Tiago PZK y La Joaqui sufrieron un desperfecto en su camioneta mientras transitaban por las afueras de Esquel (Video: Instagram)

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Tiago PZK y La Joaqui estaban recorriendo la Patagonia cuando el vehículo en el que viajaban se detuvo en plena ruta, en las afueras de Esquel, y la pareja tuvo que recurrir a sus redes sociales para pedir que alguien los fuera a auxiliar. La escena, que el cantante registró en sus historias de Instagram este martes, mostró el otro lado de dos de las figuras fuertes de la música urbana argentina.

Desde el costado de la ruta, con el paisaje serrano de Chubut de fondo y la camioneta detenida a unos metros, Tiago grabó el momento y se dirigió a sus seguidores con un pedido directo: “Nos quedamos acá en la ruta, si alguien nos puede venir a remolcar… estamos haciendo dedo”. Mientras hablaba frente a la cámara, La Joaqui se acercó y lo abrazó. La pareja esperaba en ese punto de la geografía patagónica sin certezas sobre cuándo llegaría la ayuda.

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Tiago PZK solicitó auxilio a través de su cuenta de Instagram para conseguir un remolque en la ruta de Chubut

El video, publicado en sus historias de Instagram con el texto de ubicación “Chubut, Esquel” visible en pantalla, arrancó con Tiago solo frente a cámara; luego pasó a una toma más amplia donde se ve a La Joaqui de pie junto a la camioneta blanca detenida en el medio de la calzada, y cerró con el abrazo entre ambos. El tono era distendido, casi anecdótico, pero la situación era real: estaban varados sin asistencia en una ruta patagónica.

Tiago y La Joaqui blanquearon su relación a fines de septiembre de 2026 cuando él publicó una foto de ambos tomados de la mano al bajar de un avión privado en La Rioja, donde habían viajado para el evento Septiembre Joven. Desde entonces no dejaron de mostrarse juntos en viajes, eventos y compromisos de la escena urbana. El paso por Esquel es uno más de los destinos que la pareja fue eligiendo desde que se consolidó públicamente.

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La pareja respondió a las críticas en plataformas digitales con un mensaje conjunto sobre su relación

El vínculo entre los dos músicos tiene una historia larga. La Joaqui aclaró en su momento, en declaraciones al programa Puro Show de eltrece, que entre ella y Tiago nunca hubo nada durante los años en que se frecuentaron como colegas: “Jamás, jamás, jamás tuvimos nada. Éramos amigos, hicimos freestyle juntos, nos conocemos de siempre, pero uno a veces se reencuentra con las personas desde otro lugar”. El romance tomó forma pública de manera progresiva: primero los vieron juntos en el Ecoparque porteño, luego apareció la foto en La Rioja y, finalmente, la visita a la familia de El Noba (donde Vanesa Aranda, madre del fallecido cantante, los presentó como pareja) terminó de instalar la relación en la agenda mediática.

La consolidación del noviazgo no estuvo exenta de ruido. La cantante había anunciado su separación de Luck Ra a fines de julio de 2026, tras más de dos años de relación. La cercanía entre el trapero y su ex generó rispideces que escalaron hasta involucrar a la familia de Tiago, cuya madre fue interpretada como una señal de respaldo público al vínculo. La frase que la pareja adoptó como respuesta a las críticas en redes —“El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí“— resumió la actitud con la que decidieron atravesar las controversias.

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En paralelo al varado patagónico, otro tema ocupó la atención esta semana: los rumores de embarazo que comenzaron a circular entre los seguidores de La Joaqui. Fue Ángel de Brito quien se comunicó directamente con la cantante y luego difundió su respuesta en el programa de streaming Bondi Live: “No, nada que ver, estoy morfando mucho”, le dijo la artista al conductor, según relató él mismo al aire. La respuesta fue celebrada con humor por sus compañeras de piso.