Jannik Sinner se habría separado de su novia y estaría iniciando un romance con una nueva modelo

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Mientras se recupera de una lesión que lo alejó de la última parte de la temporada en el circuito ATP de tenis, situación que lo hizo perder el número 1 del mundo en manos de Alexander Zverev, Jannik Sinner quedó en el centro de la escena en Italia por lo que sería su nueva relación tras separarse de la modelo Laila Hasanovic.

La publicación de un video por Hasanovic en TikTok durante Halloween que incluyó la frase “Tenías razón, está viendo a otra mujer” donde imita la letra de la canción “The Answer” de Kylie Cantrall, lo que desató fuertes especulaciones sobre una posible ruptura entre el tenista italiano y la ex pareja de Mick Schumacher, hijo de la leyenda Michael y que supo conducir un monoplaza de Fórmula 1.

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Según la revista italiana Oggi, Sinner ahora es vinculado con Greta Galassi, que tiene 28 años, nació en Mori, en Vallagarina, vive en Rovereto y trabaja en el mundo de la moda. A los 17 años ganó el concurso de Miss Mundo y después participó en desfiles y eventos, tras haber practicado voleibol de manera competitiva.

Las versiones sobre una cercanía con Sinner también surgieron tras la Semana de la Moda de Milán, donde ambos estuvieron presentes con un día de diferencia. También circula la versión, según la información del magazine que recogió el diario Corriere della Sera, de que Sinner habría enviado “100.000 mensajes a Galassi” por Instagram.

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Greta Galassi

Hace algunos meses, Hasanovic había dicho durante una nota en la revista Elle Dinamarca que una eventual mudanza a Montecarlo, lugar donde vive Sinner, no evitaría una relación a distancia, porque el tenista pasa gran parte del año fuera por su nutrida agenda de torneos y compromisos comerciales ligados al mundo del tenis.

Cabe recordar que Sinner no juega desde la final de Wimbledon del 12 de julio por una tendinopatía en la rodilla derecha. En una dramática definición, venció a Zverev en cuatro sets tras perder la primera manga y fue allí donde saltó a la zona de las tribunas y se dio un sentido abrazo con Hasanovic. La lesión lo dejó fuera de grandes competencias que tiene la segunda mitad de la temporada como Montreal, Cincinnati, el US Open y los torneos asiáticos. Por esa larga ausencia fue que perdió el máximo lugar del ranking en manos de Zverev, lo que ocurrió el pasado 2 de noviembre.

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Fue justamente en el Abierto de los Estados Unidos de 2025 cuando Sinner y Hasanovic afianzaron públicamente su relación, mientras el campeón defensor avanzaba hacia las semifinales del último Grand Slam de la temporada. Los encuentros de la pareja en una heladería de Mónaco aportaron nuevos detalles sobre un vínculo que había sido objeto de rumores durante meses luego de la separación de Hasanovic de Schumacher.

La relación se volvió visible en Flushing Meadows, Nueva York, cuando las cámaras de televisión enfocaron el teléfono móvil de Sinner durante un entrenamiento. En la pantalla se distinguía la imagen de una joven que los aficionados identificaron como Hasanovic, de 24 años.

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Jannik Sinner junto a Laila Hasanovic tras ganar el ATP Finals a fines de 2025 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La mejor raqueta italiana de los últimos tiempos reside en el barrio de La Condamine, en Mónaco, y suele visitar Santo Gelato, la heladería ubicada debajo del edificio donde vive. Roberto y Nicoletta Stampfl, propietarios del local, describieron los encuentros entre el ex número 1 del mundo y la modelo danesa al diario italiano Corriere dello Sport. “Laila me cayó muy bien, es amable, igual que Jannik. Es bellísima, muy sencilla en su manera de ser y de vestir. En resumen, es una chica natural. Entre ellos, hablan en inglés”, contó Nicoletta Stampfl. La dueña también relató que Sinner suele probar distintos sabores antes de elegir, aunque termina por inclinarse por el pistacho y la amarena.

En medio de los rumores sobre el comienzo de la pareja el año pasado, Hasanovic había sido vista en junio entre el público que alentaba al tenista durante Roland Garros. Un mes antes, ambos habían sido fotografiados mientras caminaban por Copenhague, capital de Dinamarca y ciudad natal de la modelo.

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Antes de su vínculo con Sinner, Hasanovic mantuvo una relación con Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher. La prensa alemana informó que la modelo llegó a integrar el círculo íntimo de la familia Schumacher, aunque la relación terminó hace ya un tiempo prolongado.