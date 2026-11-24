La hipervigilancia constante y el temor a perder información alimentan un circuito ininterrumpido de alerta ante posibles amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tradicionalmente, el estado de agotamiento extremo era algo relacionado con el fin de año y el final de ciclo. A ese estado de cansancio, de agotamiento relacionado con las actividades, en muchos casos daba lugar a que se hablara de “burnout”.

Más recientemente, vimos cómo ese estado de “burnout” y de cansancio se asociaba con un estado emocional, el enojo y la ira, y crea un cóctel explosivo que hoy vemos en las calles y en la violencia urbana de manera creciente.

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Desde hace un tiempo, sin embargo, vemos y recibimos en la consulta algo que muestra un cambio estructural: parecemos vivir un estado de agotamiento todo el año, un fin de año crónico. Este fenómeno ya no responde simplemente a un exceso de trabajo, sino a lo que podemos definir como una astenia social, la cual aparece exacerbada en momentos de incertidumbre y de crisis social intensa.

Es decir, estamos crónicamente cansados producto de una hipervigilancia constante que drena nuestra energía cognitiva, emocional y física. No es solo la relación con el empleo, quemado por el trabajo, el fenómeno inicial del burnout, sino un cuadro más relacionado con un síndrome del quemado social.

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La activación permanente del sistema simpático eleva los niveles de cortisol y desata una carga alostática que desgasta el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivimos con la mente captada, capturada. En ese estado participan temas sociales generales, como la conmoción y el caos que hemos visto últimamente en Europa, que generan un ruido cognitivo incesante que le impide al cerebro establecer y sostener un rumbo.

Al igual que una embarcación que lo ha perdido, entre otras por pérdida de las coordenadas, estamos constantemente haciendo maniobras de corrección de ese rumbo. No podemos establecer un estado de crucero.

Al mismo tiempo, este estado de alerta impulsa el FOMO, el miedo a perderse algo, ya que estamos escaneando y buscando la noticia o el dato que pueda indicar dónde está el peligro. Eso genera un circuito de retroalimentación, porque la nueva noticia provoca la sensación de un peligro inminente o creciente.

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Esa combinación entre hiperconexión y crisis real nos mantiene en un estado de alerta que saca al “burnout” del ámbito puramente laboral y lo instala en la estructura misma de nuestra vida diaria.

Para comprender esto que nos pasa, tenemos que ver aspectos de la neurobiología, es decir, qué le pasa al sistema nervioso cuando vivimos en un estado de alerta constante.

La pérdida de flexibilidad cognitiva disminuye la tolerancia a la frustración e impulsa respuestas hostiles y polarizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés crónico genera un daño anatómico real, un verdadero cerebro desgastado, agotado energéticamente; quizás por eso haya tenido tanto impacto la palabra “quemado”.

La amenaza continua mantiene el sistema autónomo simpático activado, preparándonos para la respuesta rápida que dispara el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, inundando el sistema, entre otras sustancias, de cortisol y noradrenalina. A esta carga que recibe nuestro organismo se la denomina carga alostática, que es el desgaste biológico que sufre el cuerpo por vivir a la defensiva, en alerta constante.

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Es como un motor que, de tanto estar en aceleración, ahora debe ser mantenido a altas revoluciones para que no se apague. Finalmente, deja de ser útil y termina fundiendo el sistema. Pero la metáfora se agota inmediatamente, ya que un motor o sus piezas son reemplazables; nuestro organismo y la estructura misma del cerebro, no.

Entre esos cambios tenemos la hipertrofia de un área de detección de amenazas y miedo que es la amígdala, y también la atrofia de las dendritas de la corteza prefrontal, el área responsable de la empatía, el análisis racional y, fundamentalmente, la flexibilidad cognitiva.

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Esta pérdida de la flexibilidad cognitiva es un síntoma central de nuestra época. Cuando nuestra mente ha preconfigurado un escenario de lucha por la supervivencia, recorta la energía destinada a las funciones superiores. La flexibilidad cognitiva requiere un enorme gasto metabólico; ya que exige que el cerebro evalúe diferentes escenarios y matices, y adapte sus respuestas.

El estrés crónico induce la hipertrofia de la amígdala cerebral y atrofia conexiones clave dentro de la corteza prefrontal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estado de rigidez cognitiva nos volvemos incapaces de tolerar la frustración, reaccionamos con hostilidad ante estímulos mínimos y nos polarizamos. Esa polarización, frecuentemente irreductible, es fácil de ver en diversos ámbitos hoy en día.

La irascibilidad es esa pérdida de elasticidad para procesar la complejidad del mundo y para procesar sin sentirse en peligro un dato, una opinión, etc., que nos cuestiona.

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Al igual que un cuerpo rígido tiene más probabilidades de caerse, cosa que vemos frecuentemente en la tercera edad, esta rigidez mental es un estado de envejecimiento funcional que también nos hace perder el equilibrio.

En la enfermedad de Parkinson tenemos un síntoma que es la marcha festinante, en la cual, en la búsqueda desesperada por no caerse y recuperar el equilibrio, la marcha del paciente se va progresivamente acelerando.

El estrés crónico genera un daño anatómico real, un verdadero cerebro desgastado, agotado energéticamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos de desgaste, burnout, podríamos trazar una suerte de paralelo en el área cognitiva. A su vez, a la pérdida de elasticidad y flexibilidad se le suma una pérdida de la atención, y todo esto nos lleva al famoso multitasking.

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La hiperconexión digital permanente nos empuja a procesar múltiples estímulos a la vez, fragmentando nuestra capacidad de concentración. Lejos de ser una habilidad, el multitasking es una agresión directa a la red neuronal por defecto, impidiendo que la mente divague, integre información y repare sus tejidos.

Desde otra mirada, este agotamiento neurológico esconde una fractura existencial. Hace mucho Carl Jung advertía respecto a la alienación del hombre moderno, o Albert Camus frente al absurdo: cuando perdemos las narrativas que nos anclan y nos aseguran, quedamos a merced del caos externo.

No estamos solamente cansados; estamos desorientados. La hipervigilancia y la cascada de eventos atencionales, emocionales y de todo tipo, son parte del intento desesperado por encontrar control en un entorno inabarcable.

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La superación del síndrome del quemado social demanda la asimilación de la incertidumbre en reemplazo de la reacción compulsiva al entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paradigma del burnout de fin de año tenía soluciones en gran parte relacionadas con el descanso y el ámbito laboral; sin embargo, este estado de desgaste social y existencial requiere un abordaje distinto. Ya no se trata de esperar las vacaciones, sino de modificar la modalidad con la que habitamos la realidad.

Es vital evitar entrar en el modo supervivencia. Por ello, más que buscar soluciones defensivas a cada evento que pueda ocurrir, debemos adoptar un modelo de existencia que asuma la incertidumbre como la nueva norma.

Recuperar el eje no es prevenir el caos externo, sino dejar de reaccionar compulsivamente ante él. En algún punto, entender la aceptación y la adaptación como parte inherente del camino.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster es médico psiquiatra, neurólogo y médico legista. Estudia la conducta desde una perspectiva biológica, psicológica y social.