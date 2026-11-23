Antes de la penicilina, apenas 36 de cada 100 personas lograban curarse de infecciones en heridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una tarde de verano, el lunes 30 de junio de 1924, mientras en París se preparaban para la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos, John y Calvin Coolidge Jr., los hijos del presidente de los Estados Unidos, salieron a jugar al tenis. Raquetas en mano, pasaron entre los rosales y las magnolias de los jardines de la Casa Blanca hasta llegar a la cancha. Calvin, el menor, tenía dieciséis años y jugó sin medias. El roce del zapato le hizo una ampolla en un dedo del pie. La ampolla se abrió y se infectó. Lo atendieron los médicos de la Casa Blanca, pero la infección siguió avanzando. Cinco días después del partido, el 5 de julio, lo trasladaron de urgencia al hospital militar Walter Reed, en Washington. Ese día se inauguraron los Juegos en París. A Calvin lo operaron. El lunes 7 murió de septicemia.

El padre era Calvin Coolidge. El chico tenía a su alcance la mejor atención que podía conseguir el presidente de los Estados Unidos. Y se murió igual. De una ampolla en el pie.

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Cuando una muela podía matarte

También te podías morir de una muela. El dentista podía sacártela o drenar el absceso. Si la infección avanzaba por debajo de la lengua y se convertía en una angina de Ludwig, podía cerrarte la vía respiratoria. Antes de los antibióticos, más de la mitad de los que llegaban a ese punto se morían. ¿Y si te cortabas en el campo y se te infectaba la herida? Una revisión de estudios de la primera mitad del siglo XX encontró que, en casos de heridas y úlceras con infecciones complicadas, sin antibióticos se curaban 36 de cada 100. Con penicilina, 83. Si aparecía gangrena, amputar podía salvarte la vida. Si la infección se extendía por el cuerpo, te podía matar.

Mahler murió en 1911 de una infección bacteriana en el corazón. Modigliani, en 1920, de meningitis tuberculosa. Keats, en 1821, de tuberculosis. George Washington murió en 1799 después de una infección de garganta. Y Semmelweis, el médico que defendió el lavado de manos, murió en 1865 tras infectársele una herida. Imagínese usted volver a tener miedo de que su hijo salga a jugar al tenis. ¿Por qué se lo digo? Porque con un siglo más de medicina encima podemos volver a encontrarnos, para algunas infecciones, como los médicos que atendieron al hijo de Coolidge, sin un antibiótico que haga efecto.

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Calvin Coolidge fue presidente de Estados Unidos entre 1923 y 1929 (Wikimedia)

Unas 3.100 muertes por día

Le pregunté a Daniel Pryluka, jefe de Infectología del Sanatorio Otamendi, si ya hay infecciones que nos dejan sin un tratamiento eficaz. “Ya existe. En infecciones intrahospitalarias pasa y tenemos que hacer algunos malabares con combinaciones de antibióticos. Aparte, si el paciente fallece, es muy difícil evaluar si fue por fracaso del antibiótico o no. Son pacientes que están muy críticos. No suele pasarle a gente que está muy sana”, dijo Pryluka.

¿Cuánta gente se está muriendo por esto? Según estudios de The Lancet, la resistencia bacteriana causó directamente 1.270.000 muertes en 2019 y 1.140.000 en 2021. Ese último año fueron unas 3.100 por día. Es la estimación de cuántas muertes se habrían evitado si las bacterias hubieran sido sensibles al tratamiento. Para 2050, la proyección es de 1.910.000 muertes atribuibles a la resistencia en un año y unos 39 millones acumulados desde 2025. En 2024, la ONU se propuso reducir para 2030 un diez por ciento las muertes asociadas a la resistencia, una cuenta más amplia que incluye a quienes murieron con una infección resistente.

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Pryluka: “Cuando hablo ante colegas del uso prudente, del uso racional de los antibióticos, empiezo diciendo que las bacterias tienen entre 3.500 y 3.800 millones de años sobre la Tierra. Y se adaptaron a todos los cambios, circunstancias y matices que hubo en esos 3.800 millones de años.»

PDM: “Nosotros llevamos unas ocho décadas usando antibióticos a gran escala. ¿Qué pasa cuando uno de esos medicamentos actúa sobre millones de bacterias?”

Pryluka: “Suele aparecer una que es resistente a ese antibiótico, y esa es la que sobrevive y empieza a multiplicarse”.

“Si yo tengo la bacteria original, el antibiótico sigue siendo igual de eficaz. El problema es que cada vez tenemos más bacterias que se fueron adaptando para resistir a distintos antibióticos. Tanto que hay algunas que, hoy por hoy, son resistentes a todos los antibióticos de los que disponemos”.

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A las bacterias que resisten a varios antibióticos les decimos superbacterias. Algunas todavía se pueden tratar con otros medicamentos. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética mantuvo un programa de armas biológicas pese a ser parte de la convención que las prohíbe. Dos científicos que habían trabajado en ese programa, Vladímir Paséchnik y Kanatzhan Alibekov, conocido como Ken Alibek, contaron en Occidente que el programa incluía investigaciones con bacterias para uso militar.

