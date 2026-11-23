La médica Marisa Erlich nació y creció en el barrio porteño de Palermo, pero desde chica sintió una conexión especial con la naturaleza y buscaba escaparse a lugares rodeados de árboles y plantas

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Marisa Erlich nació y creció en el barrio porteño de Palermo, en un departamento junto a sus padres y hermanos. Aunque desde chica sintió una atracción especial por la naturaleza, su vida transcurría entre edificios, plazas y calles de la ciudad de Buenos Aires. Los fines de semana, siempre que podía, buscaba escaparse a algún lugar con árboles y plantas.

Años después, esa inclinación terminaría marcando su destino profesional. Estudió Medicina en la UBA, aunque al recibirse descubrió que buena parte del universo en el que había elegido desarrollarse no coincidía con sus propias convicciones.

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“Cuando terminé la carrera no sabía muy bien qué hacer. No me sentía muy cómoda, no me sentía muy afín con esto de ser médica”, recordó. Y agregó: “No me gustaba el hospital, no me gustaba la forma en que se vinculaban los médicos con los pacientes. No encontraba la forma en que yo podía prestar servicio a la gente”.

Había elegido esa profesión por una razón muy concreta: quería tener contacto directo con las personas, escucharlas y acompañarlas. Sin embargo, sentía que la dinámica del sistema sanitario dejaba poco espacio para construir ese vínculo. Las consultas eran rápidas, los pacientes buscaban directamente a los especialistas y la medicina parecía concentrarse cada vez más en órganos, síntomas y tratamientos específicos.

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Marisa estudió Medicina en la UBA, aunque al recibirse comenzó a cuestionar el modelo tradicional de atención: “No me gustaba el hospital ni la forma en que se vinculaban los médicos con los pacientes”, recordó

Durante un tiempo llegó a pensar que se había equivocado de carrera. “Pensé que tendría que haber sido trabajadora social”, confesó.

El desencuentro de Marisa con el modelo médico comenzó temprano, incluso antes de iniciar su residencia, a los 26 años. Tras recibirse, se tomó un año sabático y experimentó dudas sobre su vocación. “Me sentía como expulsada”, recordó sobre aquellos años en los que intentaba encajar en una estructura sumamente rígida y demandante.

Tras realizar su residencia de cuatro años y dos de jefatura en el Hospital Álvarez, y de transitar experiencias en unidades sanitarias móviles y cooperativas, comprendió que la medicina alópata clásica no abarcaba su visión de la salud. Y así fue cómo encontró en la medicina familiar un primer puente hacia algo diferente.

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“Sentía que era un espacio donde tomaba lo más holístico de lo alópata porque involucraba la salud de la persona y no tanto la enfermedad. Y no solamente desde un órgano. Tenía mucho trabajo comunitario, y eso ya me atraía bastante”, admitió.

La medicina familiar fue el primer espacio en el que encontró una forma de ejercer su profesión más cercana a sus convicciones, con una mirada integral de la salud y un fuerte vínculo con la comunidad

La medicina familiar, el primer refugio

Aunque algunos de sus colegas llamaban despectivamente a la medicina familiar como “la especialidad hippie”, Marisa descubrió que también había otros colegas que entendían a la medicina como algo que iba mucho más allá de recetar medicamentos. “Fue un alivio total encontrar gente que estaba pensando del mismo modo que yo y que además estaba haciendo la misma profesión”, contó.

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Marisa explicó que la medicina familiar busca recuperar el vínculo entre médico y paciente, trabajar con las comunidades y promover políticas sanitarias que contemplaran el contexto social de cada persona. Incluso, contó que tuvo una dinámica particular de formación: “Las residencias de esa especialidad reservaban los miércoles para estudiar y reflexionar sobre la práctica profesional. Era casi como un pensamiento más filosófico de la medicina. Para mí fue un bálsamo total encontrar que eso existía”.

