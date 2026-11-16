Dolor lumbar: qué posiciones evitar para no empeorar la molestia

Ajustar las posturas cotidianas y evitar movimientos que aumenten el dolor puede ayudar a cuidar la zona lumbar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El dolor lumbar puede aumentar cuando una postura fuerza la espalda, se mantiene durante demasiado tiempo o se combina con un movimiento brusco. Evitar posiciones que agravan la molestia y adaptar la actividad a cada caso ayuda a proteger la zona, sin reemplazar la evaluación de un profesional de salud.

1. La flexión rápida y forzada puede aumentar la tensión lumbar

Doblar las rodillas y acercar el cuerpo al objeto reduce la necesidad de inclinar la espalda de forma brusca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inclinar el tronco hacia adelante con las rodillas estiradas para alcanzar el suelo, levantar un objeto o profundizar una flexión en yoga puede resultar incómodo para algunas personas con sensibilidad lumbar.

PUBLICIDAD

Mónica Bright, instructora de yoga con formación continua en mecánica de lesiones y movimiento, advierte a Yoga Journal que la prisa en estas flexiones puede llevar a superar el rango de movimiento tolerable.

Las flexiones hacia adelante deben adaptarse al rango de movimiento que cada persona tolera sin dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación práctica es reducir la velocidad, doblar las rodillas cuando haga falta y mover la cadera en lugar de redondear de forma marcada la zona baja de la espalda. El objetivo no es alcanzar una posición determinada, sino identificar si el movimiento genera dolor, rigidez o síntomas que se irradian hacia la pierna.

En esa línea, la Cleveland Clinic desaconseja inclinarse desde la cintura con las piernas estiradas al levantar peso. En su lugar, recomienda acercarse al objeto, flexionar las caderas y las rodillas, utilizar la fuerza de las piernas y evitar los giros del tronco durante el levantamiento. También aconseja no intentar cargar objetos demasiado pesados, difíciles de manipular o situados por encima de la cintura.

PUBLICIDAD

2. Aplanar la curva natural de la espalda no sirve para todos

Mantener una postura cómoda, sin llevar la pelvis a extremos, puede reducir la tensión en la parte baja de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La columna lumbar tiene una curvatura natural. En ejercicios como la postura de la silla o flexiones de pie, llevar el coxis demasiado hacia delante puede aplanarla y generar tensión en algunas personas. Bright plantea que una pelvis en posición más natural, sin exagerar la curvatura hacia dentro ni hacia fuera, puede ofrecer una alternativa más tolerable.

Esto también aplica al tiempo sentado. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos recomienda cambiar de posición y levantarse con frecuencia si se permanece sentado durante períodos prolongados. Para los trayectos largos en auto, aconseja hacer pausas regulares para caminar.

PUBLICIDAD

3. Dormir boca abajo y encogerse demasiado puede resultar incómodo

Dormir de costado con una almohada entre las rodillas puede ser una alternativa para disminuir la tensión nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura nocturna también influye en el bienestar lumbar. El mismo instituto estadounidense aconseja, cuando sea posible, evitar dormir boca abajo.

Para quienes duermen de costado, propone una almohada pequeña entre las rodillas; quienes descansan boca arriba pueden probar con una almohada debajo de ellas. Estas opciones buscan reducir la tensión, aunque la posición más adecuada puede variar según la persona.

La postura elegida para descansar debe priorizar la comodidad y no aumentar los síntomas al despertar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic indica que, ante un episodio agudo de dolor lumbar, dormir de lado con las rodillas levemente flexionadas puede ayudar a mantener la curva de la espalda. En cambio, recomienda evitar llevarlas por completo hacia el pecho.

PUBLICIDAD

El quiropráctico Andrew Bang señala en esa institución que elegir la postura debe priorizar la comodidad y que un cambio brusco hacia una superficie más firme puede provocar más dolor en algunas personas.

4. El dolor es una señal para modificar o detener la postura

Los apoyos y las variantes permiten adaptar los ejercicios cuando una posición genera incomodidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forzar una variante de yoga porque otra persona la realiza, sostener una postura pese a que empeora los síntomas o retomar cargas pesadas sin adaptación son conductas que conviene evitar. Bright propone usar apoyos, como bloques o mantas, y elegir versiones del ejercicio que permitan moverse sin agravar la molestia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que mantenerse físicamente activo, dormir bien, cuidar el bienestar mental y hacer ajustes ergonómicos en el trabajo pueden contribuir al manejo del dolor lumbar inespecífico. También advierte que los enfoques deben contemplar las necesidades y circunstancias de cada persona.

PUBLICIDAD

Hay situaciones que requieren consulta médica. Si el dolor aumenta, se extiende hacia una o ambas piernas, aparece tras un traumatismo, se acompaña de debilidad, entumecimiento o alteraciones para controlar la vejiga o intestino, conviene no continuar con ejercicios por cuenta propia. Un médico o fisioterapeuta puede determinar qué movimientos evitar temporalmente y cuáles retomar de forma gradual.