Los participantes de MasterChef Celebrity organizaron una reunión en la casa de Luck Ra en San Isidro antes de asistir a un recital (Video: SQP, América TV)

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La noche del sábado en la casa de Luck Ra arrancó como una previa de amigos y terminó con un vecino indignado, un party bus con música a todo volumen y los participantes de MasterChef Celebrity bailando en el escenario del Tropitango de General Pacheco junto a Hernán Coronel, líder de Mala Fama.

Todo comenzó en la quinta del cantante, ubicada en zona de San Isidro, donde el elenco del reality de Telefe se reunió para hacer la previa antes de ir al show. La mesa combinó pizzas y sushi, y entre los presentes estuvieron Nazareno Casero, Pablo Migliore, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort y Luciana Geuna, entre otros. Según trascendió, Fort llegó acompañada de un séquito de amigos y personal de seguridad, ya que venía con el ánimo algo decaído y el grupo buscó contenerla.

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Un vecino del barrio reclamó a los integrantes del reality por el volumen de la música cerca de la medianoche

Cuando la cena terminó, alguien propuso subir el volumen de la música. Los participantes se largaron a bailar en el quincho y la noche tomó otro ritmo. Sin embargo, cerca de la medianoche sonó el timbre: era un vecino que, enojado, les pidió que bajaran el sonido. El reclamo cayó mal entre el grupo, que consideraba que era sábado y que el horario estaba dentro de las normas de convivencia. “¿Pero cómo, sábado, doce de la noche?”, se preguntaban algunos de los presentes, según reveló Pía Shaw en SQP. Fue entonces cuando Hermida y Geuna tomaron la iniciativa y salieron a hablar con el hombre.

Las dos periodistas intentaron mediar con argumentos concretos. “Hasta las tres de la mañana se puede, ese es el horario en que la música molesta”, le explicaron al vecino, apelando a los códigos de convivencia. Pero el hombre no dio el brazo a torcer. Según contaron en SQP, no sería la primera vez que se acercaba a quejarse por una fiesta en esa casa. La situación no llegó a mayores, aunque el ambiente quedó algo tenso.

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Hermida, que al día siguiente relató el episodio en A la Barbarossa, lo describió con humor pero sin filtros. “Ella fue en modo Telenoche Investiga”, dijo, y agregó: “Le quiero mandar un beso grande al vecino, que a Luck Ra le gusta la joda más que respirar, pero era un viernes, tampoco era tan grave”. También reconoció haber lanzado una advertencia que no cayó del todo bien: “Yo le dije algo que después me bardearon: ‘Esto que estás haciendo es ilegal’. Y me dijo que se levantaba a las 7 de la mañana, pero no es mi problema”.

El elenco del programa se trasladó hacia General Pacheco a bordo del micro festivo provisto por Luck Ra

Lejos de apagar la fiesta, el incidente terminó de dar forma al plan de la noche. Pía Shaw contó en SQP que, ante el impasse con el vecino, el grupo decidió trasladar la joda. Mala Fama estaba haciendo la previa en su casa antes de ir al Tropitango y los invitó a sumarse: “Vénganse para acá, yo estoy acá con la familia, con mis nietos, con mi mujer”. Luck Ra puso a disposición su party bus, con música y todo lo que da, y el elenco se subió al micro como en un viaje de egresados. Algunos intentaban bajarse para irse a dormir, pero la presión grupal era más fuerte: “Dale, no seas pollerudo, sigamos”, se escuchaba entre los asientos.

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Juli Poggio protagonizó uno de los momentos más festejados de la noche incluso antes de llegar al boliche: hizo una parada en una estación de servicio para comprar bebidas y se encontró con una gigantografía de Damián Betular. Grabó el momento entre risas y bromeó con invitar al jurado a sumarse a la salida. El grupo también recreó el clásico cierre del programa en el que Wanda Nara grita “¡Manos arriba, chefs!”, esta vez con cajas de comida sobre la mesa. Wanda, de hecho, no estuvo en la salida: según trascendió, la conductora habría dicho que no la dejaban ir “porque saben cómo me pongo”. Además, una cláusula del programa prohíbe cualquier contacto social entre conductores, jurado y participantes mientras duren las grabaciones.

Ya en el Tropitango, Mala Fama abrió el show con “La marca de la gorra” y Coronel saludó a sus compañeros desde el escenario. El grupo respondió con baile, cánticos y celulares en alto. Migliore tomó el micrófono con un gorro de Boca y se sumó al espectáculo. Fort salió al escenario entre aplausos. La gente rodeaba a los participantes, que contaron con la ayuda de personal de seguridad del boliche. Incluso Luck Ra se animó a cantar. La velada se extendió hasta las cuatro y media de la mañana, según indicaron en el programa.

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