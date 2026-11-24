Lucas trabaja y busca distintas alternativas para reunir el dinero

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Lucas Julián Vega estuvo más de una semana en coma, con tres fracturas por encima de la rodilla y una arteria cortada. Cuando despertó en el hospital Madariaga de Posadas, recibió una noticia que cambió su vida para siempre: los médicos le salvaron la vida pero no pudieron salvarle la pierna derecha. Tenía apenas 15 años y, de un momento a otro, lo que hasta entonces era su rutina diaria —correr, jugar al fútbol, andar en moto y trabajar— parecía desmoronarse para siempre.

Hasta aquel 1 de mayo de 2015, Lucas vivía la vida de un adolescente en una chacra de Colonia Yacutinga, en Gobernador Roca, Misiones, dentro de una familia productora de verduras y frutas. Era un chico inquieto, acostumbrado a caminar varios kilómetros hasta la escuela y a pasar los días practicando alguna disciplina deportiva. Tras el accidente tuvo que aprender a vivir de otra manera, pero nunca dejó de lado el espíritu independiente que lo destaca desde pequeño.

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Pasó un año y medio con muletas, terminó la secundaria, consiguió su primera prótesis y encontró nuevos caminos para trabajar y salir adelante. Hoy vive en Posadas, vende repuestos y accesorios para motos y mantiene intacta aquella pasión que lo acompaña desde chico. Pero tiene un nuevo objetivo: reunir diecisiete millones de pesos para comprar una prótesis que le permita volver a practicar deportes y mejore su calidad de vida. Para conseguirlo, armó desde cero una moto que ahora busca sortear entre quienes quieran ayudarlo.

Lucas Vega hace un llamado a la solidaridad: sortea una moto que él mismo armó para comprarse una prótesis valuada en diecisiete millones de pesos

El día que todo cambió

Lucas tenía una vida ligada al movimiento. En su familia, el trabajo en la chacra ocupaba buena parte de los días, pero también había tiempo para jugar, recorrer los terrenos y compartir la pasión por el fútbol. Hasta que un hecho cambió por completo su vida y la de sus seres queridos.

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“El accidente ocurrió un 1 de mayo, cuando tenía unos quince años”, cuenta sobre la noche en la que iba camino a la casa de sus patrones a compartir una comida por el Día del Trabajador. “Fue por un despiste con una moto, cerca de las ocho y media de la noche”, recuerda.

El lugar donde ocurrió el accidente y la distancia hasta el centro de Gobernador Roca complicaron la asistencia médica. “Hasta que la ambulancia y los bomberos llegaron desde el centro de Gobernador Roca hasta la colonia de Yacutinga pasó bastante tiempo. Yo estaba con tres fracturas sobre la rodilla y una de ellas me había cortado una arteria. Había perdido muchísima sangre”, cuenta.

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Pese a eso, al llegar la asistencia médica, la intervención del personal de emergencia y el traslado al hospital Madariaga de Posadas fueron decisivos. Los médicos consiguieron salvarle la vida, pero no pudieron evitar la amputación. Después de diez días en coma, Lucas despertó y tuvo que enfrentarse a una realidad que nunca imaginó.

“Saber que ya no iba a poder hacer más deporte, que no iba a poder jugar más al fútbol, ni a correr más, que no iba a poder llevar una vida normal fue algo muy impactante en mi”, recuerda. Ese impacto también alcanzó a toda su familia. En su casa, el fútbol y la actividad física formaban parte de la vida cotidiana, por eso la noticia fue especialmente dolorosa.

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Pero el impacto fue más allá de la casa. “En mi colonia no era habitual que alguien perdiera una extremidad, por eso la noticia resultó muy dolorosa. Somos una familia activa y muy futbolera, así que fue un golpe para todos. Con el tiempo, cuando salí del hospital, empecé a asimilar la situación y traté de retomar mi vida con la mayor normalidad posible”, dice al contar ese resurgir que tuvo en el peor momento.

A pesar del accidente que sufrió a los 15 años, nunca abandonó su vínculo con el deporte

Aprender a caminar y encontrar nuevos caminos

Después del accidente, conseguir su primera prótesis significó atravesar otra intervención quirúrgica y comenzar un proceso de rehabilitación que recuerda como uno de los momentos más difíciles de esa etapa.

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“Desde el momento que empecé con la gestión de la prótesis, tuve que empezar una rehabilitación. Luego, hacerme otra cirugía: volver a pasar por el quirófano fue bastante impactante para mí, y muy complicado porque esta vez entré estando consciente”, recuerda.

El hospital de Posadas le entregó su primera prótesis y comenzó entonces una etapa de adaptación que exigió constancia y paciencia.

“Tuve que viajar muchos días desde la colonia hasta Posadas, en colectivo. Venía casi todos los días, en muletas, traía la prótesis, hacía la rehabilitación, me la colocaba y la usaba por unos minutos al día. Allá en mi casa también me la ponía, trataba de caminar unos cuantos pasos y así poco a poco me fui adaptando”, cuenta.

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Al terminar la secundaria, Lucas se mudó a Jardín América y trabajó durante unos meses en un taller mecánico. Con la llegada de la pandemia regresó a Yacutinga y encontró en la barbería un nuevo oficio. Primero atendió en la galería de su casa y luego consiguió trabajo en San Ignacio. “Estuve cinco años trabajando de lunes a lunes, parado ahí, con todas las ganas de salir adelante, con todas las ganas de progresar. Así que siempre trabajé para tener lo mío”, resume.

Lucas Vega necesita reunir diecisiete millones de pesos para comprar una prótesis más avanzada y decidió sortear una Honda Wave que armó desde cero

Una moto para alcanzar un nuevo sueño

Actualmente, Lucas vive en Posadas y trabaja en la venta de repuestos y accesorios para motos. Aunque mantiene su actividad laboral, reunir el dinero para comprar una prótesis más avanzada resulta un desafío. “Por más que trabaje, se me hace muy complicado llegar a comprarme una prótesis que cuesta diecisiete millones”, reconoce.

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A través de las redes sociales, comparte su experiencia y busca transmitir un mensaje a otras personas que atraviesan situaciones similares.

“Quiero seguir demostrando que esto no es una dificultad, que no es algo que te tenga que echar para atrás, ni dejarte sentado en tu casa esperando que pasen los días nada más. Sé que hay mucha gente que, con esta condición con la que estoy yo, se queda triste. Por eso, como tengo la posibilidad de demostrar que se puede seguir, lo hago con el ejemplo”, afirma.

Con el objetivo de reunir el dinero, decidió poner sus conocimientos y su pasión por las motos al servicio de esta iniciativa. “La moto que armé al detalle la dejé muy linda para poder sortearla entre toda la gente que me colabore. Con una mejor prótesis voy a poder hacer más deportes, voy a seguir demostrándole a la gente que todo se puede”, finaliza.

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