Un estudio de la Universidad Ben-Gurion determinó que la dieta mediterránea verde redujo un 14% la grasa acumulada en el páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El páncreas regula parte del equilibrio de la glucosa a través de la producción de insulina, aunque la acumulación de grasa en este órgano suele recibir menos atención que la grasa abdominal o hepática.

Un estudio internacional liderado por la Universidad Ben-Gurion del Negev planteó que la alimentación puede influir de forma directa sobre ese depósito graso.

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La investigación, publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, determinó que una variante verde de la dieta mediterránea redujo un 14% la grasa pancreática en 18 meses. El resultado se vinculó además con mejores indicadores de control glucémico y de resistencia a la insulina.

Un seguimiento de 18 meses con resonancias magnéticas

El análisis formó parte del ensayo clínico DIRECT-PLUS, que reunió a cerca de 300 participantes. Durante un año y medio, los investigadores realizaron resonancias magnéticas abdominales para medir los cambios en la composición del páncreas.

El consumo frecuente de nueces y de la planta acuática Mankai aceleró la reducción de grasa pancreática gracias a su aporte de polifenoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes siguieron la dieta mediterránea verde, conocida como Green-MED, registraron una disminución del 14% de la grasa acumulada en el órgano. En el grupo que recibió pautas alimentarias estándar, la reducción llegó al 0,8%.

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La propuesta nutricional incorporó alimentos con alto contenido de polifenoles, entre ellos la planta acuática Mankai y las nueces.

Los datos mostraron una relación entre la frecuencia de consumo y la respuesta observada en las imágenes: quienes ingirieron más de tres porciones semanales de Mankai o más de 5,5 porciones de nueces por semana presentaron descensos mayores de grasa pancreática.

La grasa pancreática y su relación con la glucosa

A diferencia de otros depósitos grasos, todavía no existe un valor clínico consensuado que defina un nivel de riesgo para la grasa en el páncreas. De todos modos, el estudio advirtió que su acumulación puede producir lipotoxicidad local y afectar el funcionamiento de las células beta, responsables de secretar insulina.

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La acumulación de grasa ectópica en el páncreas desata lipotoxicidad local y altera la secreción de insulina a cargo de las células beta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Iris Shai, investigadora principal del trabajo, explicó que el páncreas constituye un eje en la regulación del azúcar en sangre. “Cuando se llena de grasa ectópica, se desarrolla lipotoxicidad y se altera la función de las células beta, lo que abre la puerta a la diabetes tipo 2”, afirmó la especialista.

El equipo observó que la reducción de este depósito se asoció con una mejor respuesta de la glucosa y una menor resistencia a la insulina. Ese vínculo se mantuvo tras ajustar los resultados según la pérdida de peso y la reducción de grasa intraabdominal.

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La mejora en los parámetros metabólicos no dependió únicamente del adelgazamiento, de acuerdo con los investigadores. El hallazgo sugiere que el tejido graso dentro del páncreas puede intervenir por sí mismo en el control glucémico.

La dieta preservó el tejido funcional del órgano

Las resonancias también permitieron distinguir dos procesos que pueden afectar al páncreas. Por un lado, la obesidad puede aumentar su tamaño debido a la infiltración de grasa. Por otro, la diabetes y el envejecimiento pueden reducir su volumen a causa de la pérdida de células beta.

El ensayo clínico DIRECT-PLUS empleó resonancias magnéticas abdominales durante 18 meses para evaluar los cambios en el páncreas de 300 voluntarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores indicaron que la intervención alimentaria, acompañada de actividad física regular, eliminó grasa sin reducir el volumen funcional del órgano. El estudio registró una disminución del contenido graso sin señales de pérdida del tejido pancreático funcional.

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El nutricionista Liav Alufer señaló que determinados componentes de la alimentación incidieron sobre la estructura interna del organismo.

“Un mayor consumo de polifenoles provenientes de alimentos como el mankai y las nueces se traduce en una mayor reducción de la grasa pancreática, mientras que los carbohidratos refinados impiden su eliminación”, sostuvo.

La ingesta de pan, pastas y cereales refinados frenó la eliminación de lípidos en el tejido del páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de pan, pasta y cereales refinados se asoció con una menor eliminación de grasa en el órgano. Según el trabajo, estos alimentos ralentizaron ese proceso dentro del programa dietético y de ejercicio.

El ensayo incluyó almuerzos supervisados y ejercicio regular

DIRECT-PLUS se desarrolló en el Centro de Investigación Nuclear de Dimona, en Israel. El entorno facilitó la supervisión de los almuerzos y el seguimiento de los participantes, quienes recibieron una membresía gratuita de gimnasio y comenzaron una rutina de ejercicio regular.

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La retención al final de los 18 meses alcanzó el 89%. Investigaciones previas realizadas dentro de este ensayo ya habían asociado la dieta mediterránea verde con una reducción de grasa hepática y visceral.

Los nuevos resultados extendieron el análisis al páncreas. Para los investigadores, una dieta rica en polifenoles y con menor presencia de carbohidratos refinados, junto con actividad física sostenida, se vinculó con cambios medibles en la grasa pancreática y en marcadores relacionados con el metabolismo de la glucosa.