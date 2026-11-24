Durante su recuperación, el músico difundió la versión de No me dejes caer interpretada por un artista callejero en el subte (Video: Instagram)

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Víctor Heredia sorprendió a sus seguidores con un mensaje en Instagram en el que confirmó que contrajo COVID-19 tras finalizar su show en el Teatro Ópera.

El cantautor, que el 7 de noviembre protagonizó en ese escenario porteño el espectáculo Desde Paso del Rey —un repaso autobiográfico de sus seis décadas de trayectoria—, explicó que el virus lo afectó inmediatamente después de bajar del escenario. “No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera”, escribió el músico de 79 años, en una publicación que rápidamente acumuló cientos de muestras de apoyo de sus seguidores.

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A pesar del malestar, Heredia no dejó de lado su vínculo con la música ni con su público. En la misma publicación compartió un video que le envió un amigo uruguayo: la grabación muestra a un músico callejero ciego interpretando “No me dejes caer” en el subte porteño, una imagen que lo conmovió profundamente. “Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito”, reflexionó el artista, que acompañó el mensaje con las dos versiones del tema: la del intérprete anónimo y la propia. Marisa Bonzón, su esposa, le escribió: “Te amo, no te dejamos caer”, y sus seguidores le desearon una pronta recuperación.

Víctor Heredia confirmó en sus redes sociales que contrajo COVID-19 al finalizar su concierto en el Teatro Ópera

La noticia llega en un momento de intensa actividad para el cantautor. Luego de un período de alejamiento de los escenarios por cuestiones de salud, Heredia había retomado su agenda de presentaciones con fuerza a lo largo de octubre y noviembre de 2026, con funciones en Córdoba, Rosario, Montevideo y finalmente Buenos Aires. El show del 7 de noviembre en el Teatro Ópera representaba un hito especial en ese regreso: una velada con la que celebró 60 años de carrera y recorrió su historia desde sus orígenes en Paso del Rey, el partido bonaerense donde creció.

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No es la primera vez que Heredia enfrenta una complicación de salud de manera pública. En abril de 2024, el músico fue internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro con un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca. El episodio comenzó cuando sintió dolores en el pecho y se acercó al sanatorio, donde quedó inicialmente en observación por una arritmia. Tras una semana de internación, pudo dejar la UTI y continuar su recuperación en una habitación común, con una mejoría que sus allegados describieron como satisfactoria. Aquel episodio, sin embargo, marcó un antes y un después en su ritmo de trabajo.

Heredia superó una internación en terapia intensiva en abril de 2024 debido a una arritmia y un cuadro de insuficiencia cardíaca (Crédito: Prensa Cris Zurutuza)

En paralelo a las novedades sobre su salud, en las últimas semanas Heredia también había dado mucho que hablar en el plano artístico e intelectual. En diálogo con Carlos Polimeni en el programa La Tarde con Carlos Polimeni (AM 530, Somos Radio), el músico reflexionó sobre la vigencia de su obra y el vínculo que sus canciones tejieron con distintas generaciones de oyentes. “Yo siempre digo que uno tiene que reverenciar esos puentes que se tejieron desde el propio espíritu hacia el inconsciente colectivo”, señaló, en referencia tanto a su propio recorrido como al de figuras como Charly García. Para Heredia, cada canción es un proceso colectivo: “Cada una de esas canciones no las terminé yo, las terminó la gente que las incorporó a sus necesidades, miedos, esperanzas y alegrías”, sostuvo.

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El cantautor también se detuvo en una reflexión de fondo sobre la identidad cultural argentina. “Vivimos mirando hacia afuera porque nos enseñaron a tener vergüenza de lo nuestro”, afirmó, y planteó que el próximo gobierno debería incorporar en la educación el respeto por los ancestros originarios como parte de la formación del ser nacional. “Qué distintos podríamos haber sido los argentinos si, en lugar de denigrar ese respeto, hubiera sido al revés”, agregó el músico, cuya obra siempre estuvo atravesada por las memorias colectivas y el compromiso político y social.

“No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera”, escribió el músico de 79 años

A pesar del COVID, el horizonte de Heredia sigue cargado de proyectos. En enero de 2027 tiene previsto celebrar en el escenario mayor del Festival de Cosquín los 60 años de aquella primera incursión en ese mítico escenario folklórico, una actuación que promete ser uno de los grandes eventos del verano cultural argentino. Por lo pronto, sus seguidores esperan con ansias que el músico se recupere pronto y retome la actividad que, como él mismo escribió, es también la forma en que la vida le habla.

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