Científicos desertores revelaron que la Unión Soviética investigó bacterias con fines militares durante la Guerra Fría

Una cistitis, acá

Le pregunté qué infección que antes se trataba con antibióticos comunes hoy cuesta tratar en la Argentina.

Pryluka: “Hace diez, quince o veinte años era una preocupación que se veía en los hospitales. Hoy viene una señorita con una cistitis que nunca estuvo internada y tiene una Escherichia coli productora de BLEE, que dificulta el tratamiento. Las BLEE son enzimas que pueden inutilizar ciertos antibióticos. Esa mujer nunca había estado internada”.

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PDM: “¿Y cómo se sabe si una infección que reaparece se debe a una bacteria resistente?”

Pryluka: “A ver, saber qué bacteria tiene la persona y cuál es su espectro de sensibilidad o resistencia se puede hacer con un cultivo. Eso es relativamente fácil”.

Una anécdota

Pryluka: “Yo estaba en Estonia, en la capital, Tallin, visitando una farmacia que se supone que es la más antigua del mundo en actividad. Entra un señor y le pide a la farmacéutica un antibiótico muy común. La farmacéutica le pregunta: ‘¿Tiene la prescripción?’. El señor le contesta ‘Soy médico’ y amaga con sacar algo, un recetario, no sé. Y ella le dice: ‘Prescripción local’. No tenía ninguna chance de comprar ese antibiótico en Estonia sin una receta de un médico local. Se fue muy enojado”.

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“Es muy común que una persona venga a la consulta y diga: ‘Ya tomé cuatro cápsulas de antibióticos y todavía tengo fiebre’. Y sí, porque lo que tenés es un virus y el antibiótico no le hace nada”.

Del criadero al intestino

También le pregunté por los antibióticos en los criaderos de pollos.

Pryluka: “También en los propios animales empieza a generarse resistencia en sus bacterias. Esas bacterias se eliminan básicamente por la materia fecal y también van a parar a los ríos. Por ejemplo, los criaderos de pollos hay que lavarlos. Todo eso va por vía del agua y llega a los ríos”.

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PDM: “¿Qué pasa con las bacterias que necesitamos y que el antibiótico se lleva puestas?”

Pryluka: “Hay tratamientos específicos. Incluso en algunos casos muy recurrentes o muy severos se hace un trasplante de materia fecal de personas sanas”

Sí, un trasplante de materia fecal. Las guías lo contemplan para ciertos casos en que la infección por C. difficile vuelve una y otra vez.

Los residuos de antibióticos de criaderos avícolas llegan a los cursos de agua a través de la materia fecal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién pone la plata

Le pregunté por los antibióticos en desarrollo.

Pryluka: “Es más refrito de lo que ya tenemos que otra cosa. Hoy se empiezan a plantear tratamientos no antibióticos, moléculas muy específicas que atacarían a las bacterias estimulando nuestra inmunidad, o también con anticuerpos monoclonales. Son líneas de trabajo que sería muy bueno desarrollar”.

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“Como bien dijiste, hay un tema comercial. A los laboratorios de la industria farmacéutica no es en lo que más les interesa invertir, en la producción de nuevos antibióticos”.

Hablé de esto con un empresario importante. Un cardíaco o un diabético puede tomar el mismo remedio durante años. Algunos tratamientos contra el cáncer también son prolongados. Un antibiótico lo tomás unos días y, si te curás, ahí se terminó. Encima, si aparece uno nuevo para las infecciones resistentes, conviene guardarlo para cuando los demás no sirven. Desde el hospital tiene todo el sentido. Para el laboratorio son menos ventas con las que recuperar la inversión.

De ahí salió mi pregunta por el CONICET. ¿Qué puede hacer la investigación pública cuando a nadie le parece que eso vaya a ser un negocio?

Pryluka: “De todas las moléculas que se descubren, muy poquitas llegan al mercado. Y ese proceso requiere mucho, mucho dinero. Por supuesto, el CONICET tiene gente, tiene plata, pero estamos hablando de mucha plata para poder desarrollar cosas así. Yo soy defensor del Estado, así que sí, creo en el CONICET. Pero el tema, en definitiva, es la plata”.

El CONICET ya trabaja en el problema. En Rosario, un equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular estudió la resistencia al cefiderocol. Para llevar un remedio nuevo al hospital, además, hay que financiar ensayos clínicos cuando todavía no se sabe si va a servir.

Pryluka: “Porque yo puedo meter un antibiótico en un tubo de ensayo y demostrar que mata a la peor bacteria del mundo. Eso no quiere decir que sirva en tu cuerpo”.

“Había una vieja frase que decía que hay que usar los antibióticos como un bien no renovable”.

Al terminar la entrevista, le pregunté a Pryluka a qué le tenía más miedo, a la inteligencia artificial o a las bacterias. Sólo se sonrió.

En 1924, los médicos que atendieron a Calvin hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Hoy salimos de un consultorio sin un antibiótico porque no hace falta, y cuesta relacionarlo con aquella tarde en la Casa Blanca. El día que de verdad haga falta, ahí se va a entender.