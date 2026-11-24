Un estudio observacional con 67 adultos mayores analizó el impacto de las rutinas en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La organización cotidiana suele incluir horarios para dormir, comer, realizar actividades y mantener contactos sociales. El estudio examinó si la regularidad de esas acciones se relacionaba con indicadores de salud física y bienestar emocional en personas mayores.

Una rutina diaria estable se asoció con menos dolor físico y menos síntomas de depresión en un grupo de adultos mayores, incluso entre quienes tenían insomnio. El resultado surge de un estudio observacional y no permite concluir que fijar horarios reduzca por sí solo esos problemas de salud, pero plantea una pregunta de servicio sobre el peso de las actividades cotidianas en el bienestar durante la vejez.

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La investigación, publicada en el Journal of Behavioral Medicine, analizó a 67 adultos mayores, con una edad promedio de 68,3 años. Treinta y siete participantes tenían insomnio y 30 eran buenos durmientes. El trabajo fue realizado por Eunjin Lee Tracy, de la Universidad de Misuri, junto con investigadores de otras instituciones.

El interés del estudio es que no se limitó a la hora de acostarse ni al momento de levantarse. Los autores observaron el orden temporal de actividades como salir de la cama, el primer contacto social, el comienzo del trabajo u otra actividad principal, la cena y el momento de ir a dormir. El objetivo fue evaluar si la estabilidad de los horarios se vinculaba con dolor, síntomas depresivos e índice de masa corporal.

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El estudio midió la regularidad de cinco actividades durante una semana

La regularidad en las pautas diarias guarda relación con una menor presencia de síntomas depresivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis consideró la secuencia diaria de cada participante, sin fijar un horario universal para todos. La comparación se hizo con el patrón habitual individual y permitió observar la continuidad de las actividades a lo largo de la semana.

Los investigadores denominaron ritmos conductuales y sociales a la secuencia de actividades que organiza la jornada de una persona. El concepto describe la regularidad de acciones cotidianas y las señales horarias que pueden recibir los ritmos circadianos, el sistema interno que ordena ciclos de aproximadamente 24 horas.

Cada participante informó durante siete días el horario de cinco actividades. Una conducta se consideró regular cuando ocurría dentro de los 45 minutos de la hora habitual de esa persona. Este método permitió construir una medida de la previsibilidad del día completo, en lugar de concentrarse solo en el descanso nocturno.

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La muestra fue pequeña y los datos fueron autoinformados por los participantes. Por ese motivo, los resultados describen asociaciones dentro de ese grupo y no prueban que un cambio de horarios produzca una mejora de la salud. Tampoco permiten trasladar automáticamente las conclusiones a otras edades o poblaciones.

Los horarios más estables se asociaron con mejores indicadores de salud

Los horarios cotidianos estables se asocian con una reducción del dolor físico en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con insomnio presentaban más dolor y más síntomas depresivos que los buenos durmientes. Sin embargo, ambos grupos mostraron una regularidad similar en sus ritmos conductuales y sociales. Esa diferencia permite separar la presencia de dificultades para dormir de la organización cotidiana de los horarios.

En el conjunto de participantes, una mayor regularidad diaria se asoció con menor índice de masa corporal, menos dolor y menos síntomas depresivos. El diagnóstico de insomnio no modificó esa relación. Quienes mantenían horarios más previsibles tendían a informar mejores resultados en esos indicadores, tanto si dormían bien como si tenían dificultades persistentes para conciliar o sostener el sueño.

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La investigación no define una rutina única ni plantea que todas las personas deban seguir el mismo cronograma. La medida utilizada comparó cada actividad con el horario usual de cada participante. Por lo tanto, el hallazgo se refiere a la constancia individual y no a una hora específica para comer, socializar o acostarse.

Los autores plantean que la regularidad de las actividades podría ayudar a sincronizar los ritmos circadianos con la alternancia de luz y oscuridad. Ese mecanismo puede influir en procesos vinculados con el sueño y el estado de ánimo. Sin embargo, el estudio no midió de manera directa el reloj biológico ni comprobó que esa sea la explicación de los resultados.

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