Una investigación de la Universidad Estatal Paulista midió la respuesta fisiológica de 12 corredores recreativos y halló que los efectos del ejercicio intenso a 38,8 ℃ persisten hasta 72 horas después del esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entrenar a temperaturas altas no es lo mismo que en condiciones normales: el calor obliga al corazón, los músculos y el sistema nervioso a trabajar más con el mismo ritmo, acorta el tiempo que el cuerpo puede sostener el esfuerzo y deja efectos fisiológicos que se prolongan durante días. Eso es lo que midió la ciencia por primera vez en corredores recreativos.

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal Paulista (UNESP) de Brasil publicó los resultados en el European Journal of Applied Physiology. El estudio comparó la respuesta de 12 personas activas que corrieron hasta el agotamiento a la misma intensidad en dos ambientes distintos: 22,4 ℃ y 38,8 ℃. Bajo el calor, el tiempo de carrera cayó un 53%: de 42,3 minutos en promedio a apenas 17,8 minutos.

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A igual ritmo, el calor obliga al cuerpo a esforzarse mucho más

Una investigación de la Universidad Estatal Paulista de Brasil señala las alteraciones cardíacas y musculares que sufren los corredores al entrenar bajo temperaturas elevadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes corrieron en cinta a la velocidad correspondiente a su punto de compensación respiratoria, un umbral de ejercicio intenso determinado individualmente en pruebas previas. Las dos sesiones se realizaron con una semana de diferencia y en orden aleatorio, para aislar el efecto de la temperatura frente a una misma carga de trabajo.

Desde los primeros minutos en el ambiente caluroso, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, la ventilación y la percepción de esfuerzo fueron mayores que en la prueba templada. El mismo ritmo de carrera exigió una respuesta fisiológica más alta.

Esa sobrecarga explica el abandono anticipado. Los investigadores señalaron que las señales de alerta que llegan desde el corazón, los músculos y el sistema respiratorio, sumadas a una mayor sensación de fatiga, llevan al cuerpo a interrumpir el esfuerzo antes como mecanismo de protección frente al estrés térmico.

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Los efectos no desaparecen al terminar la sesión y persisten hasta 72 horas

El equipo brasileño de la UNESP comparó dos sesiones de carrera a distintas temperaturas y encontró que el ambiente caluroso acortó el tiempo de ejercicio un 53% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo midió la función neuromuscular, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y marcadores sanguíneos antes del esfuerzo, durante la primera hora de recuperación y a las 24, 48 y 72 horas posteriores.

La fuerza máxima voluntaria de los extensores de rodilla y otros indicadores neuromusculares volvieron a los valores normales a las 24 horas en las dos condiciones. Sin embargo, al analizar el período completo de tres días, el calor dejó una caída más marcada en la fuerza muscular ante estímulos de baja frecuencia.

Esa reducción fue de 9,24% en la condición calurosa frente a 0,54% en la templada. Este indicador se asocia con cambios en el funcionamiento contráctil del músculo y puede exigir un mayor esfuerzo del sistema nervioso para sostener tareas posteriores, incluso cuando la fuerza máxima ya parece recuperada.

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También se detectó una caída más pronunciada de la actividad vagal cardíaca, un componente del sistema nervioso autónomo que regula el ritmo del corazón. La potencia de alta frecuencia de la variabilidad cardíaca disminuyó 22,11% con calor, frente a 16,75% en el ambiente templado, durante las 72 horas de seguimiento.

Menos marcadores de daño muscular no significa que el cuerpo esté mejor

La investigación detectó que correr a alta temperatura generó una caída más pronunciada en la actividad vagal cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio midió además creatina quinasa y lactato deshidrogenasa en plasma, dos sustancias utilizadas como indicadores indirectos de microtrauma muscular. La creatina quinasa aumentó tras ambas pruebas, pero a las 24 horas fue menor en la carrera realizada con calor.

El resultado no indica que las altas temperaturas protejan al músculo. Los autores vincularon esa diferencia con la menor duración del ejercicio: quienes corrieron con calor se ejercitaron menos de la mitad del tiempo. La correlación entre la reducción de la duración y el menor aumento de creatina quinasa fue muy alta, de 0,75.

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Una sesión más corta puede mostrar menos marcadores de microtrauma y, al mismo tiempo, dejar una carga mayor sobre la función muscular y autonómica. Por eso, evaluar el daño solo por laboratorio, sin considerar el tiempo y la distancia recorrida, puede llevar a conclusiones erróneas.

Para el corredor amateur, los datos apuntan en una dirección concreta: cuando la temperatura sube, el ritmo habitual de entrenamiento deja de ser una referencia válida. El cuerpo trabaja más con el mismo esfuerzo, se agota antes y tarda más en recuperarse. Ajustar la sesión y espaciar los trabajos intensos posteriores no es una opción, es una necesidad fisiológica que la ciencia ahora respalda.

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