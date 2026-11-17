En medio de la tensión judicial, Agustín Rodríguez, letrado de la actriz, contó que su cliente demandó a la empresaria y pedirá una perimetral (La Mañana con Moria -El Trece)

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Luego de varios días atravesados por cruces, acusaciones y la viralización del video de la discusión registrada en Nordelta, la China Suárez decidió avanzar judicialmente contra Wanda Nara. La actriz presentó una denuncia por amenazas a raíz de una frase que la empresaria pronunció el viernes en Primicias Ya (América), cuando le recomendó que solicitara un botón antipánico. En medio de la repercusión que generó la presentación, Agustín Rodríguez, abogado civil de la ex Casi Ángeles, explicó los motivos de la decisión y adelantó cuáles serán los próximos pasos en La Mañana con Moria (El Trece).

“Nos tocó esta vez actuar por las cuestiones derivadas del video y de la amenaza que recibió por parte de Wanda Nara”, explicó. “Después de meditarlo, Eugenia (lo decidió), teniendo en cuenta lo que pasó el día posterior, que Nara le recomendó tener un botón antipánico”, sostuvo.

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La frase a la que hace alusión el letrado fue pronunciada por la conductora durante una entrevista en Primicias Ya, en el marco de una información que había trascendido sobre la disputa entre las distintas partes.

La conductora del ciclo, Moria Casán, le preguntó si esa sugerencia (la del botón antipánico) podía ser interpretada como un gesto solidario, una ironía o una forma de intimidación. Rodríguez, sin embargo, explicó: “En la experiencia muchas veces uno tiene que tratar de poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara, se vio en el video. Y después que ella diga eso...”.

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La actriz y la empresaria protagonizaron una acalorada discusión a las afueras de la casa del deportista en Nordelta el pasado 6 de noviembre

El abogado se refirió así al episodio ocurrido en la vivienda de Mauro Icardi, en Nordelta, donde se produjo una discusión entre Wanday la China. “Más allá de eso, Eugenia Suárez no tenía nada que ver en esa situación y fue agredida gratuitamente, simplemente por estar ahí y por ser pareja de Icardi”, afirmó Rodríguez.

“La realidad es que es evidente que del otro lado hay mucha bronca, hay mucho despecho. No sé cómo llamarlo”, expresó. Ante la intervención de Moria, quien calificó de violenta la forma en que Wanda se había dirigido a la actriz, el abogado coincidió: “La forma en que se dirigió a ella fue muy, muy violenta”.

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A partir de esa evaluación, Rodríguez explicó que la denuncia tenía un objetivo preventivo. “Ante eso, es mejor prevenir y tratar de tomar medidas”, sostuvo. “Es una forma legal para que las cosas vayan disipándose en el tiempo”, explicó. “Si realmente ellos están tan cerca a través de toda esta situación, yo no sé si no puede desencadenar un día en algo”, advirtió.

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

Consultado por Gustavo Méndez sobre la posibilidad de solicitar una medida cautelar, Rodríguez comentó: “La denuncia ya fue presentada hoy”. Por su parte, Moria le preguntó si se trataba de una presentación por amenazas y el abogado respondió de manera contundente: “Por amenazas, sí”. Y el letrado adelantó: “Vamos a pedir una perimetral. Un impedimento de acercamiento hacia los domicilios en los que está usualmente Eugenia, que son ahí en la isla de Nordelta”.

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Méndez también planteó otro aspecto de la situación: las referencias a los hijos de la actriz, fruto de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Según señaló, durante el fin de semana habían aparecido publicaciones en las que se insinuaba que los niños estarían expuestos a un ambiente violento. Rodríguez sostuvo que ese tema tendría dos dimensiones. “Siempre decimos lo mismo. El tema de nombrar o insinuar algo de los hijos de cada uno es algo complejo”, explicó.

Las presuntas acusasiones de la empresaria a la actriz respecto a que sus hijos vivirían situaciones de violencia con Mauro Icardi (Instagram)

“Hace bastante tiempo nosotros tenemos una cautelar que prohíbe a Wanda nombrar o insinuar algo de los hijos de Eugenia Suárez”, afirmó.“Esta medida cautelar estaría siendo, de alguna manera, incumplida. Eso también lo vamos a poner de manifiesto”, sostuvo Rodríguez.

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Con la denuncia ya presentada por amenazas y el pedido de una medida perimetral en camino, la defensa de la China Suárez busca establecer límites después de los últimos cruces con Wanda Nara. Agustín Rodríguez también anticipó que señalarán el presunto incumplimiento de una cautelar vinculada con los hijos de la actriz, mientras la Justicia deberá analizar el video difundido y las circunstancias que rodearon el enfrentamiento ocurrido en Nordelta.