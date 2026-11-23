El líder del régimen norcoreano Kim Jong-un afirmó que buscará ampliar sus relaciones exteriores sin renunciar a su soberanía (REUTERS)

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El dictador Kim Jong-un afirmó que Corea del Norte buscará ampliar sus relaciones exteriores sin renunciar a la defensa de su soberanía y seguridad, durante una ceremonia en Pyongyang para recibir las credenciales de nuevos embajadores, entre ellos el representante de Rusia. La declaración se produjo días después de que el líder norcoreano rechazara, en los hechos, los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de concretar un encuentro durante su visita a China.

El acto representó una inusual aparición de Kim en una ceremonia diplomática de este tipo, ya que, de acuerdo con el protocolo habitual, la recepción de las credenciales de los embajadores suele quedar a cargo de un funcionario de alto rango y no del propio líder norcoreano.

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Según informó la agencia estatal KCNA, Kim sostuvo que el objetivo diplomático de Pyongyang es “ampliar y desarrollar las relaciones exteriores bajo los ideales de independencia, paz y amistad, sobre el principio de defender la soberanía nacional y la seguridad”.

Durante su discurso, el mandatario también se refirió al escenario internacional y advirtió sobre las tensiones políticas y económicas. “El mundo es ahora testigo de una crisis de seguridad inestable y de un caos político y económico en todo el planeta”, afirmó, sin ofrecer más detalles.

“La situación internacional actual está provocando un cambio significativo en nuestra comprensión de la soberanía y la seguridad nacionales”, agregó.

En otro tramo de su intervención, Kim defendió la posición de su país frente al escenario global: “La RPDC no persigue la supremacía ni la expansión”, expresó, en referencia a las siglas del nombre oficial de Corea del Norte.

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El acto representó una inusual aparición de Kim en una ceremonia diplomática de este tipo, ya que, de acuerdo con el protocolo habitual, la recepción de las credenciales de los embajadores suele quedar a cargo de un funcionario de alto rango y no del propio líder norcoreano (REUTERS)

Las imágenes difundidas por KCNA mostraron al líder norcoreano, vestido con traje formal y corbata, durante la recepción de las credenciales. A su lado estuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui. También se publicaron fotografías de Kim durante su discurso y en encuentros individuales con cada uno de los diplomáticos.

La ceremonia tuvo lugar después de los intentos fallidos de Trump por organizar una reunión con Kim durante su visita a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de la semana pasada.

El presidente estadounidense abandonó la región el jueves tras una cumbre con sus pares de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, sin concretar el encuentro con el líder norcoreano, pese a que había sugerido la posibilidad de reunirse con él.

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El profesor Lim Eul-chul, del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam, consideró que la presencia de Kim en la ceremonia diplomática, mientras desatendía los acercamientos de Washington, representa un cambio en la estrategia exterior norcoreana.

“Al recibir a los embajadores mientras permanece impasible ante las propuestas diplomáticas de Trump, Corea del Norte señaló un giro hacia lo que podría describirse como una “diplomacia basada en la soberanía multipolar”, explicó en declaraciones a la agencia AFP.

El especialista agregó que la decisión también refleja la disposición de Kim a “participar activamente en la configuración del cambiante orden internacional como jefe de un Estado soberano”.

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El presidente estadounidense abandonó la región el jueves tras una cumbre con sus pares de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, sin concretar el encuentro con el líder norcoreano, pese a que había sugerido la posibilidad de reunirse con él (AP)

Los antecedentes de los contactos entre ambos mandatarios se remontan al primer mandato de Trump, cuando celebraron varias cumbres con el objetivo de limitar el programa nuclear norcoreano. Sin embargo, las negociaciones no derivaron en un acuerdo concreto.

Pese a los años de sanciones de Naciones Unidas, Corea del Norte continuó con el desarrollo de su programa nuclear. El régimen incorporó por ley su condición de Estado nuclear y declaró que su arsenal es permanente e irreversible.

Además, Pyongyang consolidó sus vínculos con Rusia mediante el despliegue de tropas norcoreanas para apoyar el esfuerzo bélico de Moscú en la guerra contra Ucrania.

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(Con información de AFP)