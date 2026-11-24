Un estudio científico determinó que el fenómeno de El Niño permite anticipar el riesgo de dengue en la Argentina con cinco meses de ventaja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El dengue puede empezar a dar señales mucho antes de que las guardias reciban a los primeros pacientes con fiebre. Algunas de esas alertas no están en un consultorio ni en un patio con recipientes llenos de agua: aparecen en las variaciones de presión atmosférica y temperatura del océano Pacífico. Un estudio realizado con datos de todo el país plantea que El Niño puede aportar hasta cinco meses de anticipación para prepararse ante un mayor riesgo de dengue en la Argentina.

La investigación, publicada en la revista científica Frontiers in Public Health, analizó la evolución de los casos entre 2018 y 2024, junto con datos mensuales de temperatura, humedad, lluvias y el comportamiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, conocido por la sigla ENSO. Los resultados muestran que esa gran oscilación climática puede asociarse con los brotes aun después de contemplar las condiciones meteorológicas locales.

PUBLICIDAD

La Argentina atravesó su mayor epidemia de dengue en la temporada 2023-2024 con más de 531.000 casos y 419 muertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo novedoso es que no solo confirma que las variables climáticas locales influyen sobre los brotes de dengue, sino que muestra que el efecto de la temperatura y la humedad depende de la fase del ENSO”, explicó a Infobae Santiago Pérez Lloret, investigador del Conicet, director del Observatorio de Salud Pública, Calidad de Vida y Medioambiente de la Universidad Católica Argentina y autor del trabajo.

La investigación fue elaborada por un equipo interdisciplinario que incluyó a Manuela Bulló, en salud pública; Gabriela Lakkis, en ciencias atmosféricas; y Alejandro Enet, en ciencia de datos.

El estudio encontró una ventana de hasta cinco meses para anticipar el riesgo

El Índice de Oscilación del Sur permite seguir las fases de El Niño y La Niña; el estudio halló que sus variaciones pueden aportar señales de riesgo de dengue con hasta cinco meses de anticipación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir la evolución del fenómeno, los investigadores utilizaron el Índice de Oscilación del Sur, o SOI por su denominación en inglés. Es un indicador que refleja las diferencias de presión atmosférica entre Tahití y Darwin, en Australia, y permite seguir las fases de El Niño, La Niña o la neutralidad climática.

PUBLICIDAD

El análisis detectó que, en promedio, las variaciones vinculadas con El Niño mostraron su mejor capacidad para asociarse con el riesgo de dengue con un desfase de cinco meses. La temperatura y la humedad, a su vez, tuvieron una relación más cercana en el tiempo: el modelo identificó un desfase de dos meses para ambas variables.

La señal climática no permite afirmar que habrá una epidemia, pero puede ofrecer meses de ventaja para organizar medidas preventivas. Esa diferencia de tiempo es relevante para las áreas de salud: permite planificar operativos de descacharrado, reforzar la vigilancia del mosquito, asegurar insumos de laboratorio y capacitar a los equipos que recibirán las consultas.

PUBLICIDAD

“El mismo valor de temperatura o humedad no implica el mismo riesgo en todos los contextos climáticos”, señaló Pérez Lloret. Esa precisión es central porque evita una lectura lineal: no alcanza con mirar un termómetro o una semana de lluvias para estimar el escenario del dengue.

Entre 20 y 30 grados, la temperatura se asoció con más riesgo durante El Niño

Las temperaturas superiores a los 30 grados perjudican la supervivencia del mosquito Aedes aegypti y reducen el riesgo estimado en el modelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio examinó datos de 525 departamentos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los investigadores tomaron información de casos probables y confirmados, ajustaron las cifras según la población de cada lugar y las combinaron con registros climáticos obtenidos de la NASA.

Durante las fases de El Niño y de neutralidad, el riesgo aumentó cuando la temperatura media mensual se ubicó aproximadamente entre 20 y 30 ℃ (68 y 86 ℉). El punto más alto se observó cerca de los 25 ℃ (77 ℉).

PUBLICIDAD

En la fase de El Niño, una temperatura media mensual de 25 ℃ se vinculó con un riesgo relativo estimado de 2,92, aunque ese dato no debe leerse como una predicción individual ni como una garantía de que los casos se triplicarán en cada lugar. Expresa una asociación observada en un modelo poblacional, construido a partir de los datos disponibles entre 2018 y 2024.

La relación tampoco fue indefinida. Por encima de los 30 ℃, el riesgo estimado descendió en el modelo. El dato coincide con una característica conocida de la biología del mosquito: el calor acelera procesos como su desarrollo y la multiplicación del virus, pero las temperaturas muy altas también pueden perjudicar su supervivencia.

PUBLICIDAD

El mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue, requiere agua acumulada para completar su ciclo. Las temperaturas favorables pueden acortar el tiempo desde el huevo hasta el insecto adulto. Si además hay personas infectadas que introducen el virus en una zona con presencia del vector, la transmisión local puede comenzar.

La humedad tomó mayor relevancia durante La Niña

La humedad relativa por encima del 50 por ciento cobró relevancia y elevó el riesgo de transmisión durante la fase climática de La Niña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase opuesta, La Niña, mostró otra combinación. En ese contexto, la humedad relativa por encima del 50 % se asoció con un mayor riesgo de dengue. Pérez Lloret explicó que, en amplias zonas de la Argentina, La Niña suele relacionarse con condiciones más secas, aunque esos efectos no son iguales en todas las provincias ni en todas las estaciones del año.

