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Revelaron el singular pedido del entrenador de Francia después de perder la final del Mundial 2022 ante Argentina

Didier Deschamps esperó para llevarse una camiseta albiceleste tras la derrota en Lusail

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El masajista de la Selección contó que el DT de Francia pidió una camiseta después de la final

El 18 de diciembre de 2022, la selección argentina escribió en el estadio Lusail una de las páginas más importantes de su historia. En un mítico partido ante Francia, el elenco dirigido por Lionel Scaloni se impuso en la tanda de penales luego del trajín que generó el 2-2 en tiempo reglamentario y el 3-3 definitivo por los goles que se registraron en el suplementario. Después de la celebración, el entrenador francés se acercó hasta el vestuario albiceleste para hacer una petición.

El utilero Mario De Stéfano y el masajista Marcelo D’Andrea revelaron cuál fue el pedido de Didier Deschamps en una entrevista con TNT Sports: “El técnico de Francia espero a que se vayan todos con un respeto… y vino a pedir una camiseta de la selección argentina. Sí, habla castellano, vino con todo el respeto y Marito le tuvo que dar”. Después de masticar bronca, subir al escenario a recibir la medalla del segundo lugar y tolerar la celebración ajena, al estratega galo no se le cayó ningún anillo por arrimarse hacia el vestidor rival para llevarse un tesoro.

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Marito, sobre la importancia que tiene la insignia albiceleste en todo el mundo, remarcó: “No me vas a creer, pero por la camiseta de la selección argentina los japoneses y chinos se desesperan. Todo lo que es Europa, cualquier selección, entre ellas Brasil, más allá de la rivalidad. Todos los rivales del mundo. Y la camiseta de Messi la quieren los técnicos de cualquier equipo, ya no te estoy hablando de selecciones, de cualquier equipo. Es una locura”.

Al mismo tiempo, el utilero de la Selección contó: “Soy muy obsesivo con la ropa. Estás representando a toda la República Argentina. Todo tiene que ser de 10. Es Selección, no puede haber una falla, ninguna. Ni una mancha, ni una media rota, ni un pantalón que tenga alguna cosita. Tiene que ser impecable”. Y Daddy D’Andrea también reveló: “Cuando llegan (al predio), Marito les saca la ropa de civil a todos, la manda a lavar y se las deja lavada y planchada. Todo, ropa interior, remera, campera, un sweter…”. “Soy obsesivo”, insistió el otro.

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Entre ambos, se sometieron a un cuestionario en el que dejaron entrever las personalidades que están conformadas en el vestuario de la selección argentina. Contestaron en paralelo que “el más jodón” está entre Rodrigo De Paul y el Dibu Martínez, que “el más callado” no sale de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, que desordenados son los que sobran y coincidieron en el más ordenado y “el más rompehuevos”. El meticuloso es Lautaro Martínez: “Es el extremo del orden. Todo lo que hace con la indumentaria, la ropa, yo no lo puedo creer. Se puede duchar y te da la toalla doblada”. Y el más exacerbado es De Paul: “Insoportable, gritón, jodón. El más bailarín y cómico es el Dibu también”. En tanto, también señalaron a Otamendi como el que maneja la música y el que pide más masajes.

Como en los Mundiales y Copa América pasadas, De Stéfano y D’Andrea formarán parte de la delegación argentina en Estados Unidos-México-Canadá 2026. Argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Al igual que la Albiceleste, Francia debutará el 16 de junio ante Senegal, por el Grupo I, que también estará integrado por Irak y Noruega.

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