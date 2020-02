El bombazo en la mano recién operada, que no me duele. Me sorprende no escuchar el tiro. Lo busco al hombre con la mirada, pero estoy perdido. Me desorienté. El segundo bombazo me pega en la espalda. Claro, la fuerza del primero me dio vuelta, por eso no lo veía, miré para el otro lado. Me tiró a mi. O quedé en el medio de un tiroteo. Por un instante me invade la bronca porque voy a quedarme con la intriga de saber qué pasó. ¿Era conmigo, o yo justo estaba ahí? Mi cuerpo se da cuenta que me queda muy poco. Nunca me había invadido un frío tan impresionante en tan poco tiempo. ¡Así que el cuerpo se da cuenta cuando va a morir! Cuántas cosas para pensar y reflexionar, ¡justo ahora que no queda tiempo! Y encima, habiéndome dado cuenta de la cercanía de mi muerte, no puedo decidir a qué o a quién dedicarle mis últimos pensamientos... Entonces, cuando alguien va a morir, ¡no se le cruza toda la vida por delante! ¿Es que no decide a qué carajo dedicarle sus últimos pensamientos?