PUBLICIDAD

“En estas regiones la baja humedad puede actuar como factor limitante para el desarrollo del mosquito”, indicó. Por eso, cuando la humedad ambiental sube, el insecto puede encontrar condiciones más propicias para proliferar.

El modelo detectó que, con una humedad relativa mensual de 70 % durante La Niña, el riesgo de dengue aumentaba. En cambio, durante El Niño y en las fases neutrales, la humedad no tuvo un peso tan marcado como la temperatura. La explicación propuesta por los investigadores es que, en esos contextos, ya están presentes otras condiciones favorables para el vector.

El trabajo no encontró una asociación clara e independiente entre las lluvias y el riesgo de dengue a escala nacional. Eso no implica que las precipitaciones carezcan de importancia en barrios y ciudades. Después de una tormenta, neumáticos, baldes, canaletas, rejillas, macetas y otros recipientes pueden juntar agua y convertirse en criaderos. Pero el efecto de las lluvias puede variar mucho según el lugar, el almacenamiento doméstico de agua, el saneamiento, la limpieza de patios y las acciones de control.

PUBLICIDAD

El Niño actual requiere vigilancia, no pronósticos infalibles

El análisis no halló una asociación directa e independiente entre el registro de lluvias y el incremento de casos a escala nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia adquiere actualidad por la intensidad del fenómeno en curso. El 12 de noviembre, el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos informó que El Niño continuaba fortaleciéndose y que había más de 79 % de probabilidad de que se mantuviera entre fuerte y muy fuerte hasta el período enero-marzo de 2027.

La Organización Meteorológica Mundial también señaló que El Niño se consolidó y se intensificaba con rapidez, con altas probabilidades de persistir hasta febrero de 2027. Al mismo tiempo, advirtió que un fenómeno de gran intensidad no produce consecuencias idénticas en todos los países ni garantiza que se manifiesten los efectos climáticos típicos en cada región.

PUBLICIDAD

Para Pérez Lloret, una temporada con un El Niño fuerte o muy fuerte “puede configurar un escenario climático favorable para el aumento del riesgo de dengue, especialmente a medida que se incrementa la temperatura media mensual”. Pero remarcó que ese escenario no define por sí mismo el desenlace epidemiológico.

Ese límite coincide con una advertencia que hizo en una nota anterior de Infobae Florencia Cahn, médica infectóloga y expresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología: “Una combinación de factores de riesgo no significa que un brote sea inevitable”. La especialista señaló que, aunque el clima no puede modificarse, la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica, el control del mosquito, la comunicación preventiva y la vacunación cuando corresponde pueden reducir la transmisión.

La circulación de serotipos virales, la movilidad de las personas, la población susceptible, la presencia del mosquito, la cobertura de vacunación y la rapidez de las autoridades para controlar criaderos también pueden modificar el curso de una temporada. La Argentina atravesó su mayor epidemia durante 2023-2024, con más de 531.000 casos y 419 muertes.

Las alertas podrían orientar descacharrado, vigilancia y preparación de hospitales

Las alertas climáticas tempranas permiten a las autoridades sanitarias planificar operativos de descacharrado y reforzar la atención en hospitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de incorporar indicadores climáticos a la vigilancia no es reemplazar el seguimiento epidemiológico habitual. La propuesta es sumar una capa de información que permita anticipar dónde y cuándo convendría concentrar esfuerzos.

“Los brotes de dengue en nuestro país y en otras regiones son extremadamente variables, lo que ha dificultado el desarrollo de sistemas de vigilancia que puedan predecir su ocurrencia y magnitud”, sostuvo Pérez Lloret. A partir de los resultados, el investigador consideró que los sistemas deberían prestar atención al SOI, a la temperatura media mensual y a la humedad relativa.

Las áreas nacionales y provinciales de Salud, los municipios y los programas de vigilancia epidemiológica y entomológica son los actores que podrían usar esas señales. Con una alerta temprana, las autoridades podrían intensificar el descacharrado, ampliar el uso de ovitrampas para detectar huevos de mosquitos, realizar relevamientos domiciliarios y focalizar el control vectorial en las zonas de mayor riesgo.

También podrían reforzar la comunicación con la comunidad, preparar guardias y centros de salud ante un aumento de consultas, y mejorar la disponibilidad de pruebas diagnósticas e insumos de laboratorio. El estudio sugiere, además, priorizar departamentos con antecedentes de mayor vulnerabilidad o donde persiste un riesgo más alto después de contemplar las variables climáticas y demográficas.

El Observatorio de Salud Pública, Calidad de Vida y Medioambiente de la Universidad Católica Argentina trabaja en una herramienta de inteligencia artificial para estimar la cantidad de casos de dengue con varias semanas de anticipación. Según Pérez Lloret, el sistema aún se encuentra en etapa de desarrollo y validación.

La utilidad final de esas herramientas dependerá de cómo se interpreten. “El error más peligroso sería usar estos modelos como si fueran deterministas o causales”, advirtió el investigador. El trabajo identifica asociaciones y puede aportar capacidad predictiva, pero no demuestra que El Niño cause por sí solo un brote ni permite calcular con certeza cuántos casos habrá.

La señal que llega desde el Pacífico, entonces, no reemplaza las medidas de prevención. Puede servir para ponerlas en marcha antes: revisar patios y terrazas, eliminar recipientes con agua, cepillar superficies donde pueden quedar huevos, tapar los depósitos indispensables y consultar de manera temprana ante síntomas compatibles con dengue.