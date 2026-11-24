Pía Shaw contuvo a sus compañeras de SQP frente a la conmoción que provocaron en el estudio las declaraciones de Guido Kaczka (Video: SQP, América TV)

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El estudio de SQP (América TV) quedó en silencio cuando el programa repasó las palabras que Guido Kaczka había compartido en la radio tras la muerte de su mamá, Susana. El relato del conductor conmovió profundamente a Ximena Capristo y Majo Martino quienes no lograron contener las lágrimas al escucharlo.

Fue Pía Shaw quien puso en palabras el clima que se había instalado en el estudio: “Con el dolor que tuvo no podemos no conmovernos. Y el momento y la forma en que lo transmitió. Yo no puedo dejar de abrazar también a Majo y a la Negra, que sin duda escuchándolo con estas palabras se conmueven”, expresó la conductora.

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La emoción de Capristo fue inmediata. La panelista tomó la palabra y conectó el relato con una pérdida que marcó su propia vida: la muerte de su madre, Rosa, fallecida en 2019. Con la voz entrecortada, recordó que al día siguiente del duelo tuvo que regresar al trabajo porque lo necesitaba económicamente. “A todo el mundo le pasa de perder un ser querido. En mi caso, yo también perdí a mi mamá en su momento y al otro día tuve que ir a trabajar porque lo necesitaba. Entonces lo entiendo todo, esto que él está diciendo. Son hermosas las palabras que dijo. La verdad es que no puedo dejar de pensar en todo ese vacío que uno trata de llenar con diferentes cosas, que no se compra ni con el oro del mundo”, expresó, visiblemente quebrada.

La historia de Capristo con su madre es una de las más dolorosas que la actriz y panelista ha contado en televisión. Fue su madre quien la crió sola, luego de que el padre de Ximena abandonara a la familia durante el embarazo. En los momentos más difíciles, Rosa llegó a vender pulseras en la plaza para comprar comida, e incluso hubo una época en que durmió en un coche prestado junto con sus perros, mientras Ximena se quedaba en casa de una amiga. Tras el fallecimiento de Rosa, Capristo se hizo un tatuaje en su honor y habló en reiteradas ocasiones con emoción sobre la enfermedad de su madre, especialmente en el período cercano al nacimiento de su hijo Félix.

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El tatuaje de Ximena Capristo en honor a su mamá, Rosa (Instagram)

Majo también se quebró durante el intercambio. Para la panelista, una de las frases del conductor la atravesó de manera particular: la que habla de la diferencia entre sostener una mano y dejar un alma libre. “Nadie quiere despedir a su mamá, nadie. Pero llega un momento en donde tenés que soltar”, dijo Martino entre sollozos, antes de agregar: “Y aferrar esa mano y decís: ‘Bueno, que vuele’”.

La pérdida de su propia madre también pesa sobre Martino con una intensidad que el tiempo no ha borrado. En agosto de 2021, la panelista habló al aire en LAM sobre la muerte de su mamá, ocurrida meses antes durante la pandemia de COVID-19 a causa de un cáncer de esófago. Martino había dejado de trabajar durante los últimos meses de vida de su madre para acompañarla en la internación. En noviembre de 2022, durante su paso por El hotel de los famosos, la recordó el día en que habría cumplido años y describió su despedida como el peor día de su vida.

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De regreso en el piso de SQP, Capristo profundizó sobre otra de las dimensiones que más le pesa de la pérdida: la de explicarles a sus hijos que su abuela ya no estará. “¿Cómo explicarle que su abuela no está, que no va a compartir el resto de su vida con ellos? Todo el mundo quiere tener una abuela. Y es muy difícil decirle a tu hijo que ya no está”, dijo.

La madre de Majo Martino murió en 2021 a causa de un cáncer de esófago durante las restricciones por la pandemia de COVID-19

Martino, por su parte, puso el foco en la impotencia que genera intentar hacer todo lo posible por salvar a alguien sin poder cambiar el desenlace. “Esas personalidades que somos capaces de hacer cualquier cosa para ayudar al otro, para salvarlo, pensando que podemos. Pero cuando es el momento que Dios quiere que esa persona ya se retire de este plano, es ese momento y uno no puede hacer nada”, reflexionó. Y cerró con la referencia que Kaczka había hecho a Lionel Messi y la muerte de su padre: “Ni siquiera Messi, con todas las posibilidades del mundo, pudo. Y eso te da como una especie de tranquilidad”.

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Kaczka había hablado el mismo lunes en No está todo dicho, el ciclo que conduce en La 100, luego de semanas de ausencias intermitentes para acompañar a su madre durante la enfermedad. “Todos estos días yo venía de manera intermitente porque estaba acompañando a mi mamá... la estaba acompañando con su enfermedad. Y falleció antes de ayer”, contó al aire.

Con la voz cargada de emoción, reconstruyó los momentos de espera en el Hospital Italiano: “Mientras esperaba lo que ya sabíamos, mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés, la vida te va pasando como flashes. Ves el trabajo de los médicos y los enfermeros, mientras pensás cómo puede ser así la vida, y no entendés”. Para cerrar su relato, el conductor eligió poner el foco en el legado de Susana y en la decisión de seguir adelante: “Ella me enseñó un montón de cosas y yo aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”.

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