El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, durante la cumbre entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en Manila (Filipinas) el martes 17 de noviembre de 2026 (REUTERS)

Guardar

Singapur trabaja con Estados Unidos para impedir que empresas utilicen su territorio como plataforma para reexportar chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China y otros países, mientras ambos gobiernos investigan posibles violaciones de los controles estadounidenses sobre tecnología avanzada, afirmó este martes el primer ministro singapurense, Lawrence Wong.

El jefe de Gobierno aseguró que Singapur no participa en la investigación estadounidense sobre Nvidia, pero que lleva adelante sus propias pesquisas para determinar si compañías cometieron infracciones a las leyes locales. Sus declaraciones tuvieron lugar durante una visita a Australia, donde se reunió con su homólogo Anthony Albanese.

PUBLICIDAD

“También estamos investigando a empresas que podrían estar utilizando y explotando la posición de Singapur para transbordar y desviar chips a través de nuestro territorio hacia otras partes del sudeste asiático o hacia otros países”, sostuvo Wong ante periodistas.

El mandatario confirmó que las autoridades singapurenses investigaron a Megaspeed, una compañía con sede en el país asiático, y a Alice Huang, una exdirectiva de la firma vinculada a un escándalo que involucra al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

“En el caso de Alice Huang, la detuvimos, la investigamos, pero finalmente la liberamos porque no existían fundamentos para continuar con el proceso penal. Estados Unidos entiende lo que hemos hecho”, afirmó Wong.

PUBLICIDAD

Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que Megaspeed habría facilitado el envío de chips de inteligencia artificial de Nvidia a China, en posible violación de las restricciones de exportación de Washington. El Gobierno estadounidense confirmó que investiga a la compañía por sus operaciones comerciales con esos componentes.

“Estados Unidos tiene un interés creciente en esta cuestión de los chips que pasan por Singapur y son transbordados o redirigidos hacia otros países”, señaló Wong.

“Estamos trabajando muy estrechamente con la administración estadounidense para facilitar el intercambio de información y establecer un mecanismo que permita a Estados Unidos llevar adelante sus propias medidas de aplicación de la ley”, agregó.

PUBLICIDAD

El primer ministro singapurense, Lawrence Wong (REUTERS)

Las declaraciones del primer ministro se produjeron un día después de que el Departamento de Comercio estadounidense incorporara a Megaspeed International y otras compañías vinculadas a una lista negra comercial que les impide adquirir chips avanzados y otras tecnologías estadounidenses sin una autorización del Gobierno.

La medida incluyó a siete empresas, entre ellas Swiftdata, una compañía con sede en Singapur que funciona como sociedad matriz de Megaspeed, y Speedmatrix, una filial de esta última con base en Malasia. También alcanzó a otras cuatro entidades vinculadas con operaciones en Singapur, Malasia y Tailandia.

El Departamento de Comercio justificó la decisión por considerar que esas compañías actuaron “en contra de los intereses de seguridad nacional o de política exterior de Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

La lista también incorporó a Apex Enterprise Solutions, una filial de la tecnológica china Alibaba con sede en Singapur. La empresa rechazó las acusaciones y cuestionó la decisión de Washington.

“Apex nunca desvió chips de computación avanzada sujetos a las restricciones de exportación estadounidenses. Utilizaremos todas las vías legales disponibles para proteger nuestros derechos y nuestra reputación”, afirmó un portavoz de Alibaba a la agencia AFP.

El caso adquirió mayor repercusión después de que trascendieran informaciones sobre una supuesta relación extramatrimonial entre Jensen Huang y Alice Huang, quien no tiene parentesco con el empresario y fue ejecutiva de Megaspeed. La compañía había comprado miles de millones de dólares en chips de Nvidia.

PUBLICIDAD

El caso adquirió mayor repercusión después de que trascendieran informaciones sobre una supuesta relación extramatrimonial entre Jensen Huang y Alice Huang (REUTERS)

El director ejecutivo, de 63 años, dejó temporalmente su cargo tras las primeras informaciones sobre el vínculo y regresó a la conducción de la empresa el lunes, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiera en que debía continuar al frente de una compañía central para el desarrollo de la inteligencia artificial.

(Con información de AFP)