La yesera Compañía Corral cerró su planta de General Roca después de más de 120 años de actividad en la Patagonia (Durlock)

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La yesera Compañía Corral, con más de 120 años de actividad ininterrumpida en la Patagonia, cerró definitivamente su planta en el barrio Padre Stefenelli de General Roca, provincia de Río Negro. El grupo multinacional belga ETEX, propietario de la marca Durlock en la Argentina, despidió a los 12 empleados que quedaban en el establecimiento, incluido el gerente, y anunció que trasladará la producción a su planta de General Acha, en La Pampa.

La confirmación del cierre se produjo durante la segunda semana de noviembre, después de varios días de incertidumbre. A comienzos del mes, la mayor parte del personal había recibido ya su notificación de despido. Los últimos 12 trabajadores que permanecían en la planta fueron desvinculados en los días siguientes, al tiempo que comenzó el retiro del material almacenado en los galpones.

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Según publicó el Diario Río Negro, la empresa atribuyó la decisión a una fuerte baja en la demanda y a los cambios estructurales en el mercado de la construcción, factores que la llevaron a reorganizar su estructura productiva. Con la concentración de operaciones en General Acha, donde funciona su establecimiento de mayor tamaño, ETEX busca reducir costos operativos. Desde 1997 tiene también dos Plantas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, donde se produce la línea completa de yesos tradicionales en polvo.

El proceso de reducción de personal se había extendido durante semanas previas al cierre. Algunas desvinculaciones se concretaron mediante acuerdos individuales con los trabajadores, mientras que las últimas notificaciones consolidaron el fin de la actividad en el predio de Stefenelli.

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Durlock trasladará toda su producción a su plante de General Acha, en La Pampa (Durlock)

La historia de la firma se remonta a 1905, cuando comenzaron los primeros trabajos de explotación de yeso en la zona. Durante más de un siglo, Compañía Corral operó reservorios al norte de JJ Gómez y mantuvo su planta de procesamiento en Stefenelli, lo que la convirtió en una de las industrias más longevas de la Patagonia.

En 2008, María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la compañía al grupo ETEX. Al momento de la operación, la empresa contaba con 60 trabajadores. Desde entonces, la yesera quedó incorporada a la estructura comercial de Durlock, una de las marcas de referencia en el mercado argentino de placas de yeso y materiales para la construcción.

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La extracción de yeso crece, pero la demanda no acompaña

El cierre se produce en un contexto particular para la actividad minera de la provincia. Según datos de la Secretaría de Minería de Río Negro, durante 2025 la extracción bruta de yeso alcanzó las 466.652 toneladas, un crecimiento del 107,3% respecto del año anterior. El procesamiento llegó a 502.875 toneladas, con una suba del 38,1%.

Sin embargo, ese aumento en la extracción no se tradujo en una mayor demanda para la planta de Stefenelli. El consumo de yeso está atado, entre otros factores, al ritmo de la construcción -tanto privada, como pública- que no muestra señales de recuperación.

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Las instalaciones de General Roca quedarán bajo custodia de seguridad con sus habilitaciones vigentes, una situación que deja abierta la posibilidad de una eventual reapertura en 2027

El escenario de la construcción suma presiones adicionales. El costo de edificar un metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires llegó a USD 1.100 en septiembre, el nivel más alto desde 2015, según el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda (OFAVA). Desde noviembre de 2023, ese valor medido en dólares acumula un alza del 125%, traccionado principalmente por el encarecimiento de la mano de obra. A ese factor se suma la paralización de la obra pública, que la actual gestión nacional desactivó como política de inversión, lo que redujo aún más la demanda de materiales como el yeso.

Tras el retiro de los últimos materiales, el predio pasará a ser custodiado por personal de seguridad. Las habilitaciones del establecimiento se mantendrán activas, una condición que deja abierta la posibilidad de una eventual reactivación durante 2027. Por el momento, ETEX no realizó ningún anuncio que confirme una reapertura de la planta en General Roca.

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