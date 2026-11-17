La cautela vuelve a imponerse en Wall Street.

Guardar

Los activos bursátiles argentinos negocian este martes a contramano de la operatoria de Wall Street, con tónica alcista para las acciones y los bonos, que vienen de marcar en la sesión anterior los precios más bajos desde octubre del año pasado.

A las 12:10 horas los indicadores de Wall Street tienen registro negativo, con baja e 0,4% en el panel tecnológico Nasdaq y pérdida de 0,8% en el Dow Jones de industriales.

PUBLICIDAD

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 1,6% en pesos, a 81.889 puntos. En la región, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo gana un 1,2%, por encima de los 171.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas. YPF rebota un 2,1%, a USD 36,40, Grupo Galicia sube 1,3%, Pampa Energía avanza 2,7% y Mercado Libre cede 0,3 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganan un 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descuenta siete unidades, en los 846 puntos básicos.

PUBLICIDAD

“En nuestro país, octubre dejó el mayor superávit financiero del año: $1,58 billones. El recorte del gasto primario compensó la caída de los ingresos y el Sector Público Nacional mantuvo un saldo positivo después de pagar intereses. En los primeros diez meses, el superávit primario acumula cerca de 1,4% del PBI, con el aumento habitual del gasto de diciembre todavía por delante”, afirmó en un reporte Cohen Aliados Financieros.

“El mercado espera el balance de Nvidia y el debut bursátil de Anthropic, previsto para esta semana. Al mismo tiempo, el mercado asigna más del 90% de probabilidad a que la Fed suba la tasa 25 puntos básicos en diciembre. Sus funcionarios siguen preocupados por la inflación, mientras que una porción minoritaria del mercado contempla una suba de 50 puntos básicos”, añadieron los analistas de Cohen.

PUBLICIDAD

Los papeles del sector energético -como el caso de Vista Energy (+2,8%) se encuentran beneficiados esta sesión pues los precios del crudo eran negociados con alzas superiores al 1%, mientras que el excedente de oferta previsto, impulsado por la recuperación de las exportaciones de Oriente Medio, contrarrestaba las preocupaciones por los continuos ataques a petroleros y las expectativas de una caída de las reservas de crudo en Estados Unidos.

Los futuros del Brent del Mar del Norte ganan 1,5%, a USD 93,81 el barril con entrega en enero, mientras que el crudo intermedio de Texas en los EEUU sube 1,6%, a USD 87,11 el barril para diciembre. El referencial del Brent cayó un 22% este mes, mientras que el WTI restó un 18 por ciento.

PUBLICIDAD

Los mercados bursátiles, que suelen evolucionar en paralelo al petróleo, también registraron pérdidas mensuales, con las acciones tecnológicas lastrando las cotizaciones en Estados Unidos y Asia.

La AIE (Agencia Internacional de la Energía) afirmó el viernes que el mercado mundial del crudo volverá a registrar un excedente en el cuarto trimestre de este año, ya que las exportaciones en Oriente Medio se recuperan más rápido que la demanda petrolera mundial, a pesar de los ataques al transporte marítimo.

Esto se refleja en la drástica caída del costo del transporte marítimo de petróleo, lo que indica una reducción de la prima de riesgo a medida que los exportadores del golfo Pérsico aumentan sus flujos hasta niveles similares a los alcanzados antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, continuaron los ataques iraníes contra bases estadounidenses en Baréin y las interrupciones en el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, lo que mantiene la incertidumbre en torno a una de las rutas de exportación de petróleo más importantes del mundo.

La OPEP celebró el lunes una reunión en línea para debatir su revisión de la capacidad máxima de producción sostenible de sus miembros, lo que ayudará a determinar las cuotas de producción de la OPEP+ para 2027 y años posteriores.

El grupo más amplio de productores de la OPEP+, que incluye a Rusia, tiene previsto reunirse el 29 de noviembre para decidir la política de producción de 2027.

PUBLICIDAD