Eso pensás vos, no son jugadores defensivos. Si tenía un cinco más clásico de disputa lo utilizábamos, si teníamos otros centrales lo utilizábamos”. El Chacho no cedió un centímetro. Cuestionó el penal que igualó el marcador, lo calificó de imposible de manera natural, y se plantó: “Sigo sosteniendo que no es penal, es imposible de manera natural. Las manos no estaban en ningún sitio que no sea natural. Y si sacas la mano para atrás bajás el hombro. Es mi análisis e interpretación, ya está no podemos hacer nada”.

Luego vino la frase que resumió su postura ante la tormenta de críticas: “Cuando perdés son todos entrenadores, todos genios, tendría que haber entrado otro”. Aceptó su lugar como cabeza visible y responsable, pero rechazó la idea de que no haya existido autocrítica real. “Autocrítica hago siempre. Llegamos haciendo mucho esfuerzo a una final del torneo con juveniles, con chicos casi sin partidos en Primera. El análisis cuando te toca perder es negativo”. Y cerró ese capítulo con una frase que sonó a resignación y a convicción al mismo tiempo: “Entiendo que estando donde estoy, las críticas van a estar.”

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El capítulo Quintero

El otro frente abierto fue Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano no estuvo entre los convocados para el duelo ante Blooming, con destino a la concentración de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, y los rumores sobre una ruptura con el cuerpo técnico habían tomado volumen en las horas previas. Coudet los desarmó uno por uno.

“No consumo redes, pero no estoy al margen de lo que se dice”, arrancó. Confirmó que ambos tuvieron una charla extensa el lunes: “Charlamos una hora y media. Tengo una gran relación con él”. Esa conversación, según el DT, fue el marco en el que Quintero comunicó que al día siguiente se marchaba al país sudamericano. Lo que vino después lo sorprendió. “Me desayuné que estábamos peleados o había un mal trato o destrato. No sé cuál es el objetivo.”

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Coudet fue categórico al desmentir cualquier conflicto: “Si tuviese una discusión con quien sea no se podría ocultar. Tener una charla de todo con alguien que tengo muy buena relación una hora y media hablando, y al otro día todo es malo, no lo entiendo”. Y remató con una acusación velada: “Alguien quería lograr algo”.

Sobre la situación deportiva del colombiano, el técnico fue igualmente claro. “Es un jugador que es tenido en cuenta. Para nada me dijo que se iba a ir. Las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron”. También confirmó que habló con el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, aunque no precisó el contenido de esa conversación.

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Silva, Otamendi y el mercado que viene

En un tono más distendido, Coudet aprovechó la conferencia para elogiar a Lucas Silva, autor del tercer gol ante Blooming con un remate desde la medialuna del área. “Vi en él un cinco de juego, que maneja los tiempos y es buen pasador. Por suerte hizo un gran partido”. La actuación del volante fue una de las pocas notas positivas de una semana cargada de sombras.

También se refirió a la posible llegada de Nicolás Otamendi. “Ojalá llegue. Es un jugador importantísimo, está muy vigente. Es un líder natural. Ojalá lo podamos tener, sería muy importante”. El defensor central, con pasado en el club y en la selección argentina, aparece como uno de los objetivos del Millonario para el próximo mercado de pases.

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Coudet, que lleva apenas dos meses y veinte días al frente del equipo, anticipó que tendrá participación activa en las incorporaciones. “Es la primera vez que voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo que necesito para jugar. Cuántos no lo sé, pero seguramente que movimiento va a haber”. Y lanzó un mensaje hacia la hinchada: “River va a hacer algo bueno, va a armar algo lindo.”

El triunfo ante Blooming —con goles de Maximiliano Salas, Fausto Vera de penal y Lucas Silva— dejó a River como segundo mejor líder de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, detrás de Botafogo, con 14 puntos. El sorteo de octavos de final se realizará el próximo viernes.

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