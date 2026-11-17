La Policía Nacional arrestó en Haina a Darío de Jesús Abreu por una acusación de agresión sexual contra una menor de 13 años. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional arrestó en Haina, provincia San Cristóbal, a Darío de Jesús Abreu, quien era buscado por una denuncia de presunta agresión sexual contra una menor de 13 años, informó el vocero de la institución, Diego Pesqueira.

De acuerdo con el vocero, el arresto ocurrió el 16 de noviembre durante un operativo en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, cerca de la Fiscalía de Violencia de Género de Haina. La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigaciones de Delitos Sexuales, Violencia de Género e Intrafamiliar y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

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Contra el detenido pesaba la orden de arresto 01541-2026-AJOR-04162, emitida tras la denuncia presentada por la representante de la adolescente, según la información divulgada por el portavoz policial.

De acuerdo con el reporte citado por Pesqueira, Abreu habría ingresado a la vivienda de la menor bajo el argumento de que era amigo de su madre. Las autoridades investigan la acusación de que aprovechó esa circunstancia para cometer proposiciones sexuales contra la víctima.

La justicia dominicana determinará la calificación jurídica de los hechos y la solicitud de medidas de coerción contra Abreu./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso había circulado en redes sociales antes de la captura. La Policía indicó que el apresamiento constituye una respuesta a la denuncia y al mandato judicial emitido en contra del hombre, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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La acusación se encuentra en una etapa inicial y la responsabilidad penal de Abreu deberá ser establecida por un tribunal. El Ministerio Público tendrá que determinar la calificación jurídica de los hechos, reunir los elementos de prueba y decidir si solicita una medida de coerción.

El Código Penal dominicano, vigente desde el 3 de agosto de 2026 tras la entrada en vigor de la Ley 74-25 y sus modificaciones posteriores, tipifica como agresión sexual toda acción de esa naturaleza cometida mediante violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño u otro medio que anule o invalide la voluntad de la persona.

Cuando la víctima es un niño, niña o adolescente y el hecho es atribuido a un adulto, la pena prevista para la agresión sexual puede ir de 20 a 30 años de prisión mayor, además de multas. La legislación contempla sanciones superiores en casos con circunstancias agravantes, como lesiones permanentes, embarazo o muerte.

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La legislación dominicana fija la prescripción de los delitos sexuales contra menores a los 30 años del cumplimiento de la mayoría de edad. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa también fija un plazo especial de prescripción para delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Las acciones por agresión sexual, violación sexual y sus variantes incestuosas prescriben a los 30 años desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

Otros procesos reabrieron el debate sobre la violencia sexual contra menores

El arresto en Haina se conoció días después de otros casos judicializados en República Dominicana. El 12 de noviembre, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre por abusos sexuales reiterados contra una niña de 10 años en el sector Buenos Aires de Herrera.

En Puerto Plata, un tribunal impuso el 14 de noviembre una condena de 15 años a un hombre acusado de violación y abuso sexual contra una niña de siete años. La sentencia se sustentó en disposiciones del Código Penal y de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.

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El Código Penal dominicano castiga la agresión sexual de adultos contra menores con penas de 20 a 30 años de prisión mayor. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

También permanece bajo investigación un expediente en el Distrito Nacional contra un hombre detenido después de la difusión en TikTok de videos de contenido sexual que involucraban a una niña de un año. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y atribuyó al imputado delitos de agresión sexual, pornografía infantil y otras infracciones vinculadas con la protección de menores.

En el caso de Haina, las autoridades no han informado si existen otras denuncias relacionadas con el detenido. La pesquisa seguirá bajo la dirección del Ministerio Público, mientras la víctima recibe la protección prevista por la legislación dominicana.