La proximidad a la costa marítima se asocia con una mayor esperanza de vida en Estados Unidos.

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La proximidad al mar se asoció con una mayor esperanza de vida en Estados Unidos, mientras que residir cerca de grandes masas de agua interiores mostró el patrón opuesto en áreas urbanas. El contraste se relaciona con condiciones ambientales y socioeconómicas: las zonas costeras registran temperaturas más moderadas, mejor calidad del aire, menor exposición a sequías y mayores ingresos medios.

El análisis incluyó 66.263 distritos censales de Estados Unidos y cruzó estimaciones de esperanza de vida al nacer con datos geográficos, ambientales y demográficos. La investigación, publicada en Environmental Research, examinó información correspondiente al período 2010-2015.

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Las personas que vivían a 50 km o menos de la costa tendían a tener una esperanza de vida más alta que quienes residían más lejos. En cambio, la cercanía a ríos, lagos u otros cuerpos de agua interiores de al menos 20 km² se vinculó con una menor longevidad.

La investigación de la revista Environmental Research analizó datos de más de 66.000 distritos censales entre 2010 y 2015. REUTERS/Mike Blake

“Pensamos que era posible que cualquier tipo de ‘espacio azul’ ofreciera algunos efectos beneficiosos, y nos sorprendió encontrar una diferencia tan significativa y clara entre los que viven cerca de las aguas costeras y los que viven cerca de las aguas interiores”, afirmó Jianyong Wu, profesor asistente de Ciencias de la Salud Ambiental de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de Ohio.

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Temperaturas, contaminación e ingresos entre las diferencias costeras

La menor exposición al calor extremo fue el factor que más distinguió a los distritos cercanos a la costa de aquellos próximos a aguas interiores. Los distritos próximos a cuerpos de agua interiores registraron un promedio de 21 días calurosos al año, con temperaturas máximas de al menos 35 °C, frente a 2,2 días en las zonas costeras.

Las temperaturas máximas también fueron superiores en los entornos próximos a cuerpos de agua interiores: 37,7 °C frente a 34,3 °C. La concentración anual de partículas finas PM2,5 procedentes del humo alcanzó 0,78 microgramos por metro cúbico en esas áreas, contra 0,52 en las costeras.

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Las personas que residen a menos de 50 kilómetros del océano registran una longevidad superior frente a quienes viven cerca de aguas interiores. REUTERS/Mike Blake

El equipo identificó otros elementos que podrían explicar la diferencia: mejor calidad del aire, más opciones recreativas, transporte más accesible, menor vulnerabilidad a la sequía y mayores ingresos en los vecindarios próximos al océano o al golfo. Los distritos costeros tuvieron un ingreso medio por hogar de USD 91.075, mientras que en los cercanos a aguas interiores fue de USD 67.774.

La investigadora posdoctoral Yanni Cao, coautora del trabajo, señaló que la contaminación, la pobreza, la falta de espacios seguros para la actividad física y un mayor riesgo de inundaciones podrían estar detrás de la menor esperanza de vida asociada con los entornos interiores.

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Una diferencia entre ciudades y áreas rurales

La relación con los cuerpos de agua interiores cambió según el tipo de territorio. En los 46.971 distritos urbanos analizados, la proximidad a lagos, ríos o masas de agua de gran tamaño se asoció negativamente con la esperanza de vida.

En las zonas rurales, que reunieron 12.270 distritos censales, la cercanía a esos mismos cuerpos de agua presentó una asociación positiva. La proximidad costera, en cambio, mantuvo una relación favorable con la longevidad tanto en ámbitos urbanos como rurales.

Los autores del estudio aclaran que los resultados corresponden a asociaciones territoriales y no establecen una relación de causalidad individual. (AP Photo/Daniel Kozin)

El estudio consideró variables como ingresos, densidad poblacional, edad, altitud, composición demográfica, cobertura del suelo, clima y contaminación atmosférica. Sus autores advirtieron que los datos son ecológicos y transversales, por lo que muestran asociaciones a escala territorial y no permiten establecer una relación causal individual.

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Tampoco incluyeron factores como tabaquismo, alimentación, actividad física, acceso a servicios de salud, calidad del agua o el uso recreativo efectivo de las zonas acuáticas.