Una investigación de la Universidad de Stanford publicada en PLOS Digital Health analizó tomografías de más de 23.500 personas y halló que la proporción entre músculo y grasa abdominal es más relevante que el volumen muscular total (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación de la Universidad de Stanford desafía la creencia de que tener poco músculo abdominal causa el dolor lumbar. El trabajo analizó datos de más de 23.500 pacientes y concluyó que la proporción entre músculo y grasa en el abdomen es un factor más relevante que el volumen total de masa muscular.

El artículo publicado el 19 de noviembre en la revista científica PLOS Digital Health, parte de una premisa que durante años dominó la medicina del deporte y la fisioterapia: que los músculos abdominales débiles contribuyen directamente al desarrollo de la lumbalgia, una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Los nuevos hallazgos cuestionan esa hipótesis y apuntan a que la acumulación de grasa abdominal puede ser un factor más determinante.

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Las personas con lumbalgia no tienen menos músculo abdominal que quienes no la padecen

Una infografía explica las conclusiones de la Universidad de Stanford sobre la influencia del tejido adiposo y la musculatura en el dolor lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a esa conclusión, los investigadores emplearon una herramienta de aprendizaje automático capaz de procesar tomografías computarizadas abdominales vinculadas a registros médicos electrónicos de 23.508 pacientes atendidos en un único hospital de Estados Unidos. Las imágenes aportaron datos sobre tejido muscular, grasa visceral —la que rodea los órganos internos— y grasa subcutánea, mientras que los historiales clínicos permitieron identificar diagnósticos de lumbalgia e información demográfica de cada caso.

A partir de ese conjunto de datos, el equipo tomó 10.835 pacientes para establecer patrones normales de composición corporal. Luego comparó 2.622 personas con diagnóstico de dolor lumbar contra 2.577 pacientes de igual edad, sexo e índice de masa corporal (IMC) sin esa afección. El área transversal muscular resultó prácticamente idéntica entre ambos grupos —45,9 frente a 46,2 cm²/m²—, una diferencia estadísticamente no significativa.

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Kathryn Marusich, estudiante de doctorado y autora principal del trabajo, calificó el resultado de sorpresivo. “Este hallazgo no descarta la importancia de la musculatura, pero sí subraya la complejidad del dolor lumbar y cómo cualquier diferencia en el tamaño muscular puede ser más localizada”, indicó en declaraciones recogidas por Infosalus.

La relación entre músculo y grasa sí mostró diferencias entre ambos grupos

La investigación encontró que el área muscular abdominal fue casi idéntica entre quienes padecían lumbalgia y quienes no, cuestionando una hipótesis dominante en fisioterapia y medicina del deporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el volumen muscular fue equivalente, el estudio detectó una diferencia en la proporción entre músculo y grasa abdominal total. El grupo con lumbalgia registró una razón significativamente más baja —0,353 frente a 0,376— respecto al grupo control. En términos concretos, esto indica que, ante una misma cantidad de músculo, un mayor tejido adiposo en el abdomen eleva la probabilidad de padecer molestias en la zona baja de la espalda.

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El equipo propone que el exceso de grasa corporal puede alterar la mecánica del cuerpo y la distribución de cargas sobre la columna vertebral. La autora señaló que los resultados son compatibles con la teoría de que el vínculo entre obesidad y la afección estaría mediado por cambios biomecánicos y una mayor presión sobre la espalda. Con todo, la investigación no establece una relación causal: no prueba que la grasa provoque el dolor ni que el cuadro genere depósitos adicionales de tejido adiposo.

Especialistas externos advierten que el efecto detectado es pequeño y no demuestra causalidad

Investigadores ajenos al trabajo valoraron los resultados con cautela. El profesor Donal McNally, de la Universidad de Nottingham, reconoció que el tamaño de la muestra permitió identificar asociaciones de magnitud reducida, pero consideró que el efecto tiene una importancia clínica limitada y que hay razones de mayor peso para reducir los niveles de grasa corporal, más allá del dolor de espalda.

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Un análisis identificó un vínculo entre mayor tejido adiposo abdominal y diagnóstico de dolor lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, la profesora Tamar Pincus, de la Universidad de Southampton, advirtió que la relación causal podría operar en cualquier dirección: los datos disponibles no permiten establecer con certeza si una mayor acumulación de grasa abdominal incide en la lumbalgia o si, a la inversa, quienes padecen esta dolencia modifican su composición corporal como consecuencia del propio trastorno.

Los autores del estudio reconocen, además, una limitación metodológica: los diagnósticos de lumbalgia se extrajeron de códigos de enfermedad en historiales clínicos, registros que no reflejan la gravedad del cuadro y pueden aplicarse de forma dispar entre distintos profesionales. Aun así, concluyen que el volumen bruto de músculo abdominal no distingue a quienes padecen lumbalgia de quienes no, y proponen que futuras investigaciones se orienten hacia grupos musculares específicos y métricas de composición corporal más detalladas.

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