La segunda temporada de División Palermo obtuvo el premio a Mejor Comedia en la 54° gala de los International Emmy Awards (REUTERS/Eduardo Munoz)

Guardar

División Palermo volvió a consagrarse en los Emmy Internacional. La segunda temporada de la serie argentina de Netflix, producida por K&S Films y creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, se alzó con el premio a Mejor Comedia en la 54° entrega de los International Emmy Awards, celebrada el lunes 24 de noviembre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos confirmó el galardón a través de sus redes sociales, donde publicó la foto del elenco junto a la estatuilla dorada, y Celeste Cid, pareja de Korovsky reaccionó rápidamente dejando su like.

PUBLICIDAD

La producción, conocida internacionalmente como Community Squad – Season 2, compitió en la categoría contra Man vs Baby (Reino Unido), Old Dog, New Tricks (España) y Vir Das: Fool Volume (India). El reconocimiento consolida a la ficción argentina como una referencia del humor televisivo a nivel mundial y supone, además, un doblete histórico: la primera temporada de División Palermo ya había ganado en esa misma categoría en la edición 2024, transformando a la serie en la primera producción argentina en ganar consecutivamente el Emmy Internacional a Mejor Comedia.

La obra creada por Santiago Korovsky consiguió el primer triunfo consecutivo para una producción argentina en esa categoría (REUTERS/Eduardo Munoz)

La serie narra la historia de una guardia urbana inclusiva diseñada como operación de marketing institucional para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Mientras los integrantes del grupo intentan entender qué función cumplen exactamente, terminan enfrentándose, sin buscarlo, a una extraña banda criminal. Desde su estreno en febrero de 2023, la ficción se distinguió por abordar la inclusión a través del humor, con un elenco plural que incluye personajes con discapacidad y otros sectores históricamente relegados del relato audiovisual.

PUBLICIDAD

El reparto de la primera temporada reunió a figuras destacadas de la actuación argentina: Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, Carlos Belloso, Alan Sabbagh, Iair Said, Mike Amigorena, Agustín Rittano, Sergio Prina, Fabián Arenillas, Gabriela Izcovich, Rafael Spregelburd, Camila Peralta, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín, Renato Condori Sangalli, Julio Marticorena, Valeria Licciardi y Jonatan Nugnes, entre otros. Para la segunda temporada, estrenada el 17 de julio de 2025 en Netflix con seis episodios de entre 25 y 30 minutos, el elenco original se mantuvo y se sumaron Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky.

La trama de la serie sigue a una guardia urbana creada por marketing institucional que termina frente a una banda criminal

Los International Emmy Awards, organizados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, son considerados el galardón más relevante de la industria televisiva a escala global. Cada año, más de mil miembros independientes de todo el mundo integran el jurado que elige a los ganadores entre 56 producciones distribuidas en 14 categorías, provenientes de 21 países. La 54° edición reunió producciones de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Tailandia, Turquía y Reino Unido.

PUBLICIDAD

La victoria de División Palermo no fue el único motivo de orgullo para la televisión argentina en esta edición. El país llegó a la 54° gala con tres producciones en competencia, una presencia que convirtió la noche en una cita especial para la delegación nacional en Nueva York.

Ricardo Darín compitió en la categoría de Mejor Actuación Masculina por su papel de Juan Salvo en la adaptación de El Eternauta

Ricardo Darín fue una de las figuras más esperadas en la alfombra roja. El actor estuvo nominado en la categoría Mejor Actuación Masculina por su papel de Juan Salvo en El Eternauta, la ambiciosa adaptación de Netflix de la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López. Darín llegó a la ceremonia junto a su esposa, Florencia Bas, quien eligió para la ocasión un elegante vestido de tafetán de seda natural en tono terracota, firmado por la diseñadora Cynthia Martos.

PUBLICIDAD

El actor vistió un clásico smoking negro con solapas satinadas y moño negro. En la misma categoría competía el español Javier Cámara, por su trabajo en Yakarta. Ambos, que habían compartido elenco hace más de una década en Truman, se reencontraron en la alfombra roja y se saludaron con un abrazo y un beso en la mejilla, según recogió la agencia EFE. “Mira, ayer estuvimos cenando juntos, hemos estado estos días juntos”, dijo Cámara al ser consultado por la aparente rivalidad entre ambos.

Santiago Korovsky junto a la productora Leticia Cresti de K&S Films

La tercera apuesta argentina de la noche fue Menem, la serie producida por Claxson y Amazon MGM Studios que reconstruye el ascenso político y la presidencia de Carlos Saúl Menem en la Argentina de los años noventa. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia y dirigida por Ariel Winograd, la ficción de seis episodios compitió en la categoría Mejor Serie Dramática frente a A Thousand Blows (Reino Unido), Carême (Francia) y Real Kashmir Football Club (India). Al final de la noche, la biopic sobre el expresidente terminó perdiendo frente a la producción francesa.

PUBLICIDAD

Sbaraglia, presente en la alfombra roja, destacó el tono elegido por los realizadores: “Pudimos reírnos un poco de nuestra propia historia y de nuestros propios manierismos”, declaró a la agencia EFE. La serie, estrenada en julio de 2025, ya había alcanzado una nominación al Latin Grammy por la música de Sergei Grosny y cuenta con una segunda temporada confirmada para 2027 en Prime Video.

Con el Emmy a Mejor Comedia en manos de División Palermo, ganar dos veces consecutivas en la misma categoría coloca a la serie de Korovsky en un lugar de privilegio dentro de la historia del Emmy Internacional, y consolida a la ficción argentina como una de las más reconocidas del circuito televisivo global.

PUBLICIDAD