Sin embargo, ejercer esa especialidad en Buenos Aires seguía siendo complicado. Después de terminar la residencia, encontró cierto espacio en una unidad sanitaria móvil que recorría villas de la ciudad. Allí podía atender a personas y construir una relación que tuviera continuidad, pero sentía que aún no estaba del todo satisfecha.

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Junto a su marido, decidió dejar Buenos Aires y mudarse a Traslasierra, Córdoba. La pareja partió con sus hijos y pocas certezas sobre el futuro: “Nos fuimos llorando”, recordó sobre aquella decisión

Una mudanza que cambió la forma de ver su profesión

En medio de la residencia conoció a su actual marido, quien compartía sus inquietudes y el deseo de trabajar más cerca de las comunidades. Después de formar una familia y tener al primero de sus tres hijos, comenzaron a imaginar una vida diferente.

La oportunidad apareció a través de una casa de los padres de él en Traslasierra, Córdoba. Sin demasiadas certezas sobre lo que encontrarían, decidieron cargar el auto y probar suerte. “Nos fuimos con el auto lleno de cosas, diciendo: ‘Bueno, listo, nos vamos a vivir a Córdoba igual, veamos qué pasa’. Nos fuimos llorando”, recordó.

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La decisión no estuvo acompañada por la seguridad que suele transmitir una mudanza planificada. Dejaban atrás a sus amigos, familiares, trabajos y todo lo que conocían. No sabían dónde llevarían a sus hijos a la escuela ni cómo conseguirían ingresos.

La incertidumbre laboral duró poco. Apenas tres días después de llegar tuvieron sus primeras oportunidades de trabajo. Primero apareció una posibilidad en Merlo, San Luis, y luego un contacto con el dispensario del pueblo cordobés donde finalmente se instalaron.

En el dispensario de Traslasierra conoció a Paco, un enfermero de la zona que le enseñó sobre las propiedades y los usos tradicionales de las plantas medicinales

Del consultorio porteño al “parque de los doctores”

El desembarco en la medicina rural también implicó un choque cultural. Marisa llegó con su título universitario, sus años de formación y una idea bastante definida sobre cómo debía ejercerse la profesión. Pero pronto descubrió que había otros conocimientos que no aparecían en los libros de la facultad.

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Uno de sus primeros compañeros de aprendizaje fue “Paco”, un enfermero (ya jubilado) del dispensario de Traslasierra, nacido y criado en la zona, que conocía profundamente las plantas medicinales y sus usos. En ese mismo espacio también trabajaba una mujer sudafricana que realizaba terapia floral.

Para Marisa, encontrarse con esas experiencias fue revelador. Al mismo tiempo, tuvo que reconocer cuánto desconocía sobre los recursos naturales que tenía a su alrededor. “Según mi formación profesional, las plantas eran tóxicas. Cuando uno aprende de plantas, lo aprende en toxicología”, remarcó.

La Santa Lucía fue una de las primeras plantas que Marisa incorporó a sus conocimientos. Un enfermero le mostró cómo utilizarla cuando sufría irritación y enrojecimiento en los ojos por la sequedad del ambiente

La contradicción le resultaba llamativa: durante sus años de facultad había incorporado principalmente los riesgos de determinadas especies, pero en el pueblo empezó a conocer sus aplicaciones tradicionales. Hubo un enfermero que le recomendó la Santa Lucía, una partera que le aconsejó el uso de la verbena, un arbusto llamado la jarilla o el aguaribay, utilizado en la región para diversos padecimientos. “De repente dije: ‘Tengo todas las plantas que necesito en mi casa’. Es como si fuese el parque de los doctores”, recordó.

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El aprendizaje no se limitó a identificar especies. También implicó comprender que las enfermedades y los problemas cotidianos cambian según el lugar donde se vive. En el monte aparecen con frecuencia las espinas clavadas, las picaduras de arañas y alacranes y otras situaciones poco habituales en la ciudad.

Marisa sostiene que muchas consultas no requieren medicamentos, sino tiempo y escucha. “El 70 por ciento de las cosas por las cuales recibía pacientes no necesitaban más que mi escucha y mi palabra”, afirmó

Menos recetas y más escucha

El cambio más importante, sin embargo, no estuvo solamente en las plantas que comenzó a conocer, sino en la manera de entender su trabajo.

Marisa recordó que en Buenos Aires solía buscar a los visitadores médicos para conseguir medicamentos y contar con un pequeño stock en los consultorios donde atendía a personas de bajos recursos. Aunque su especialidad no tenía una relación especialmente estrecha con los laboratorios, esos recursos podían resultar útiles para sus pacientes.

Al instalarse en Córdoba, su experiencia cotidiana le mostró que muchas consultas no necesitaban una receta para encontrar una respuesta. “El 70 por ciento de las cosas por las cuales recibía pacientes no requerían más que mi escucha y mi palabra. No necesitaban que yo les diera algo”, sostuvo.

Desde su consultorio particular, instalado en un espacio de su casa de piedra, atiende a pacientes cuyas historias conoce desde hace años. Incluso acompaña a quienes fueron sus pacientes durante la infancia y ahora regresan para controlar sus embarazos

Eso no significó abandonar por completo la medicina convencional. Marisa se define como una médica que combina herramientas y que busca encontrar un equilibrio entre distintas formas de abordar la salud.

En ese camino se acercó también a profesionales de la homeopatía y la medicina antroposófica, una corriente vinculada con el pensamiento de Rudolf Steiner, el mismo filósofo que impulsó la pedagogía Waldorf.

Esta última propone una mirada integral de la persona y utiliza preparados elaborados a partir de sustancias naturales, entre ellas plantas y minerales. Marisa valora especialmente el cuidado de los procesos de producción y la intención con la que se elaboran esos productos.

De todos modos, su práctica no supone reemplazar automáticamente los tratamientos convencionales: “Sigo recetando medicamentos cuando los considero necesarios. Soy una médica que mezcla cosas. Estoy un poquito en el medio. Eso a mí me deja más tranquila”.

La doctora reconoce que, frente a patologías complejas o antecedentes graves (como un riesgo de ACV), los fármacos son indispensables y salvan vidas, al igual que los antibióticos cuando el cuadro clínico lo exige. El verdadero secreto radica en equilibrar las herramientas según las necesidades, el estilo de vida y el nivel de compromiso de cada paciente.

espués de 13 años en Traslasierra, Marisa encontró un equilibrio entre su profesión, la naturaleza y la vida familiar. Disfruta de las sierras, hace yoga y canta, aunque no descarta nuevos destinos: “No descarto movimientos a otros pueblos, ni a otros países”

Una comunidad que acompaña el uso de las terapias alternativas

El entorno en el que vive contribuyó a profundizar esa transformación. Traslasierra recibió en los últimos años a numerosas familias que llegaron desde las grandes ciudades en busca de otro ritmo de vida. Muchas de ellas tienen interés por la alimentación natural, las plantas medicinales y las prácticas complementarias.

Para Marisa, ese contexto hizo que pudiera desarrollar una forma de atención con la que se siente identificada. En su consultorio particular, instalado en un espacio de su casa de piedra, atiende a niños que conoce desde pequeños y cuyas historias familiares sigue durante años. Algunos de esos pacientes crecieron, formaron sus propias familias y ahora regresan para realizar controles de embarazo.

“Es muy loco porque esos niños después van creciendo y algunos van teniendo hijos. Entonces atiendo también a sus papás. Conozco un poquito la historia familiar real”, contó sobre esa continuidad, que es justamente uno de los aspectos que más buscaba cuando decidió estudiar Medicina Familiar.

Después de 13 años, Marisa no imagina regresar a Buenos Aires. En el pueblo encontró una forma de ejercer su profesión, pero también una vida que le permite hacer yoga, cantar, compartir tiempo con sus hijos y disfrutar de las sierras. Reconoció que, por el momento, se encuentra muy instalada junto a su familia en Traslasierra, pero dejó abierta la puerta a nuevos rumbos: “No descarto movimientos a otros pueblos, ni a otros países”.